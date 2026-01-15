Colombia asumió la presidencia del comité de la Unesco para la restitución de bienes culturales y retorno patrimonial: estas son las implicaciones

Desde la presidencia, Colombia orientará la agenda de trabajo y coordinará las sesiones del Icprcp - crédito Cancillería de Colombia

Colombia fue elegido presidente del Comité Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para Fomentar el Retorno de Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en caso de Apropiación Ilícita (Icprcp), una instancia decisoria creada para facilitar el diálogo entre Estados y promover mecanismos que permitan la devolución de bienes culturales trasladados o retenidos de manera irregular.

La elección se llevó a cabo durante la Primera Sesión Extraordinaria del Icprcp y representa un hecho relevante para la política exterior colombiana en el ámbito cultural. Con esta designación, el país asume un rol de coordinación y liderazgo en uno de los espacios multilaterales dedicados a la protección del patrimonio cultural y a la búsqueda de soluciones concertadas frente a controversias relacionadas con la propiedad y restitución de bienes culturales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un órgano clave en la protección del patrimonio cultural

El Comité es un órgano decisorio que facilita el diálogo y la negociación entre Estados en procesos de restitución de bienes culturales - crédito Unesco

El Icprcp fue establecido por la Unesco como un mecanismo complementario a los instrumentos jurídicos internacionales existentes, con el objetivo de ofrecer un espacio de negociación cuando los procesos judiciales o los tratados vigentes no resultan suficientes para resolver disputas sobre bienes culturales. Su labor se centra en fomentar acuerdos bilaterales o multilaterales, facilitar la mediación entre Estados y promover principios de cooperación, entendimiento mutuo y respeto por la diversidad cultural.

En su calidad de presidente del comité, Colombia tendrá entre sus funciones dirigir las sesiones, coordinar la agenda de trabajo y orientar las discusiones hacia la adopción de recomendaciones y decisiones que fortalezcan la restitución de bienes culturales a sus países de origen. Además, deberá propiciar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros y respaldar iniciativas que busquen prevenir el tráfico ilícito de patrimonio cultural.

La Presidencia es resultado de la gestión diplomática de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy y la embajadora Laura Guillem - crédito Redes sociales

El liderazgo del comité implica también representar al Icprcp ante otros órganos de la Unesco y en escenarios internacionales relacionados con la protección del patrimonio. Desde esta posición, Colombia participará en la articulación de estrategias que promuevan la cooperación técnica y el acompañamiento a los países que enfrentan dificultades para recuperar bienes culturales que forman parte de su memoria histórica.

Según informó la Cancillería de Colombia, la presidencia del comité se logró gracias al trabajo sostenido y de la gestión adelantada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, junto con la embajadora y delegada permanente de Colombia ante la Unesco, Laura Guillem, orientados al posicionamiento del país en los espacios multilaterales vinculados a la cultura, la ciencia y la educación. Estas gestiones permitieron consolidar apoyos y destacar el compromiso colombiano con la defensa del patrimonio cultural.

Relevancia para Colombia de liderar el comité de la Unesco

El liderazgo de Colombia permitirá promover el respeto por la memoria, la identidad y el patrimonio cultural de los pueblos - crédito Colprensa

La elección de Colombia para asumir este rol en la Unesco reafirma la participación activa en los debates internacionales sobre un fenómeno que afecta de manera particular a países con una riqueza arqueológica, histórica y artística significativa.

La participación en este nivel de liderazgo facilita el intercambio de experiencias sobre políticas públicas, marcos normativos y estrategias de protección del patrimonio cultural. Esto puede traducirse en un fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales para la prevención del tráfico ilícito y la recuperación de bienes culturales que hacen parte del acervo histórico colombiano.

Paralelamente, la designación también consolida la imagen del país como un actor con capacidad de liderazgo en temas culturales dentro del sistema multilateral, al tiempo que refuerza su compromiso con los principios de cooperación, diálogo y negociación que promueve la Unesco, lo que permitirá al país participará activamente en la promoción de estándares internacionales orientados a la protección del patrimonio cultural y en la sensibilización sobre los efectos de la apropiación ilícita de bienes culturales, tanto para las comunidades de origen como para la preservación de la diversidad cultural a nivel global.