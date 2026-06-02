José Jaime Uscátegui pidió aplazar el proyecto de creación del Ministerio de Igualdad: motivo obedecería al magnicidio de Miguel Uribe

El representante a la Cámara denunció que el sicario responsable del atentado contra el precandidato presidencial formaba parte del programa Jóvenes en Paz y recibió pagos del Gobierno - crédito @JJUscategui/X

El representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, pidió el martes 2 de junio aplazar el proyecto de creación del Ministerio de Igualdad hasta que el Gobierno explique por qué el autor material del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay integró el programa Jóvenes en Paz y, en consecuencia, recibió apoyos estatales antes del crimen. La postura del congresista de oposición se dio durante la sesión en la que se buscaba su continuidad.

Con esta solicitud, el congresista por Bogotá, que repetirá en el periodo legislativo 2026-2030, quiere que el Ejecutivo responda, antes de darle continuidad a la discusión, los interrogantes que surgen tras la presencia de este joven en esta iniciativa. Para él existen motivos para creer que existe una responsabilidad política de la administración de Gustavo Petro frente a lo sucedido con Uribe Turbay, y del mismo modo, puso en duda el verdadero alcance de esta cartera.

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Uscátegui y su dura advertencia al Congreso, en caso de que se apoye la continuidad del Ministerio de Igualdad

Durante la sesión, el representante se refirió al primer aniversario del ataque de Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2026 en el parque El Golfito de Bogotá y pidió explicaciones sobre el vínculo del agresor con el programa estatal. “Este domingo se cumple un año del atentado a Miguel Uribe Turbay y el Gobierno, el Ministerio de la Igualdad, no ha explicado por qué el sicario hacía parte del programa Jóvenes en Paz de ese ministerio”, expresó el representante.

El representante del Centro Democrático José Jaime Uscátegui recordó que el asesino de Miguel Uribe Turbay hacía parte del programa Jóvenes en Paz - crédito @jjUscategui/X - suministrado a Infobae Colombia

En la misma intervención, el congresista se refirió a las transferencias que el joven habría recibido previo al atentado y la trazabilidad de esos desembolsos. “Yo le he pedido al Ministerio de la Igualdad que me explique qué hacía ese joven sicario en ese programa, por qué recibió dos apoyos monetarios antes de incurrir en ese atentado. Y el Ministerio me dice que eso es información secreta y que nadie puede acceder a las actas con las cuales se hizo ese pago”, añadió.

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En ese orden de ideas, el congresista de oposición indicó que debía existir un acta de compromiso suscrita con el beneficiario y afirmó que el Congreso tiene derecho a conocer esa documentación. Con ello, también anticipó que, si su proposición era derrotada, se ausentaría de un Congreso que, según sus palabras, “no tiene ni siquiera piedad con sus propios compañeros”, pues se estaría avalando la continuidad de un ministerio que habría apoyado al determinador.

En su solicitud, el congresista, hijo del general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, remarcó que “las víctimas merecen verdad, el país merece respuestas y los responsables políticos deben rendir cuentas”. De esta manera, expresó los argumentos por los cuales está en contra de la continuidad de una cartera que a la que la Corte Constitucional le decretó su “muerte jurídica”, al encontrar aparentes vicios de procedimiento en su creación.

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Por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay hay una serie de capturados, entre ellos el joven que cometió el crimen, que no superaba los 16 años - crédito Jesús Avilés/Infobae

Ministerio de Igualdad defendió los logros en materia social, pese a duras críticas de Uscátegui

En respuesta, la cartera rechazó los cuestionamientos de Uscátegui y a través de sus redes sociales atizó la polémica, al calificarla como un intento de desinformación. “El representante José Jaime Uscátegui insiste en desinformar a la ciudadanía”, advirtió la dependencia, que defendió el objetivo del programa y su cobertura actual. “Hoy, 30.485 hacen parte del Programa Nacional Jóvenes en Paz en 73 municipios en 10 departamentos del país”, expresó el ministerio.

Y en una respuesta a la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, sostuvo que el ministerio no ha invertido $13.000 millones, sino $158.982 millones entre 2024 y 2025, y $102.700 millones en 2026, en diferentes programas de barrismo social, Jóvenes en Paz, Jóvenes Guardianes de la Naturaleza, Programadores para la Paz y otros que “brindan oportunidades de vida y trabajo a las juventudes populares y les apartan de la ilegalidad”.

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Jóvenes en Paz promete entregar hasta $1.000.000 mensuales a beneficiarios que cumplen con compromisos educativos, laborales o sociales definidos por el Ministerio de Igualdad y Equidad - crédito Prosperidad Social

Es válido destacar que el Gobierno Petro, tras el crimen, había confirmado que el joven que atentó contra Uribe Turbay hizo parte de Jóvenes en Paz. Según la versión oficial, el menor estuvo cerca de dos meses en el programa, no asistió a ninguna clase y se retiró voluntariamente. A su vez, después de salir del programa, el joven rechazó ayudas adicionales ofrecidas por equipos sociales del Distrito. Luego fue señalado como autor material del atentado contra Uribe.

Mientras avanzaba el cruce político, la sesión de las comisiones primeras de Senado y Cámara fue levantada por falta de cuórum. La citación quedó para el miércoles 3 de junio, a las 10:00 a. m., con el fin de definir las proposiciones sobre dos artículos restantes del proyecto, que busca subsanar, justamente, lo señalado por el alto tribunal sobre la primera ley que dio vida a este ministerio, que tuvo como primera titular a la vicepresidenta Francia Márquez Mina.

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