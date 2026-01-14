Senador de EE. UU., Rick Scott, se refirió a Gustavo Petro como un “terrorista”, a pocas semanas del encuentro con Donald Trump

La reunión bilateral se desarrollaría entre el 4 y de febrero de 2026 - créditos @flsenrickscott/IG | @gustavopetrourrego/IG | @realdonaldtrump

El senador estadounidense Rick Scott calificó de “terrorista” al presidente colombiano Gustavo Petro y sugirió su renuncia, en la antesala de lo que será el encuentro previsto entre Petro y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, en Washington.

Las declaraciones del congresista republicano por el estado de Florida se dieron en charla con la revista Semana, que publicó sus impresiones la mañana del miércoles 14 de enero de 2026.

Scott expresó abiertamente su rechazo hacia el mandatario colombiano al ser consultado sobre la llamada telefónica la tarde del miércoles 7 de enero, cuatro días después de la Operación Resolución Absoluta en Venezuela, en la que, por orden del presidente Donald Trump, la Fuerza Delta de Estados Unidos llevó a cabo la acción que resultó en la captura en Caracas de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, durante la madrugada del sábado 3 de enero.

En el diálogo que se da a poco tiempo de lo que será la reunión bilateral de Trump y el mandatario colombiano, el senador y exgobernador de Florida dijo que el presidente “Petro no es un amigo de los Estados Unidos, no es un amigo de Donald Trump, es una persona terrible, es un terrorista”.

Por si fuera poco, también se atrevió a recalcar que “sería mejor para Colombia que renunciara”, puntualizó Scott.

La reunión entre Trump y Petro en Washington fue anunciada por el jefe de Estado norteamericano a través de su plataforma Truth Social, y se dará la primera semana de febrero.

Donald Trump atendió la llamada de Gustavo Petro desde la Oficina Oval, alrededor de las 12:30 p. m., mientras era entrevistado por The New York Times, en medio de tensiones regionales tras la captura de Nicolás Maduro - crédito red social X

“Estoy seguro de que la visita saldrá muy bien para Colombia y para Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben ser impedidas de ingresar a Estados Unidos”, escribió el mandatario desde su perfil.

Durante la entrevista, Scott cuestionó la conveniencia del encuentro, al considerar que “es una idea terrible”.

El senador explicó que, aunque Trump suele reunirse con diversos líderes internacionales, incluyendo a quienes considera adversarios, no comparte la decisión de recibir a Petro.

“Me gusta la reunión con María Corina Machado, pero no me gustan otras reuniones”, declaró el congresista republicano cuando se le mencionó el cuestionado encuentro oficial.

La figura del senador Rick Scott en el Gobierno Trump y los precedentes del encuentro bilateral

Scott ha sido un aliado estratégico de Donald Trump y una figura clave en el Partido Republicano, sobre todo como presidente del Comité Senatorial Republicano Nacional (Nrsc, por sus siglas en inglés).

En la charla con el diario colombiano el senador insistió en que la relación bilateral entre ambos países debe estar basada en la lucha contra el narcotráfico y en el fortalecimiento de los vínculos comerciales con empresas estadounidenses.

Asimismo, Scott reiteró que la postura de Trump se mantiene firme contra el tráfico de drogas y contra líderes como Petro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. “Eso no va a cambiar quién es”, señaló el senador, al referirse a la posición del presidente estadounidense.

Días antes el senador republicano Rick Scott advirtió que Petro podría ser juzgado en Estados Unidos como el dictador Nicolás Maduro - crédito Reuters/Presidencia

Este encuentro bilateral está marcado por los antecedentes de tensión diplomática, que tuvo uno de sus momentos más recordados en septiembre de 2025, y con Petro como protagonista en una intervención pública en Nueva York, y que no hacía parte de la agenda de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Por tal motivo, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa al presidente colombiano.

Lo que siguió a esto fueron intercambios verbales de grueso calibre, pero meses después y tras la comunicación telefónica, ambos mandatarios acordaron la tan ansiada reunión, luego de una llamada que duró 55 minutos.

La expectativa por el primer encuentro presencial entre Trump y Petro en la Casa Blanca se mantiene alta, mientras sectores políticos en ambos países observan con atención el desarrollo de la agenda y los posibles efectos en la relación entre Estados Unidos y Colombia.

El senador Scott ve con buenos ojos una reunión del Gobierno Trump con María Corina Machado - crédito Ole Berg-Rusten/NTB vía AP

Producto de lo anterior también quedó como resultado la descertificación del país suramericano por parte del Gobierno Trump en la lucha antidrogas, algo que según Petro no ha sido así.

De hecho, con números y compartiendo resultados operativos ha sacado pecho en más de una ocasión para resaltar que su administración si está combatiendo a los grupos armados ilegales en Colombia que, con carteles internacionales y narcos invisibles, sigue concentrando parte de su operación en el país.