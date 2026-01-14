Shakira unió fuerzas con un viejo conocido y generó furor en redes sociales: “¡De vuelta!"

La barranquillera confirmó que volvió a sumar al productor AC como su mano derecha con una publicación en sus redes sociales - crédito @shakira/Instagram

Luego de un 2025 ocupado con la realización de Las mujeres ya no lloran World Tour con la que alcanzó récords de convocatoria para un artista hispanohablante, Shakira aspira a igualar o superar dichos logros en el presente año.

Además de anunciar las primeras fechas para 2026 en México y El Salvador, la cantante ya dejó entrever que Europa y Asia serían sus próximos destinos, al punto que incluso abrió una cuenta en la red social Douyin (equivalente para China de TikTok), dejando abierta la posibilidad de que visite dicho país. De igual modo, compartió algunas coreografías hechas por sus fans en Japón con Zoo, el tema que aportó para la banda sonora de Zootopia 2.

Mientras llega el momento de retomar la gira y luego de un descanso por las fiestas de fin de año, Shakira compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que dejó ver que ya retomó labores de composición, acompañada de un viejo conocido.

“¡De vuelta!“, añadió la cantante en la descripción, acompañando un breve reel en el que saca su lengua juguetonamente a sus seguidores, mientras mostraba que retomó su colaboración con el productor colombocanadiense Alexander Castillo, conocido en el medio como AC.

A lo largo de su carrera, el productor trabajó con distintas figuras de la música pop tanto latina como angloparlante, incluyendo a Maluma, Anuel AA, Nicky Jam, Justin Bieber, Ricky Martin, Kesha, Nicky Minaj, Selena Gómez, Becky G o Pitbull.

Con Shakira comenzó a trabajar en 2017 durante la grabación de El Dorado, álbum con el que la colombiana dio un viraje definitivo hacia el género urbano como el estilo predominante en sus composiciones, y que ya venía introduciendo en álbumes anteriores. En esa oportunidad, AC trabajó como productor en las canciones Me enamoré (uno de los sencillos de esa producción) y en Toneladas, la pista que cierra el álbum.

AC colaboró con la producción para Shakira del show de medio tiempo del Super Bowl LIV en 2020 - crédito Shannon Stapleton/REUTERS

La relación profesional se prolongó en el tiempo, cuando fue el elegido de producir el apartado musical que presentó la barranquillera en el Super Bowl de 2020, en el que compartió tarima con Jennifer Lopez.

AC también estuvo presente en una sesión de grabación que tuvo Shakira en Londres en 2023 —algo que se evidencia en una serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram—. Inicialmente, se especulaba con que apareciera en Las mujeres ya no lloran, pero resultó ser Soltera, el sencillo con el que la cantante sonó durante el segundo semestre de 2024 y que podría ser el anticipo de más material de estudio por venir.

Shakira y AC estuvieron trabajando en Londres en 2023, mientras la colombiana grababa 'Las mujeres ya no lloran', Dicha sesión terminó derivando en el sencillo "Soltera" - crédito @nicolasgerardin/Instagram

Eso sí, todavía se desconoce si Shakira se plantea lanzar un nuevo álbum de estudio, o se trataría de pistas para una hipotética edición deluxe de Las mujeres ya no lloran.

Las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' recaudó más de USD 327 millones y sumó más de 2,5 millones de entradas durante 2025 - crédito @shakira/Instagram

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes, la cantante iniciaría el año próximo con nuevos compromisos en América Latina. Estos incluyen cinco presentaciones en El Salvador, y un regreso a México para tres fechas más, una de ellas en el estadio GNP Seguros, que le permite extender el récord de más conciertos brindados en una sola gira, en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

De acuerdo con datos de Billboard, durante 2025 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour recaudó hasta el pasado 12 de diciembre, más de USD 327 millones gracias a la venta de más de 2,5 millones de entradas durante la que fue su primera gira de presentaciones en siete años.

A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:

7 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

8 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

12 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

14 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

15 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)

24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)

27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)