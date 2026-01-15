Abuelo de Yeison Jiménez presenció un adiós inolvidable a su querido nieto en Manizales

Miles de personas acudieron a la velatón, entre ellos su abuelo - crédito X

Cientos de seguidores de Yeison Jiménez se reunieron durante la noche del martes 13 de enero de 2026 en la Plaza de Bolívar de Manizales para rendir homenaje al cantante de música popular, que falleció junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo en medio de un accidente aéreo el sábado 10 de enero.

En Bogotá, el homenaje se llevó a cabo en una ceremonia en el Movistar Arena, uno de los recintos de eventos de la ciudad, que contó con la presencia de miles de fanáticos acudieron hasta el lugar para despedir al artista y a los demás fallecidos en la tragedia: Fernando Torres Rojas, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Alberto Marín, Waisman David Mora Bejarano y Jefferson Osorio Vásquez.

Sin embargo, la jornada en este punto de la ciudad no fue el único evento realizado en el territorio nacional como una despedida para el intérprete de éxitos como Ya no mi amor, Mi venganza, Por qué la envidia, Vuelve y me pasa y El mejor caballo, puesto que la capital de Caldas también se unió por el dolor de la partida del famoso artista.

El adulto mayor demostró su tristeza por la partida de su nieto - crédito Colprensa

La velatón en Manizales logró reunir a cientos de personas, incluidos niños y adolescentes, que corearon las canciones de Yeison Jiménez y dedicaron mensajes de apoyo a su familia y los que están sufriendo por la pérdida.

Sin embargo, una de las situaciones que llamó la atención en medio de la emotiva velada fue la presencia del abuelo del artista, Hernán Jiménez, de 92 años, que no dudó en agradecer a todas las personas que estaban presentes en el lugar.

“Es una cosa terrible. Estoy en un aburrimiento muy terrible. Ese sí fue un golpe grande. Que mi Dios lo tenga en su eterno descanso. Buen nietecito fue con nosotros”, expresó el adulto mayor en diálogo con Noticias RCN.

Cabe mencionar que sus familiares relataron a los medios presentes que no esperaban una asistencia tan multitudinaria. Incluso, uno de los asistentes manifestó: “Es un homenaje, más que todo, a su vida. No a su muerte. No esperábamos que fuera una convocatoria tan grande, pero el hombre sigue vivo en los corazones de todo el mundo”.

De acuerdo con la emisora Mix, la plaza se iluminó con velas y teléfonos móviles, mientras cerca de 4.000 personas entonaron juntos los mayores éxitos del intérprete. La organización reunió a familias enteras y grupos de amigos bajo un ambiente de respeto y nostalgia. Según relataron los asistentes, el homenaje se pudo comparar con los grandes eventos de la reconocida Feria de Manizales, confirmando la magnitud de la huella que el artista dejó en la región.

Los homenajes reunieron a miles de personas en Bogotá y Manizales - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

La reunión comenzó en las primeras horas de la noche del martes 13 de enero y se prolongó por varias horas, en un tributo que estuvo marcado por el canto, las flores, fotos y globos blancos. Los seguidores recordaron especialmente la humildad y el talento del artista, que realizó su último concierto en la ciudad apenas una semana antes de su fallecimiento.

La masiva velatón de Manizales se convirtió en un ejemplo de que la ausencia del artista dejó una marca imborrable entre los amantes del género popular y que la celebración de su música seguirá uniendo a generaciones de colombianos, incluso, después de su partida.

El fallecimiento del artista afectó a todos sus fanáticos en el país - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Los eventos que recuerdan al artista continúan desarrollándose en las diferentes ciudades, puesto que el famoso contaba con una gran cantidad de seguidores a lo largo y ancho del territorio nacional, donde se han presentado sus amigos y colegas, que no dudan en recordarlo entonando algunas de sus canciones en tarima.