Jaime Andrés Beltrán advirtió sobre posibles ataques a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Hemos recibido información”

El abogado y empresario Abelardo De La Espriella, candidato de derecha a la Presidencia de Colombia, se enfrentará con Iván Cepeda Castro, aspirante de la izquierda, en una segunda vuelta electoral - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), advirtió sobre presuntas estrategias que se estarían planeando para afectar la campaña del aspirante de derecha. Esto, teniendo en cuenta que De la Espriella se enfrentará al candidato Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) en una segunda vuelta, que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026.

“Hemos recibido información de que se preparan más ataques y vandalismo en diferentes zonas de Colombia, contra la publicidad y casas que voluntarios han prestado para la campaña de @ABDELAESPRIELLA”, detalló el también exalcalde de Bucaramanga en una publicación en su cuenta de X.

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Sin proporcionar pruebas, Beltrán señaló directamente al candidato presidencial Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro de estar detrás de las presuntas intimidaciones que posiblemente se presentarán, así como a los “colectivos” que los acompañan. Así las cosas, instó a los integrantes de la campaña de De la Espriella a no permitir que los actos de vandalismo que se registren afecten su trabajo y el impulso de la candidatura del abogado.

"El llamado a todos los Defensores de la patria es a no dejarnos intimidar por el desespero de Petro, Cepeda y sus colectivos, que quieren sembrar miedo y caos para desestabilizar al país. Debemos seguir multiplicando para este #21JUN tener una victoria contundente”, precisó.

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Jaime Andrés Beltrán, el gerente nacional de regiones de la campaña de Abelardo de la Espriella, denunció estrategias para afectar la campaña del candidato presidencial - crédito @soyjaimeandres/X

En otra publicación, Jaime Andrés Beltrán aseguró que existe una alta probabilidad de que Abelardo de la Espriella sea el ganador de las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, según un tracking electoral que compartió en sus redes.

En la medición, se indaga sobre la intención de voto de los ciudadanos en una contienda entre el candidato de la derecha y el aspirante Iván Cepeda, que representa a la izquierda. Los resultados indican que el primero saldría victorioso con un 50,8% de respaldo, mientras que el segundo perdería al obtener un 41,9% de apoyo.

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“Este es el miedo de la izquierda. Por esto empezaron su plan de caos, vandalismo y desestabilización del país. Lo que no pudieron ganar en las urnas lo tratarán de ganar amenazando a Colombia. No podemos ceder, con más energía debemos defender nuestra democracia”, indicó el gerente nacional de regiones de la campaña.

Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña de Abelardo de la Espriella, aseguró que la eventual victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta es el motivo por el cual algunas personas querrían afectar su campaña - crédito @soyjaimeandres/X

Actos de vandalismo contra el bus de la selección Colombia

El candidato De la Espriella también se refirió a hechos de “vandalismo” que se registraron en Bogotá y señaló como responsables a quienes apoyan al contendiente Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro. El 1 de junio de 2026, luego de que la selección Colombia se enfrentara a Costa Rica en un partido amistoso en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el bus de la Tricolor fue retenido y algunos simpatizantes de la izquierda pegaron propaganda de Iván Cepeda en la carrocería.

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El abogado y aspirante de la derecha, que ha utilizado la camiseta de la selección durante su campaña, criticó lo ocurrido y aseguró que ese tipo de afectaciones podrían reproducirse en todo el país.

“Las hordas de Petro y Cepeda destruyen, bloquean y vandalizan. Esto que le hicieron a la Selección Colombia en Bogotá es lo que quieren hacerle al país. No alientan a nuestros jugadores: los insultan. No usan nuestra camiseta: quieren prohibirla”, aseveró.

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El candidato Abelardo de la Espriella se refirió a incidente ocurrido con un bus de la selección Colombia, en el que pegaron propaganda electoral del candidato Iván Cepeda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Afirmó que los electores de Cepeda estarían levantando “banderas guerrilleras” y calificó a Iván Cepeda y al jefe de Estado como “enemigos de la patria”. En consecuencia, envió un mensaje a quienes apoyan su candidatura.

“Manada: con mayor ahínco vamos a proteger nuestra Patria Milagro. Sabemos que ellos son capaces de todo y, por eso, vamos a defenderlo todo: nuestra bandera, nuestra camiseta, nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra amada Selección Colombia”, precisó.

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