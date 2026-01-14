Video: el concejal del Pacto Histórico, José Cuesta, fue abucheado en bus de Transmilenio cuando hacía campaña con Amaranta Hank

Video captura un momento de alta tensión en el transporte público cuando varios ciudadanos increpan a concejal del Pacto Histórico y a sus acompañantes al grito de '¡fuera, fuera!' - crédito Noticias Motilón / Facebook

El concejal José Cuesta y la candidata al Senado, Amaranta Hank, ambos integrantes de la coalición Pacto Histórico, enfrentaron una intensa ola de rechazo por parte de usuarios del sistema TransMilenio en Bogotá.

En el desenlace del incidente, la presión acumulada de los pasajeros obligó a Cuesta y su equipo a descender del vehículo en la siguiente parada, aplaudidos por quienes celebraron su salida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El video captado muestra cómo la multitud rodeó al concejal y sus acompañantes, exigiendo de forma insistente que interrumpieran su recorrido. Entre las frases más coreadas se escuchó: “¡Fuera, fuera!” y “No queremos más guerrilleros”.

Uno de los momentos más tensos se registró cuando una ciudadana increpó de frente al concejal y a su equipo: “No necesito informarme lo que estoy viviendo. Lo estoy viviendo”. El reclamo, replicado entre gritos de “En las urnas es donde nos vemos” y expresiones de descontento, dejó en evidencia una fractura notoria entre parte de los usuarios y los representantes del Pacto Histórico.