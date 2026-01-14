Transporte escolar gratuito en Bogotá: requisitos y pasos definidos por la Secretaría de Educación para 2026

- crédito Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) informó los lineamientos del Programa de Movilidad Escolar (PME), una estrategia mediante la cual se busca facilitar el desplazamiento seguro de estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales de Bogotá durante el año 2026.

El beneficio está dirigido a población escolar que cumple condiciones específicas de edad, grado, lugar de residencia y distancia entre el hogar y el colegio.

De acuerdo con la entidad, el programa está disponible para estudiantes menores de 19 años, matriculados en jornada diurna, desde prejardín hasta grado 11 y ciclos de aceleración.

Teleantioquia

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el caso de estudiantes con discapacidad, se contemplan excepciones tanto en edad como en jornada, permitiendo el acceso incluso en horario nocturno, sin aplicación para fines de semana.

Uno de los criterios centrales del programa es la distancia entre la vivienda y la institución educativa. Para los alumnos que cursan entre **grado 1° y 11°, el requisito es residir a más de 2 kilómetros del colegio.

En el caso de niñas y niños de prejardín, jardín y transición, la distancia mínima exigida es superior a 1 kilómetro. Para estudiantes con discapacidad, el parámetro se fija en más de 1 kilómetro, sin distinción de grado.

La SED también precisó que los beneficiarios deben residir de forma permanente en Bogotá y vivir en una Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) con déficit de cupos escolares, según el grado correspondiente. Asimismo, es obligatorio estar matriculado en una institución educativa oficial del Distrito y contar con registro activo en el sistema educativo público.

COLPRENSA-EL COLOMBIANO

En cuanto a la permanencia dentro del programa, la Secretaría explicó que los estudiantes que ya contaban con el beneficio en 2025 lo conservarán automáticamente en 2026, siempre que continúen cumpliendo los requisitos establecidos. En estos casos, la validación y asignación del beneficio será realizada de manera interna por la entidad, sin necesidad de trámites adicionales por parte de las familias.

Para estudiantes nuevos, es decir, quienes ingresan por primera vez al sistema educativo oficial del Distrito, la solicitud del beneficio se habilitará una vez sea aceptado el cupo escolar. Según la SED, el aplicativo de prematrícula incluirá la opción para solicitar el servicio de Movilidad Escolar, lo que permitirá evaluar la elegibilidad desde el inicio del proceso académico.

Los estudiantes antiguos que no habían solicitado el beneficio o que en años anteriores no cumplían las condiciones, pero que ahora sí las reúnen, deberán realizar un procedimiento específico. En estos casos, se exige completar el proceso de matrícula y posteriormente acudir, a partir del mes de enero, a la Dirección Local de Educación (DILE) correspondiente, donde se efectuará la evaluación formal de elegibilidad.

La Secretaría de Educación recalcó que el programa no aplica para jornadas de fin de semana y que su cobertura está limitada a estudiantes de jornada diurna, salvo las excepciones ya definidas para población con discapacidad. Estos lineamientos buscan unificar criterios operativos y garantizar una asignación ordenada del beneficio.

Dentro de los requisitos administrativos, la SED señaló la importancia de que la información de residencia esté actualizada, ya que la validación de distancia se realiza con base en los datos suministrados durante el proceso de matrícula o prematrícula. Cualquier inconsistencia podría afectar la evaluación del acceso al programa.

El Programa de Movilidad Escolar hace parte de las estrategias distritales orientadas a reducir barreras de acceso y permanencia en el sistema educativo oficial, especialmente para estudiantes que enfrentan mayores dificultades de desplazamiento. La Secretaría indicó que el objetivo es apoyar el traslado diario de los alumnos hacia sus colegios, bajo criterios previamente definidos y verificados por la entidad.

Finalmente, la SED reiteró que no se requiere intermediación de terceros para acceder al beneficio y que todos los trámites deben realizarse a través de los canales institucionales establecidos. La información oficial, añadió la entidad, será comunicada directamente a las comunidades educativas mediante los mecanismos habituales del Distrito.