Karen Sevillano hizo duras críticas a Yina Calderón y provocó pelea tras su participación como jueza en ‘La casa de los famosos’: “Envidiosas”

Yina Calderón responde a Karen Sevillano tras ser llamada “inútil” por su papel de jueza en La casa de los famosos 3 - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

El regreso de Yina Calderón a La casa de los famosos 3 en calidad de jueza encendió la polémica tanto dentro del reality como en las redes sociales.

A solo tres días del inicio de la nueva temporada, la dinámica de juicios y confrontaciones impulsada por su presencia provocó reacciones inmediatas entre concursantes y figuras asociadas al programa.

La controversia se intensificó cuando Karen Sevillano, ganadora de la primera edición y quien también fue jueza en la segunda temporada, criticó abiertamente el desempeño de Calderón. A través de sus historias en redes sociales, Sevillano aseguró: “Me encanta cuando intentan hacer lo mismo que yo, porque ahí se dan cuenta de que, además de envidiosas, son inútiles”. El comentario, dirigido sin rodeos a Yina, desató una ola de respuestas en plataformas digitales.

Karen Sevillano habría enviado fuerte indirecta a Yina Calderón por su papel de "juez" en La casa de los famosos Colombia - crédito @karensevillano/ Instagram

La reacción de Calderón no tardó en llegar. Utilizó sus redes para responder y marcar distancia con el estilo de Sevillano: “Karen mamita, ese papel de jueza es tuyo, toma te lo devuelvo. Yo solamente fui hoy a prender la casa, cosa que tú no lo logras hacer, porque ni siquiera el after sube de tendencia de nada, entonces no te preocupes, yo ni soy jueza, yo soy chica polémica, yo soy chica reality, a mí me encanta la controversia y el conflicto. Dejamos la casa prendida, que si soy imparcial, parcial juez o no, eso a mí no me importa”.

Calderón enfatizó que su objetivo era provocar reacciones y generar controversia entre los habitantes de la casa: “Yo fui a hacer mi trabajo. ¿Que cuál era? Que los despertara, a que dijeran algo; yo no podría ir normal como vas tú porque o si no eso no se va a prender nunca, entonces no te preocupes, mi intención no es ser juez, mi intención era prender la casa y era la única manera que había para poder entrar, pero ahí la tienes, te la devuelvo”, expresó.

En el cierre de su respuesta, Calderón recomendó a Sevillano enfocarse en el desempeño de su propio programa: “Preocúpate más bien porque el after que va en pique”, sentenció.

La empresaria de fajas le envió contundente mensaje a Karen tras su participación como juez en 'La casa de los famosos 3' - crédito @samilu/ TikTok

El intercambio de mensajes evidenció la rivalidad entre ambas figuras del reality y sumó un nuevo capítulo a la serie de enfrentamientos y comentarios cruzados que suelen rodear a La casa de los famosos Colombia. La confrontación se reflejó entre los seguidores de ambas personalidades, quienes se volcaron a las redes para tomar partido y opinar sobre el desempeño de cada una en el rol de jueza, consolidando así la presencia del programa en la conversación digital y en la agenda del entretenimiento nacional.

Yina arremete contra Karen Sevillano y Vicky Berrío por el ‘After de La casa de los famosos Colombia’

Días antes del enfrentamiento público con Karen Sevillano, Yina Calderón ya había manifestado su inconformidad con el rumbo del After de La casa de los famosos Colombia y el papel de las presentadoras del formato.

Durante una transmisión en vivo, Calderón cuestionó abiertamente la elección de las figuras para esta nueva temporada y criticó la falta de dinamismo en el contenido de los programas posteriores al reality.

La empresaria de fajas compartió con sus seguidores las opiniones que tiene sobre las presentadoras - crédito @MissAnalia/X

Al referirse directamente a las presentadoras, Yina comentó: “Es que Vicky se ve como una señora como forzada, yo no sé. Deberían sacar a ella en vez de a Karina y dejar a Karina con Karen”, sugiriendo cambios en el elenco para revitalizar el programa. Sus declaraciones encontraron eco entre seguidores que participaron en la transmisión, quienes también manifestaron su descontento por la aparente falta de energía y química entre Karen Sevillano y Vicky Berrío.

Uno de los espectadores expresó: “Hoy el after quedó en nada. Realmente no dieron ni ganas de verlo, realmente, porque ustedes los opacaron 100%”.

Calderón fue más allá y propuso que el canal replanteara la estructura de los programas digitales vinculados al reality. “Yo no hubiera dejado ¿Qué hay para dañar?, yo hubiera dejado solamente el After. O qué hay para dañar después del programa, no en simultáneo”, opinó, dejando claro que consideraba innecesaria la coexistencia de ambos espacios.

Yina asegura que Karen estaría mejor acompañada de Karina García que de Vicky en el 'After' - crédito @karensevillano/IG

También sugirió la incorporación de otras personalidades para aportar mayor dinamismo: “Yo no hubiera dejado a Vicky y a Karen, literal, yo hubiera puesto una Karina con Emiro o hubiese sido con Melissa, un ejemplo, y la hubieran sacado al estadio”.

Durante la conversación, Calderón matizó sus críticas, señalando que su intención no era desprestigiar a las conductoras: “No, no, no. Es que mi propósito no es dejarla en vergüenza. A mí eso no me interesa. Es más, que ojalá la china brille”.