Marcelo Cezán reveló que uno de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le coqueteó

Así lo expuso en su paso por 'Buen día, Colombia' - crédito YouTube Canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia inició este lunes 12 de enero a las 8:00 p. m., prometiendo nuevas dinámicas entre participantes y presentadores.

En la gala inaugural, Marcelo Cezán relató en Buen Día Colombia un momento singular ocurrido durante la rueda de prensa del lanzamiento: fue objeto de un comentario directo por parte de uno de los concursantes, Valentino Lázaro.

El presentador, casado con Michelle Gutty y que se encuentra fuera del país, reconoció que la situación le sorprendió gratamente, bromeando sobre su apariencia física y cómo luce gracias a los retoques que se ha hecho.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Valentino Lázaro sorprende con su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 - crédito @valentinolazaroh/IG

Durante el encuentro mediático, Valentino Lázaro se acercó a Marcelo Cezán y le susurró: “Oiga, pero usted está bueno”. El presentador admitió que dudó respecto a cómo manejar el comentario, por lo que optó por interpretar la situación con humor.

De inmediato, su compañera Carla Giraldo intervino y explicó su propia teoría: “Yo creo que eso fue gracias al bótox que Yina le mandó a poner, a Marcelo el año pasado”.

El conductor respondió: “Se me está notando el bótox. Está cambiando mi target”. Este diálogo puso en evidencia la confianza entre los presentadores y el tono relajado con el que deciden abordar el estreno.

El creador de contenido habló de la lista que ha circulado en redes sociales sobre los supuestos preseleccionados - crédito captura de pantalla Canal RCN

Valentino Lázaro alcanzó notoriedad como creador de contenido en redes, reconocido por un humor ácido y observaciones críticas contra figuras públicas.

En la segunda temporada del concurso, Lázaro no logró ingresar a la convivencia, ya que fue eliminado en la etapa preliminar por votación frente a Emiro Navarro.

Para esta nueva edición, la interacción entre Valentino Lázaro y Johanna Fadul se presenta como uno de los focos de interés. La actriz de Sin senos si hay paraíso anticipó públicamente que no desea convivir con Lázaro por sus críticas previas, aunque aclaró que deberá adaptarse a las circunstancias, dado que ambos compartirán espacio desde el primer día.

Por su parte, el creador de contenido manifestó que no tiene animosidad hacia la actriz y afirmó: “No te tomes personal mis críticas”, en relación con Fadul.

Tras el estreno de la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia', los participantes tuvieron su primera prueba de presupuesto - crédito cortesía Canal RCN

Yina Calderón, que fuera protagonista conflictiva en la temporada anterior, también marcó indirectamente el ritmo del nuevo ciclo, no solo por el comentario sobre el uso de bótox en Cezán, sino porque Valentino Lázaro sugirió que podría ocupar ahora el papel de villano en los episodios venideros.