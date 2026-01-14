Colombia

Novia de Epa Colombia reaccionó a la negativa de un juez de conceder la libertad a la empresaria: “Es desproporcionada”

La empresaria sufre una vez más la negativa de poder estar junto a su pequeña hija mientras termina de pagar su condena por los desmanes ocurridos en 2019 contra estaciones de Transmilenio

La pareja de la empresaria de keratinas no dudó en alzar la voz por la injusticia que para ella se comete con Barrera Rojas - crédito @emfuror/IG

La decisión judicial que mantiene a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, en prisión, ha generado una ola de reacciones en el entorno cercano de la empresaria e influenciadora.

El más reciente revés legal ocurrió en Bogotá el 13 de enero de 2026, cuando un juez de ejecución de penas rechazó la solicitud de extinción de pena presentada por la defensa, privándola del beneficio de libertad bajo el marco de la Ley de justicia restaurativa.

Según se conoció, la creadora de contenido deberá cumplir la totalidad de la condena impuesta por los hechos ocurridos en 2019, cuando fue hallada responsable de actos vandálicos contra el sistema TransMilenio.

A finales de enero de
A finales de enero de 2025 uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia leyó la ratificación del fallo en contra de Daneidy Barrera más conocida como 'Epa Colombia' - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La resolución judicial, que ratifica la decisión de la Corte Suprema de Justicia, se basa en la gravedad de los delitos atribuidos a Barrera Rojas: perturbación en servicio público de transporte colectivo, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

Y es que desde que se conoció la condena han pasado más de diez meses recluida entre la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y la Escuela de Carabineros, lugar en el que permanece privada de la libertad desde que se dictó sentencia firme en su contra.

El equipo jurídico de Barrera Rojas, encabezado por el abogado Francisco Bernate, ha intentado diversas estrategias para lograr su liberación. Entre estas, se incluyó la presentación de una tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema y la búsqueda de acuerdos de reparación con TransMilenio S.A..

Así fue el ingreso de
Así fue el ingreso de Epa Colombia a la Escuela de Caballería para su reclusión - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Pese a estos esfuerzos, la respuesta de las autoridades judiciales no ha favorecido a la influenciadora. Según registros, la defensa argumentó que la condena desconocía la condición de madre cabeza de familia de la imputada y que se habían realizado pagos compensatorios a las víctimas reconocidas.

No obstante, la petición obtuvo una respuesta negativa y la empresaria continúa cumpliendo su condena.

En medio de este contexto, la voz de Karol Samantha, pareja de Barrera Rojas, se suma a las reacciones que ha suscitado el caso.

Samantha lamentó públicamente la determinación judicial y expresó su preocupación por las consecuencias familiares y personales de la privación de libertad.

Epa Colombia le pidió matrimonio
Epa Colombia le pidió matrimonio a Karol Samantha - crédito captura de pantalla Canal RCN

No solo la privaron de su libertad, de poder salir, de poder disfrutar, sino que le quitaron lo más importante, el poder compartir con su hijita”, señaló en declaraciones hechas en sus redes sociales y replicadas.

También hizo énfasis en el impacto emocional que ha tenido la ausencia de Barrera Rojas en la vida de su hija, que, como madre primeriza, ha dejado de vivir momentos esenciales para el desarrollo de la niña.

Samantha indicó que la familia recibe mensajes de apoyo constante y relató que “a diario no paran de escribirnos preguntándonos por Dane, dando su apoyo, su moral, siendo empáticos con esta situación que vivimos. Ya vamos a cumplir un año y ha sido una de las pruebas más difíciles. Como pueden ver, no ha habido avance en el proceso, no hemos obtenido los beneficios esperados. Aun en medio de la tribulación y en medio de que tantas personas le dan duro a ella, seguimos en pie de lucha porque creemos 100 % en la justicia divina”.

Epa Colombia enfrenta millonarias reclamaciones
Epa Colombia enfrenta millonarias reclamaciones por daños a TransMilenio - crédito redes sociales

La declaración también expone el desgaste emocional que atraviesan tanto la detenida como su entorno más cercano.

“Ya vamos a cumplir un año, un año en esta dura prueba, pero solo les pedimos que sigan en cadena de oración apoyando a Dane. Con esto no quiero llegar a decir si es justo, si es injusto. Solo yo sé que muchos de ustedes también piensan como yo, que la condena de Dane es demasiado desproporcional, que tiene una condena superalta. Solo hay un Dios que puede juzgar ello”, agregó Karol Samantha.

Asimismo, la pareja de Barrera Rojas remarcó el impacto que esta situación tiene en la dinámica familiar. “Dane es madre primeriza, se ha perdido muchos momentos de nuestra hija. Y es tiempo que no se va a recuperar nunca más. Pero vuelvo y digo, y lo he dicho desde el día uno: creemos en la justicia divina y así tarde va a llegar”, puntualizó Samantha.

Epa Colombia confesó que quiso
Epa Colombia confesó que quiso estar en 'La casa de los famosos', pero el 'reality' la rechazó - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

Además, agradeció el respaldo recibido: “Amigas, y no nos hemos cansado ni nos cansaremos de tocar las puertas necesarias... O sea, el tiempo pasa, toda la gente sigue con su vida normal, pero nosotras vivimos este calvario que es superdifícil de verdad como familia. Dane no se ha olvidado. Yo había dejado de hablar de ella hace mucho tiempo, pero nuevamente salen noticias amarillistas, que la Epa no le dan ningún beneficio y es doloroso para nosotros como familia... Entonces, gratitud para todas esas personas y esperamos que este 2026 Dane pueda estar con todos nosotros”, concluyó.

