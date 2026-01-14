La película ‘Un poeta’ representa a Colombia en los Premios Goya 2026 tras nominación por ‘Mejor Película Iberoamericana’

Un Poeta también es la representante de Colombia en los Premios Goya de España - crédito Juan Sarmiento / OCULTIMO

La película colombiana Un poeta, dirigida por Simón Mesa Soto y protagonizada por Ubeimar Ríos, fue nominada al Premio Goya 2026 en la categoría de mejor película iberoamericana.

Esta producción competirá en la 40ª edición de los Premios Goya, programada para el 28 de febrero de 2026 en Barcelona, junto a títulos de Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica.

En la misma categoría, Un poeta figura junto a:

Belén, de Dolores Fonzi (Argentina).

La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes (Chile).

La piel del agua, de Patricia Velásquez (Costa Rica)

Manas, de Marianna Brennand (Brasil).

Esta selección refuerza la presencia latinoamericana en la competencia.

El largometraje de Simón Mesa Soto atrajo a más de 200.000 espectadores en 2025 en las salas del país, consolidándose entre los mayores éxitos recientes de la industria nacional.

La trama gira en torno a Óscar Restrepo, un hombre absorbido por la obsesión poética, quien, ya maduro y desencantado, se convierte en profesor de una joven llamada Yurlady. La relación entre ambos expone los riesgos y dilemas de sumergirse en el mundo de la poesía.

La gala de los Premios Goya regresa a Barcelona tras veinticinco años, y la ceremonia tendrá lugar en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals.

El evento será conducido por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, mientras que la lectura de nominados estuvo a cargo de Toni Acosta y Arturo Valls, según recordó el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez-Leite. Méndez-Leite destacó que Barcelona reúne las condiciones ideales para recibir un evento de este nivel internacional.

En las categorías principales, Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, lidera con 13 nominaciones. Le siguen Sirat, de Oliver Laxe, con 11 candidaturas; Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9; y La cena, de Manuel Gómez Pereira, con 8 menciones. Entre los intérpretes seleccionados resaltan Patricia López Arnaiz (Los domingos) y Alberto San Juan (La cena). Destacan además los títulos Los domingos, Maspalomas y Sirat en dirección y guion original, unas categorías que concentran la atención este año.

La ceremonia y la lista de galardonados ilustran la pluralidad y el dinamismo que actualmente caracterizan al cine iberoamericano. La edición 2026 de los Goya se perfila como un escaparate amplio, creativo y vibrante, reflejando la diversidad de historias y voces que definen a la cinematografía de habla hispana y portuguesa.

Estas son todas las nominaciones por categorías en los premios Goya 2026

Nominados y nominadas a los Premios Goya 2026

Mejor película

‘La cena’

‘Los domingos’

‘Maspalomas’

‘Sirât’

‘Sorda’

Mejor dirección

Alauda Ruiz de Azúa por ‘Los domingos’

Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por ‘Maspalomas’

Carla Simón por ‘Romería’

Oliver Laxe por ‘Sirât’

Albert Serra por ‘Tardes de soledad’

Mejor dirección novel

Ion de Sosa por ‘Balearic’

Jaume Claret Muxart por ‘Extraño río’

Gemma Blasco por ‘La furia’

Gerard Oms por ‘Muy lejos’

Eva Libertad por ‘Sorda’

Mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes por ‘La furia’

Patricia López Arnaiz por ‘Los domingos’

Antonia Zegers por ‘Los Tortuga’

Nora Navas por ‘Mi amiga Eva’

Susana Abaitua por ‘Un fantasma en la batalla’

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan por ‘La cena’

Miguel Garcés por ‘Los domingos’

José Ramón Soroiz por ‘Maspalomas’

Mario Casas por ‘Muy lejos’

Manolo Solo por ‘Una quinta portuguesa’

Mejor actriz de reparto

Elvira Mínguez por ‘La cena’

Nagore Aranburu por ‘Los domingos’

Miryam Gallego por ‘Romería’

Elena Irureta por ‘Sorda’

Maria de Medeiros por ‘Una quinta portuguesa’

Mejor actor de reparto

Miguel Rellán por ‘El cautivo’

Juan Minujín por ‘Los domingos’

