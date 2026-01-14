Colombia

Grupo Bicentenario destituyó a Alexandra Restrepo de Finagro tras denuncias de despidos injustos, politización y contratos dudosos

La salida de la alta funcionaria se da tras denuncias internas por presuntas irregularidades, clientelismo y politización en la entidad estatal

Alexandra Restrepo fue retirada de
Alexandra Restrepo fue retirada de su cargo como presidenta de Finagro tras denuncias de presuntas irregularidades y cuestionamientos sobre la gestión interna de la entidad - crédito Finagro

El Grupo Bicentenario, conglomerado financiero estatal, retiró el miércoles 14 de enero de su cargo a la presidenta del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), Alexandra Restrepo, luego de que se conocieran denuncias sobre presuntas irregularidades en la entidad.

La salida de Restrepo ocurre en un momento en que Finagro atravesaba un periodo de expansión histórico, marcado por cifras récord en colocación de créditos agropecuarios, pero también por cuestionamientos internos y externos sobre politización y manejo interno.

Trayectoria y logros de la presidenta

Alexandra Restrepo asumió la presidencia de Finagro en el 2024, durante la administración del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de fortalecer el acceso al crédito agropecuario y modernizar los procesos internos de la entidad.

Desde su llegada, lideró la implementación de programas orientados a pequeños productores y comunidades vulnerables, consolidando el enfoque de inclusión financiera en el sector rural.

Durante 2025, Finagro distribuyó más de $48,1 billones en créditos de fomento agropecuario, cifra que superó ampliamente la meta establecida en el Plan Indicativo de Crédito, según informó Restrepo en declaraciones a Semana.

Alexandra Restrepo asumió la presidencia
Alexandra Restrepo asumió la presidencia de Finagro en 2024, liderando programas de inclusión financiera y fortaleciendo el acceso al crédito para pequeños productores y comunidades rurales - crédito Finagro

La presidenta aseguró que estas cifras reflejan “el compromiso estatal con la economía campesina” y destacaron la incorporación de 86.400 nuevos beneficiarios al sistema financiero formal.

“En 2025 logramos llegar a más productores, especialmente pequeños campesinos, mujeres, jóvenes, asociaciones, comunidades indígenas y afrodescendientes, con soluciones financieras que respondan a sus realidades productivas”, afirmó.

El crecimiento del crédito asociativo, considerado uno de los pilares del sector público, también fue destacado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

Según la funcionaria, Finagro entregó $464.979 millones en créditos asociativos durante 2025, lo que representa un incremento del 58 % frente al año anterior.

“Apostarle al crédito colectivo es apostarle a un campo con más oportunidades, más competitivo y con mayor capacidad de generar ingresos para las familias”, sostuvo Carvajalino, resaltando la importancia de los créditos asociativos para facilitar la comercialización, la capacitación técnica y el acceso a montos más altos de financiamiento.

Las denuncias internas y revisión de la Contraloría

A pesar de estos resultados positivos, dentro de Finagro se generó preocupación por denuncias sobre presuntas presiones políticas y clientelismo en la entidad.

Una comunicación interna, firmada por varios funcionarios y citada por Semana, advertía sobre la existencia de un “ambiente de desconfianza, miedo y decepción” en la institución.

Denuncias internas señalan presuntas irregularidades,
Denuncias internas señalan presuntas irregularidades, politización y despidos sin justa causa en Finagro, generando un ambiente de desconfianza y preocupación entre los funcionarios - crédito Finagro

Según la denuncia, algunos altos cargos de Finagro habrían sido asignados por afinidad política con figuras del partido En Marcha, específicamente con el candidato presidencial Juan Fernando Cristo y el senador Guido Echeverri.

La carta interna asegura que la creación de cerca de 70 nuevos cargos y la modificación de manuales internos habrían respondido a intereses electorales más que a criterios técnicos.

“Toca contratarlos con unos salarios muy altos”, señalaba uno de los informantes. La comunicación advierte además que empleados con experiencia y trayectoria fueron despedidos sin justa causa, generando temor entre los funcionarios de permanecer en la institución.

Las denuncias también incluyen cuestionamientos a contrataciones externas, algunas realizadas con empresas de Caldas y Medellín, y al destino de recursos que, según los denunciantes, podrían haber llegado a personas que no cumplen con el perfil de campesino.

Entre los contratos señalados figura uno por $125.400.000 realizado con Carlos Alberto Arboleda para la producción de un libro conmemorativo sobre el impacto de Finagro, considerado por algunos como excesivo y cuestionable.

La Contraloría Delegada para el
La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario abrió un proceso de verificación para revisar la estructura interna y la contratación de Finagro tras las denuncias de irregularidades - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Frente a estas irregularidades, la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario abrió un proceso de verificación de la documentación asociada a la estructura interna y a la contratación de Finagro.

En un comunicado, Fabián Leonardo Vanegas, director de Vigilancia Fiscal, afirmó que el organismo solicitó información para “verificar, analizar y contrastar” las presuntas irregularidades reportadas por los funcionarios de la entidad.

Por su parte, el presidente del Grupo Bicentenario, César Sánchez, destacó el rol histórico de Finagro en la democratización del crédito agropecuario y en el impulso a la economía rural, pero subrayó que los recursos deben dirigirse a inversiones que enfrenten la crisis climática y promuevan sistemas alimentarios más sostenibles.

La destitución de Restrepo refleja la decisión del conglomerado de reforzar los controles internos y atender los cuestionamientos sobre la gestión de la presidenta.

EN VIVO | Homenaje a

Juan Manuel Galán cuestionó al

Viajar entre ciudades será más

La hoja de vida de

EN VIVO - San Lorenzo
Menor que fue secuestrada en

EN VIVO | Homenaje a

EN VIVO - San Lorenzo

