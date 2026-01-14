Las últimas horas de Yeison Jiménez fueron reveladas por su conductor personal: “Me abrazó fuerte”

El trabajador aseguró que Yeison Jiménez trataba muy bien a sus empleados - crédito Instagram

Las últimas horas de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo en Paipa estuvieron marcadas por la cercanía con su equipo, en medio de una apretada agenda para cumplir con sus presentaciones, desplazamientos y revelaciones sobre los planes que tenía con su familia.

Según el conductor del artista, Rodolfo Alexander Monroy Quevedo, que lo acompañó durante todo ese trayecto, el cantante disfrutó de conversaciones largas y contó detalles de sus compromisos profesionales y unas vacaciones que tenía preparadas, antes de que el fatal desenlace interrumpiera sus sueños el 10 de enero de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el relato de Monroy Quevedo: “Me bajé rápido de la camioneta para alcanzarle las maletas porque iban de afán. Me entregó la ruana doblada y me agradeció por todo. Le estiré la mano para despedirme, pero no me la recibió: se quitó la cachucha, me la puso en la cabeza y me abrazó fuerte mientras me decía ‘usted maneja muy chimba, mi hermano, muchas gracias por todo, de verdad; mañana entonces nos vemos aquí mismo’”, aseguró en el trabajador en diálogo con El Tiempo.

Esta despedida ocurrió a las 3:50 p. m. del sábado, cuando el cantante y su equipo regresaron al aeropuerto Juan José Rondón para tomar el vuelo que nunca llegó a destino. A las 4:12 p. m., se confirmó el accidente donde murió el artista.

El cantante es recordado con cariño por todos aquellos que compartieron con él - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Durante el viernes anterior, el cantautor llegó a Paipa acompañado por su familia, aunque la logística de su aterrizaje cambió a último momento. La aeronave que lo transportó fue luego a Guaymaral para dejar a su esposa e hijos y recoger a su equipo de trabajo, cuyos integrantes se unieron posteriormente al artista y subieron a la camioneta blanca del personero de Duitama, Felipe Acosta, que había prestado el vehículo para el transporte del equipo integrado por Óscar Marín, asistente y mánager; Weisman Mora, fotógrafo; Juan Manuel Rodríguez, productor visual; y Jefferson Osorio, gestor de agenda.

El itinerario los llevó primero a Málaga, Santander, donde el grupo llegó poco después de las 11:00 p. m. Después de descansar una hora y media en el hotel Big Ben, Yeison Jiménez partió en la madrugada hacia el estadio, donde debía realizar su presentación estelar en un evento privado.

Según Monroy Quevedo, la actuación estaba prevista para las 1:30 a. m., pero comenzó antes por el retraso del telonero Andrés Franco, conocido como El Agropecuario.

Tras la presentación, el conductor devolvió al equipo al hotel cerca de las 2:30 a. m. El sábado por la mañana, el cantante compartió desayuno con su equipo antes de emprender el regreso a Paipa. En el trayecto, Yeison Jiménez les reveló que tenía antojo de “una buena trucha con arroz”, así que se detuvieron en un restaurante sencillo al salir de Belén, donde aguardaron otros 20 minutos para que les prepararan el plato preferido del artista. Mientras tanto, caminaron hasta una tienda cercana y adquirieron quesadillos y bloques de queso, en una escena ahora recordada por un video grabado por las cámaras de seguridad.

Sobre las 3:00 p. m., y el equipo tuvo que apresurarse. El mánager, Óscar Marín, comunicó dos veces su ubicación al capitán que esperaba en el aeropuerto, ya que el vuelo debía salir a las 4:00 p. m.

El cantautor falleció en la tarde del 10 de enero en Paipa, Boyacá - crédito @YeisonJimenez/Instagram

Yeison Jiménez aprovechó los trayectos para conversar abiertamente con su conductor acerca de su vida personal: “Me habló de su familia, de sus padres, especialmente de su madre, de su esposa y de sus hijos. Me contó que este martes se irían a Punta Cana, porque el lunes festivo tenían que grabar el video de una canción de la selección Colombia para el Mundial de Fútbol. Dijo que Jessi había tenido esa idea y que después debía regresar a un concierto el 16 de enero en Cali y al día siguiente en San Luis de Gaceno, Boyacá”.

Según Monroy Quevedo, “Se la pasó hablando y recochando, riendo y jugando con sus compañeros. Les tiraba las orejas, les pegaba con la cachucha para despertarlos. Fue un viaje inolvidable, en medio de un ambiente de camaradería; no hubo tristezas”.

Así quedó la avioneta en la que se transportaba con destino a Medellín -crédito Suministrada a Infobae Colombia

Finalmente, el conductor recibió la noticia de la tragedia poco después de dejar al cantante. Al llegar a Barne, recibió una llamada de su jefe, que le preguntó si sabía si la avioneta había despegado. Respondió afirmativamente, sin saber que el cantante y sus allegados acababan de fallecer.