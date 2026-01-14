Colombia

Video: el concejal del Pacto Histórico, José Cuesta, fue abucheado en bus de Transmilenio cuando hacía campaña con Amaranta Hank

El momento se dio cuando intentaban buscar votos para las próximas elecciones de Cámara y Senado

Guardar
Video captura un momento de alta tensión en el transporte público cuando varios ciudadanos increpan a concejal del Pacto Histórico y a sus acompañantes al grito de '¡fuera, fuera!' - crédito Noticias Motilón / Facebook

El concejal José Cuesta y la candidata al Senado, Amaranta Hank, ambos integrantes de la coalición Pacto Histórico, enfrentaron una intensa ola de rechazo por parte de usuarios del sistema TransMilenio en Bogotá.

En el desenlace del incidente, la presión acumulada de los pasajeros obligó a Cuesta y su equipo a descender del vehículo en la siguiente parada, aplaudidos por quienes celebraron su salida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El video captado muestra cómo la multitud rodeó al concejal y sus acompañantes, exigiendo de forma insistente que interrumpieran su recorrido. Entre las frases más coreadas se escuchó: “¡Fuera, fuera!” y “No queremos más guerrilleros”.

Uno de los momentos más tensos se registró cuando una ciudadana increpó de frente al concejal y a su equipo: “No necesito informarme lo que estoy viviendo. Lo estoy viviendo”. El reclamo, replicado entre gritos de “En las urnas es donde nos vemos” y expresiones de descontento, dejó en evidencia una fractura notoria entre parte de los usuarios y los representantes del Pacto Histórico.

Temas Relacionados

Pacto HistóricoGustavo PetroTransmilenioJosé CuestaAmaranta HankElecciones cámara de representantesElecciones al senadoColombia-Noticias

Más Noticias

Fenalco demandó el decreto de aumento del salario mínimo de 2026 y alertó por la pérdida de más de 770 mil empleos

El gremio de los comerciantes pidió al Consejo de Estado suspender de manera inmediata el decreto que fijó el incremento del 23,7%, al advertir graves inconsistencias legales y presiones inflacionarias

Fenalco demandó el decreto de

Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, salió en defensa de Paloma Valencia tras comentario de ‘Matador’: “Para el sobrepeso hay solución”

El empresario colombiano lanzó fuertes críticas contra el caricaturista y candidato al Senado del Pacto Histórico, quien comparó una imagen de una paloma blanca con una fotografía de la aspirante presidencial del Centro Democrático

Tomás Uribe, hijo de Álvaro

Tebi Bernal, participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3′, expulsó al primer participante de la competencia

Se trata del cantante puertorriqueño Jay Torres, que desde ya tendrá que hacer campaña si quiere o no volver al juego en el que las estrategias ya están marcadas

Tebi Bernal, participante de ‘La

Honras fúnebres de Yeison Jiménez: así se vivió el sentido homenaje que la familia del cantante de música popular realizó en Bogotá

La despedida al artista caldense reunió únicamente a su círculo más cercano, mientras las medidas de seguridad restringieron el acceso para los seguidores y los medios

Honras fúnebres de Yeison Jiménez:

Gustavo Petro habló de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con expresidentes: “Muchas coincidencias”

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Nariño y contó con la presencia de los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper

Gustavo Petro habló de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a enviar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Tebi Bernal, participante de ‘La

Tebi Bernal, participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3′, expulsó al primer participante de la competencia

Laura Jaramillo defendió a Sofía Jaramillo por declaraciones que dio en ‘La casa de los famosos Colombia’ sobre Michael Ortega y envió contundente mensaje

Yaya Muñoz confirmó el fin de su relación con Jose Rodríguez: “No es por algo bueno”

En vivo: está todo está listo para el homenaje al cantante Yeison Jiménez en Bogotá

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó otra victoria y a Neos le tocó pagar arriendo

Deportes

EN VIVO - Boca Juniors

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Óscar Cortés vuelve al fútbol sudamericano: el tiempo que estará y el valor que pagará su nuevo equipo

Altas y bajas Liga BetPlay: estos fueron los movimientos del mercado de fichajes para el 13 de enero

El fútbol se llevó el rating: estos fueron los partidos más vistos por los colombianos en 2025