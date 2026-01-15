Colombia

Colombia asumió la presidencia del comité de la Unesco para la restitución de bienes culturales y retorno patrimonial: estas son las implicaciones

La designación se produjo durante la Primera Sesión Extraordinaria del órgano y posiciona al país en un escenario clave para la cooperación internacional en la recuperación del patrimonio cultural en casos de apropiación ilícita

Guardar
Desde la presidencia, Colombia orientará
Desde la presidencia, Colombia orientará la agenda de trabajo y coordinará las sesiones del Icprcp - crédito Cancillería de Colombia

Colombia fue elegido presidente del Comité Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para Fomentar el Retorno de Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en caso de Apropiación Ilícita (Icprcp), una instancia decisoria creada para facilitar el diálogo entre Estados y promover mecanismos que permitan la devolución de bienes culturales trasladados o retenidos de manera irregular.

La elección se llevó a cabo durante la Primera Sesión Extraordinaria del Icprcp y representa un hecho relevante para la política exterior colombiana en el ámbito cultural. Con esta designación, el país asume un rol de coordinación y liderazgo en uno de los espacios multilaterales dedicados a la protección del patrimonio cultural y a la búsqueda de soluciones concertadas frente a controversias relacionadas con la propiedad y restitución de bienes culturales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un órgano clave en la protección del patrimonio cultural

El Comité es un órgano
El Comité es un órgano decisorio que facilita el diálogo y la negociación entre Estados en procesos de restitución de bienes culturales - crédito Unesco

El Icprcp fue establecido por la Unesco como un mecanismo complementario a los instrumentos jurídicos internacionales existentes, con el objetivo de ofrecer un espacio de negociación cuando los procesos judiciales o los tratados vigentes no resultan suficientes para resolver disputas sobre bienes culturales. Su labor se centra en fomentar acuerdos bilaterales o multilaterales, facilitar la mediación entre Estados y promover principios de cooperación, entendimiento mutuo y respeto por la diversidad cultural.

En su calidad de presidente del comité, Colombia tendrá entre sus funciones dirigir las sesiones, coordinar la agenda de trabajo y orientar las discusiones hacia la adopción de recomendaciones y decisiones que fortalezcan la restitución de bienes culturales a sus países de origen. Además, deberá propiciar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros y respaldar iniciativas que busquen prevenir el tráfico ilícito de patrimonio cultural.

La Presidencia es resultado de
La Presidencia es resultado de la gestión diplomática de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy y la embajadora Laura Guillem - crédito Redes sociales

El liderazgo del comité implica también representar al Icprcp ante otros órganos de la Unesco y en escenarios internacionales relacionados con la protección del patrimonio. Desde esta posición, Colombia participará en la articulación de estrategias que promuevan la cooperación técnica y el acompañamiento a los países que enfrentan dificultades para recuperar bienes culturales que forman parte de su memoria histórica.

Según informó la Cancillería de Colombia, la presidencia del comité se logró gracias al trabajo sostenido y de la gestión adelantada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, junto con la embajadora y delegada permanente de Colombia ante la Unesco, Laura Guillem, orientados al posicionamiento del país en los espacios multilaterales vinculados a la cultura, la ciencia y la educación. Estas gestiones permitieron consolidar apoyos y destacar el compromiso colombiano con la defensa del patrimonio cultural.

Relevancia para Colombia de liderar el comité de la Unesco

El liderazgo de Colombia permitirá
El liderazgo de Colombia permitirá promover el respeto por la memoria, la identidad y el patrimonio cultural de los pueblos - crédito Colprensa

La elección de Colombia para asumir este rol en la Unesco reafirma la participación activa en los debates internacionales sobre un fenómeno que afecta de manera particular a países con una riqueza arqueológica, histórica y artística significativa.

La participación en este nivel de liderazgo facilita el intercambio de experiencias sobre políticas públicas, marcos normativos y estrategias de protección del patrimonio cultural. Esto puede traducirse en un fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales para la prevención del tráfico ilícito y la recuperación de bienes culturales que hacen parte del acervo histórico colombiano.

Paralelamente, la designación también consolida la imagen del país como un actor con capacidad de liderazgo en temas culturales dentro del sistema multilateral, al tiempo que refuerza su compromiso con los principios de cooperación, diálogo y negociación que promueve la Unesco, lo que permitirá al país participará activamente en la promoción de estándares internacionales orientados a la protección del patrimonio cultural y en la sensibilización sobre los efectos de la apropiación ilícita de bienes culturales, tanto para las comunidades de origen como para la preservación de la diversidad cultural a nivel global.

Temas Relacionados

ColombiaUnescoComité IntergubernamentalRestitución de bienes culturalesApropiación ilícitaPatrimonio culturalCooperación internacionalPolítica exteriorColombia-Noticias

Más Noticias

‘Desafío Siglo XXI’: María C cuestionó la conducta de Leo y lo calificó de “chismoso y bocón”

La exreina de belleza expresó desacuerdos con sus compañeros tras su paso por el concurso

‘Desafío Siglo XXI’: María C

Pipe Flórez y Roberto Cardona no se guardaron nada sobre las participantes de ‘La Casa de los Famosos 3′: “Casa de plástico”

Uno de los periodistas se mostró entusiasta por el estreno, pero no ocultó su decepción ante la homogeneidad y los estereotipos en la elección las famosas

Pipe Flórez y Roberto Cardona

Junior vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto de la SuperLiga 2026

El campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay I-2025 recibe en el estadio Metropolitano de Barranquilla al campeón del primer semestre del campeonato del año pasado, en busca del primer título del 2026

Junior vs. Santa Fe EN

Economista alertó del desastre financiero de Petro con la deuda externa: “Pagar la hipoteca con tarjeta de crédito es mala idea”

Luis Alberto Rodríguez, académico en MIT, comparó la maniobra fiscal del presidente como si estuviera pagando a punta de “tarjetazos”, que para el futuro solo provocaría el aumento de impuestos

Economista alertó del desastre financiero

Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify Colombia

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Estas son las canciones que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

ENTRETENIMIENTO

Pipe Flórez y Roberto Cardona

Pipe Flórez y Roberto Cardona no se guardaron nada sobre las participantes de ‘La Casa de los Famosos 3′: “Casa de plástico”

Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify Colombia

Tensión en ‘La casa de los famosos Colombia’, Marilyn Patiño y Mariana Zapata protagonizaron rifirrafe: “Ella quiere foco”

Valentino ‘enjuició’ a Johanna Fadul por su polémico viaje a Israel y la actriz se disculpó: “Malinterpretaron mis palabras”

Sara Corrales compartió la emotiva historia de su embarazo milagro junto a Damián Pasquini: “Tenía miedo”

Deportes

La Dimayor y Deportivo Pereira

La Dimayor y Deportivo Pereira habrían “bloqueado” a jugadores que renunciaron al Matecaña: esta es la denuncia

Junior vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto de la SuperLiga 2026

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

Messi fracasa en Colombia: entradas del Nacional vs. Inter Miami se venden con 50% de descuento

Álvaro Montero se sinceró: Falcao García o James Rodríguez, quién es el verdadero ídolo de la selección Colombia