Centro Democrático ‘explotó’ contra Petro por sus declaraciones sobre la economía de Colombia: “Basta de mentirle al país”

El Centro Democrático hizo un duro pronunciamiento contra el presidente Gustavo Petro y su manejo de la economía, al asegurar que el país atraviesa un deterioro fiscal sin precedentes y acusar al Gobierno de “mentirle a Colombia” sobre el verdadero estado de las finanzas públicas.

A través de un comunicado, el partido de oposición cuestionó directamente el discurso del jefe de Estado y afirmó que la economía “no va bien”, pese a los mensajes optimistas del Ejecutivo. “¿De qué estamos hablando, presidente Petro? Basta de mentirle al país”, señaló la colectividad, que atribuyó el actual escenario económico a un aumento acelerado de la deuda y a lo que calificó como un gasto público desbordado.

Según el Centro Democrático, durante el actual Gobierno, Colombia experimentó un crecimiento significativo en sus obligaciones financieras. En el pronunciamiento se aseguró que el stock de deuda pública pasó de $802 billones a $1.176 billones, lo que representa un aumento del 46%. A esto se suma, de acuerdo con la oposición, un incremento sustancial en el costo del endeudamiento, los intereses de la deuda interna serían hoy entre un 50% y un 60% más altos que en 2022.

El partido también puso el foco en la deuda externa y en la percepción de riesgo del país. “Por cada $100, hoy destinamos $35 adicionales a intereses”, afirmó el comunicado, al tiempo que sostuvo que Colombia paga un 16% más en intereses que México por el mismo nivel de deuda, una diferencia que, según la colectividad, refleja un deterioro en la confianza de los mercados.

Otro de los puntos señalados fue el déficit fiscal, que —según el Centro Democrático— se encamina hacia el 8%, un nivel que califican como “históricamente crítico”. Para el partido, estas cifras evidencian una gestión fiscal que no estaría orientada a la estabilidad ni a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En su pronunciamiento, la colectividad también cuestionó el destino de los recursos públicos. “Ese dinero no llega a salud, educación ni seguridad; se queda en los bancos”, afirmó, y acusó al Gobierno de priorizar el pago de intereses sobre la inversión social. En un tono político más directo, el comunicado cerró con una acusación de fondo: “Dígale la verdad a Colombia: su afán de recursos no es para inversión social, es para aceitar la maquinaria electoral”.

La visión de Petro sobre la economía

El Gobierno nacional defendió el decreto de emergencia económica como una pieza clave para destrabar el crecimiento y mejorar la situación fiscal del país. El presidente Gustavo Petro sostuvo que la medida, expedida el 23 de diciembre y con vigencia de 30 días, busca enfrentar uno de los principales retos de la economía colombiana, el alto déficit fiscal, que hoy ronda el 8% del PIB.

Según el mandatario, la estrategia adoptada permitirá recuperar la confianza de los mercados y facilitar el acceso a recursos en mejores condiciones. “Estamos dando confianza al mundo. Estamos garantizando recursos más baratos con los cuales bajaremos el déficit fiscal y la economía colombiana tumbará su último obstáculo para crecer y dispararse y hacer progresar a las familias”, afirmó.

Petro insistió en que el objetivo de fondo va más allá de los indicadores macroeconómicos y se conecta directamente con la política social del Gobierno. “Es de lo que se trata, de sacar gente de la pobreza”, señaló, al tiempo que aseguró que el déficit fiscal era el principal freno para avanzar en esa dirección. “El último obstáculo se llamaba déficit fiscal y el decreto de emergencia de Germán”, agregó.

El jefe de Estado también defendió las decisiones tomadas en materia salarial y de control de precios. “Estamos demostrando que acertamos, acertamos en el salario vital, los precios no crecen y están estables”, dijo, al recalcar que el Ejecutivo mantendrá la vigilancia para evitar prácticas especulativas.

Como respaldo a su argumento, Petro destacó la reciente emisión de deuda en los mercados internacionales. “Nos ganamos la confianza del mercado internacional, que hoy está haciendo así cola por comprar los bonos colombianos a menor precio de lo que en años anteriores”, aseguró.