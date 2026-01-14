Hombres que intentaron huir de un operativo policial al sur de Bogotá fueron capturados con armas de fuego y marihuana

Capturados con armas de fuego y marihuana en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La incautación de más de 1,2 kilogramos de marihuana y un arma de fuego marcó el reciente operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá en el sur de la ciudad. La acción culminó con la captura de dos hombres que, según la institución, estarían vinculados al comercio ilegal de estupefacientes en diferentes zonas de la localidad de Ciudad Bolívar.

Los hechos tuvieron lugar cuando las patrullas de la estación Ciudad Bolívar realizaban labores preventivas sobre la transversal 22 con calle 69. En ese punto, los agentes detectaron a dos individuos en motocicleta. La reacción fue instantánea: los ocupantes del vehículo aceleraron e intentaron evadir el control policial.

El despliegue policial incluyó la activación de un plan candado y el apoyo inmediato de varias patrullas. Durante la persecución, uno de los sospechosos dejó caer una bolsa hermética. Al revisar el contenido, los uniformados encontraron una sustancia vegetal que, de acuerdo con la policía, corresponde a marihuana.

La persecución terminó varias cuadras más adelante. En la requisa, los agentes incautaron exactamente 1.242 gramos de marihuana y un arma de fuego de tipo traumático. Los dos hombres fueron detenidos y trasladados ante la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, así como por porte ilegal de armas de fuego.

Según las primeras averiguaciones, uno de los arrestados ya tenía antecedentes relacionados con el tráfico y porte de armas, lo que refuerza la hipótesis de su posible participación en redes delictivas de la zona.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que estos resultados hacen parte de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, impulsada en lo corrido de 2026. Solo este año, la institución ha capturado a 392 personas por distintos delitos y ha decomisado 12 armas de fuego en la capital.

Las autoridades reiteraron su llamado a la comunidad para que utilice los canales oficiales o acuda al CAI más cercano para denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la convivencia y la seguridad.

Cayeron proveedores de droga de tres bandas delincuenciales de Bogotá

El reciente operativo en la localidad de Bosa dejó al descubierto el alcance de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, que, según la Policía Nacional, recaudaba hasta 60 millones de pesos mensuales mediante la venta de drogas y armas en el sur de Bogotá. El golpe a la red incluyó la captura en flagrancia de dos personas señaladas como eslabones fundamentales en el suministro a tres bandas criminales de la zona.

La acción coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió incautar en varios inmuebles del barrio Porvenir una pistola con supresor, un revólver calibre 38, municiones, 3.500 gramos de marihuana, cocaína, celulares, grameras y otros elementos usados para dosificar la droga. Las casas funcionaban como centros logísticos y de almacenamiento tanto de sustancias como de armamento, de acuerdo con la información oficial.

Los detenidos, un hombre y una mujer, estaban encargados de coordinar la distribución para los grupos conocidos como Patacones, La Costalera y No Copeo. La Policía Metropolitana de Bogotá explicó que la droga provenía de Villavicencio, en el departamento de Meta, y terminaba en discotecas y puntos de microtráfico de Bosa.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía General de la Nación formalizó cargos por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, así como tráfico de estupefacientes. Uno de los implicados ya tenía antecedentes por estos delitos y ahora permanece bajo medida de aseguramiento dictada por un juez.

Las autoridades subrayaron que en lo que va de 2025, los operativos en Bogotá han permitido la incautación de más de 7,8 toneladas de marihuana, 1.385 armas de fuego y la captura de 31.046 personas por diversos delitos. La Policía Nacional reiteró el pedido a la ciudadanía para que aporte información útil en la identificación de otras personas vinculadas a estas redes, utilizando la línea 123 o el correo institucional oficial.