Kandido Uranga por ‘Maspalomas’

Tamar Novas por ‘Rondallas’

Álvaro Cervantes por ‘Sorda’

Mejor actriz revelación

Nora Hernández por ‘La cena’

Blanca Soroa por ‘Los domingos’

Elvira Lara por ‘Los Tortuga’

Llúcia Garcia por ‘Romería’

Miriam Garlo por ‘Sorda’

Mejor actor revelación

Antonio ‘Toni’ Fernández Gabarre por ‘Ciudad sin sueño’

Julio Peña por ‘El cautivo’

Hugo Welzel por ‘Enemigos’

Jan Monter Palau por ‘Extraño río’

Mitch por ‘Romería’

Mejor guion original

‘Los domingos’

‘Maspalomas’

‘Sirât’

‘Un fantasma en la batalla’

‘Una quinta portuguesa’

Mejor guion adaptado

‘Ciudad sin sueño’

‘La buena letra’

‘La cena’

‘Romería’

‘Sorda’

Mejor dirección de producción

‘Ciudad sin sueño’

‘El cautivo’

‘Los domingos’

‘Los Tigres’

‘Sirât’

Mejor montaje

‘Ciudad sin sueño’

‘Los domingos’

‘Los Tigres’

‘Sirât’

‘Un fantasma en la batalla’

Mejor diseño de vestuario

‘El cautivo’

‘Gaua’

‘La cena’

‘Los domingos’

‘Romería’

Mejor maquillaje y peluquería

‘El cautivo’

‘Gaua’

‘La tregua’

‘Maspalomas’

‘Sirât’

Mejor dirección de arte

‘El cautivo’

‘La cena’

‘Los Tigres’

‘Maspalomas’

‘Sirât’

Mejor dirección de fotografía

‘Ciudad sin sueño’

‘Los domingos’

‘Los Tigres’

‘Maspalomas’

‘Sirât’

Mejor sonido

‘El cautivo’

‘Los domingos’

‘Los Tigres’

‘Sirât’

‘Sorda’

Mejores efectos especiales

‘Enemigos’

‘Gaua’

‘Los Tigres’

‘Sirât’

‘Un fantasma en la batalla’

Mejor música original

‘El talento’

‘Leo & Lou’

‘Los Tigres’

‘Maspalomas’

‘Sirât’

Mejor canción original

‘La arepera’ de Paloma Peñarrubia Ruiz por ‘¡Caigan las rosas blancas!’

‘Flores para Antonio’ de Alba Flores por ‘Flores para Antonio’

‘Hasta que me quede sin voz’ de Leiva por ‘Hasta que me quede sin voz’

‘Y mientras tanto, canto’ de Víctor Manuel por’La cena’

‘Caminar el tiempo’ de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars por’Parecido a un asesinato’

Mejor película de animación

‘Bella’

‘Decorado’

‘El tesoro de Barracuda’

‘Norbert’

‘Olivia y el terremoto invisible’

Mejor película documental

‘Todos somos Gaza’

‘Eloy de la Iglesia, adicto al cine’

‘Flores para Antonio’

‘Tardes de soledad’

‘The Sleeper. El Caravaggio perdido’

Mejor película iberoamericana

‘Belén’ (Argentina)

‘La misteriosa mirada del flamenco’ (Chile)

‘La piel del agua’ (Costa Rica)

‘Manas’ (Brasil)

‘Un poeta’ (Colombia)

Mejor película europea

‘Cónclave’ (Reino Unido)

‘La chica de la aguja’ (Dinamarca)

‘On Falling’ (Portugal)

‘Un simple accidente’ (Francia)

‘Valor sentimental’ (Noruega)

Mejor cortometraje de ficción

‘Ángulo muerto’

‘De sucre’

‘El cuento de una noche de verano’

‘Sexo a los 70’

‘Una cabeza en la pared’

Mejor cortometraje documental

‘Disonancia’

‘El santo’

‘La conversación que nunca tuvimos’

‘The Painter’s Room’

‘Zona Wao’

Mejor cortometraje de animación

‘Buffet Paraíso’

‘Carmela’

‘El corto de Rubén’

‘El estado de Alma’

‘Gilbert’

Goya de Honor

Gonzalo Suárez