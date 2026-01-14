Honras fúnebres de Yeison Jiménez: así se vivió el sentido homenaje que la familia del cantante de música popular realizó en Bogotá

El cuerpo de Yeison Jiménez fue velado en un acto privado en la funeraria Jardines del Recuerdo, ubicada en la Autopista Norte de Bogotá - crédito @yeison_jimenez/Instagram /Google Maps

La noticia del accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez y varios integrantes de su equipo, impactó a los seguidores de la música popular en Colombia. La tragedia provocó una ola de mensajes y muestras de despedida entre el público y los familiares del cantante.

El artista caldense fue velado en una ceremonia privada en la funeraria Jardines del Recuerdo, ubicada en la autopista Norte de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Entre los asistentes a la ceremonia íntima estuvieron su esposa, sus hijos y sus hermanos y amigos más cercanos, quienes dieron el último adiós en un acto íntimo y reservado, marcado por la emotividad y el acompañamiento familiar.

Según videos difundidos en redes sociales, las honras fúnebres se celebraron el martes 13 de enero a las 2:00 p. m, bajo estrictas medidas de privacidad y con la presencia exclusiva de allegados.

La familia de Yeison Jiménez, incluyendo a su esposa, hijos y hermanos, participó en la ceremonia fúnebre realizada bajo estrictas medidas de privacidad - crédito tizumbaonlinee/Instageam

En el mismo acto, los seres queridos de Jefferson Osorio, mánager del artista, recibieron sus restos, que fueron entregados, junto con los de Jiménez, la noche del lunes 12 de enero. El cuerpo del intérprete de éxitos como Ya no, mi amor y Por qué la envidia fue cremado.

Numerosos fanáticos acompañaron la caravana con los restos de Jiménez partiendo de Capillas de la Fe, en la localidad de Barrios Unidos, hacia la autopista Norte, coreando canciones y haciendo sonar las bocinas durante el recorrido.