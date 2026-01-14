Yaya Muñoz confirmó el fin de su relación con Jose Rodríguez: “No es por algo bueno”

Yaya reveló que su relación con Jose que inició en La casa de los famosos 2025 llegó a su fin - crédito @joserodriguezcof/ Instagram

Tras semanas de rumores sobre una posible separación, Yaya Muñoz, presentadora y exintegrante de La casa de los famosos 2025, confirmó que comenzó el año soltera y puso fin a su relación con José Rodríguez, vínculo que surgió durante el reality.

Las especulaciones crecieron luego de que seguidores detectaran la eliminación de fotografías junto a Rodríguez en las redes sociales de Muñoz. Aunque al principio se habló de una posible estrategia, la presentadora decidió pronunciarse y brindar sus primeras declaraciones.

En el programa Dímelo King, del que forma parte, confirmó la ruptura, tras poco más de seis meses de relación, y confirmó que pasó las fiestas de fin de año soltera, además la confesión llegó después de que sus compañeros del show la cuestionaran por borrar las fotos junto a Jose.

“Voy a dar un facto: Si se borra, no es por algo bueno”, dijo Yaya sobre las imágenes que tenía en su Instagram junto a Jose. “Se ha especulado en las redes sociales y mi relación se terminó en el 2025, es decir que arranco el año 2026 soltera… La relación que yo tenía se acabó un poco antes de Navidad”, confesó Yaya.

La presentadora confesó que decidió estar junto a su familia durante las fiestas para poder “recargarse”, lo que elevó rumores sobre una posible mala ruptura entre los dos. “Estuve en familia, recargándome de ellos… Nada, me voy a quedar con lo bueno de lo que se vivió, de esa persona aprendí mucho, yo creo que todos llegan para dejar enseñanzas”, añadió.

Aunque Yaya no reveló la razón por la que su romance llegó a su fin, sí aseguró que le desea lo mejor a su expareja y le agradeció por lo aprendido. “Hay relaciones que no son para siempre y lastimosamente esa fue una de esas… Esa persona es Jose, es una buena persona, le deseo lo mejor… Agradezco por todo las cosas bonitas que se vivieron, aquí siempre tendrá una amiga, de eso se trata la vida...”, reveló la presentadora.

Ante la duda por el fin de la relación, sus compañeros de programa le cuestionaron las razones específicas por las que se dejaron, a lo que Yaya confesó: “Simplemente, hay relaciones que tienen cosas bonitas, pero también llegan a un punto en el que no se entienden, él es un buen hombre, ese tema del 50/50 es algo con lo que voy a molestar, pero nunca fue así, simplemente no nos entendimos”, aseguró.

Además, Muñoz aseguró que en el momento en el que notó que ya no se entendía con Jose, decidió darle fin a la relación. “Sí, tú no te entiendes con alguien, hay que ponerle fin, pero yo no voy a entrar a rebobinar en mi pasado, el 2026 vengo con pie derecho soltero, ya no quiero tocar ese tema, para mí, hoy muere ese tema, pregúntenme por cosas nuevas”, dijo Yaya un poco molesta.

Aunque aseguró estar soltera, confesó que no está interesada en tener una relación pronto, por lo que tiene planeado disfrutar de su soledad. “En este momento no tengo mi prototipo, pero hoy por hoy, la verdad no me interesa, quiero estar sola, quiero estar enfocada, quiero sanar y que lleguen cosas que me llenen”, añadió Yaya.

Hasta el momento, Jose no se ha pronunciado en redes sociales sobre la ruptura, además en tu perfil de Instagram aún se ven las fotos junto a Yaya, por lo que sus seguidores esperan que de declaraciones al respecto sobre el fin de la relación.

Ante las palabras de Yaya, los internautas reaccionaron en redes sociales: “Ósea que yina tenía razón”, “Menos mal era 50/50 así duele la mitad”, “Ajá y que paso con él mejor hombre del mundo”, “a única relación que ha sobrevivido es peluche y norma”, “José aplico el ‘aléjate de yaya’”, “no, Yaya como vas a dejar al europeo 😂“, dicen los comentarios en redes sociales.