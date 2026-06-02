Escándalo de los pasaportes: Fiscalía imputará cargos al exsecretario de la Cancillería José Antonio Salazar

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, Salazar Ramírez habría participado en la expedición de tres resoluciones emitidas en febrero de 2024 - crédito Cancillería

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, radicó una nueva solicitud de audiencia de imputación contra el ex secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores José Antonio Salazar Ramírez, por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.

Según informó el ente investigador, el exfuncionario estaría involucrado en decisiones adoptadas durante el proceso contractual relacionado con la expedición de pasaportes, específicamente en actuaciones que permitieron reactivar una licitación que había sido declarada desierta y posteriormente adjudicar el contrato a la única empresa que participó en la convocatoria.

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De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, Salazar Ramírez habría participado en la expedición de tres resoluciones emitidas en febrero de 2024. Dichos actos administrativos revocaron las decisiones mediante las cuales el entonces canciller Álvaro Leyva Durán declaró desierta la licitación 01 de 2023.

Esa licitación estaba relacionada con la adjudicación del contrato para la expedición de pasaportes, cuyo valor se acercaba al medio billón de pesos. Con las resoluciones expedidas posteriormente, el proceso fue restablecido y continuó su curso administrativo.

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La Fiscalía sostiene que, como consecuencia de esas decisiones, “restableció el proceso licitatorio y entregó el contrato a la única empresa postulante”, situación que ahora hace parte de los hechos objeto de investigación penal.

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