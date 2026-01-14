Colombia

Feminicidio de Laura Valentina Páez: condenaron a 45 años de cárcel a Daniel Josué Zambrano Cáceres por el crimen de la niña de 9 años en Boyacá

Varios hallazgos durante el curso de las pesquisas por parte de agentes del CTI de la Fiscalía y de la Sijín de la Policía Nacional fueron claves para lograr que se hiciera justicia en un caso de violencia contra las mujeres y los menores que conmocionó a toda Colombia

La niña desapareció el 16
La niña desapareció el 16 de enero de 2025, y cinco días después hallaron el cuerpo - crédito Fiscalía General de la Nación

Daniel Josué Zambrano Cáceres fue condenado a 45 años de prisión por un juez penal de conocimiento en Boyacá tras aceptar su responsabilidad en el abuso sexual y homicidio de una menor de 9 años identificada como Laura Valentina Páez, en un caso que conmocionó a todo el país.

Así lo dio a conocer mediante un comunicado la Fiscalía General de la Nación la mañana del miércoles 14 de enero de 2025.

Los hechos ocurrieron el 16 de enero de 2025, cuando Zambrano Cáceres abordó a la niña en vía pública y la trasladó en un vehículo hasta el municipio de Nariño (Boyacá), donde la agredió sexualmente y la asfixió.

Según el informe de la Fiscalía Seccional Boyacá, el condenado intentó ocultar el crimen arrojando el cuerpo de la víctima a las aguas del río Minero.

Las autoridades encontraron y recuperaron el cuerpo cinco días después, el 21 de enero.

Video en el que tres personas interactúan en presencia de Laura Valentina Páez, la niña desaparecida en Chiquinquirá - crédito @sebdaca/X

Durante la investigación, el vehículo implicado fue ubicado en un taller de latonería y pintura al que había sido llevado por Zambrano Cáceres.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con la Sijin de la Policía Nacional, recolectaron evidencias en el automotor, incluyendo fluidos biológicos y otros elementos que fueron examinados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La condena se impuso por los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada y acceso carnal abusivo, y además de la pena de prisión, el hoy procesado se enfrenta a una inhabilidad de 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

La sentencia quedó en firme dado que las partes no presentaron recursos en contra del fallo, menciona el documento oficial por parte del ente investigador.

El hoy procesado aceptó que
El hoy procesado aceptó que arrojó el cuerpo de la niña de 9 años al río - crédito Fiscalía General de la Nación

Qué se sabía del caso: el proceso que abrió la Fiscalía por el feminicidio de la niña de 9 años en Boyacá

A mediados de marzo de 2025 la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por feminicidio agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años a Daniel Josué Zambrano Cáceres, señalado como el responsable del asesinato de Laura Valentina Páez, una niña de nueve años desaparecida en Chiquinquirá.

El proceso judicial avanzó luego de la aceptación de los hechos por parte del acusado.

El organismo investigador informó que Zambrano Cáceres, que permanecía privado de la libertad desde ese entonces, enfrenta ahora cargos adicionales gracias a nuevas pruebas presentadas durante una de las audiencias.

La investigación reveló que el acusado interceptó a Laura Valentina Páez en una vía pública de Chiquinquirá y, mediante engaños, la subió a un vehículo para llevársela hasta el municipio de Nariño, en el mismo departamento.

Las autoridades establecieron que Zambrano Cáceres abusó sexualmente y causó la muerte a la menor, cuyo cuerpo fue encontrado el 21 de enero en el río Minero, jurisdicción de Pauna.

Según la Fiscalía dentro del reporte que se mencionó en aquel momento, la confesión del acusado incluyó detalles sobre el traslado y el destino final de la víctima.

Laura Valentina Páez, menor de
Laura Valentina Páez, menor de 9 años - crédito redes sociales

El cuerpo de la niña fue hallado en la zona de Travesía Otro Mundo, punto que conecta los municipios de Otanche y Pauna en Boyacá con Florián, en Santander.

El hallazgo coincidió con la versión entregada por Zambrano Cáceres, que admitió haber arrojado el cuerpo al afluente.

El caso salió a la luz el 16 de enero, cuando la familia denunció la desaparición de la menor, y en las primeras imágenes del presunto responsable se difundieron el 20 de enero.

Esto aceleró el proceso de captura y las audiencias judiciales, y por todo lo anterior la comunidad local expresó su indignación y exigió una sanción ejemplar para el acusado.

Las cifras dan cuenta de la realidad que atraviesan las mujees en Colombia, luego de que en noviembre de 2025 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que las niñas y adolescentes mujeres conforman el grupo más afectado por la violencia en Colombia.

Las autoridades analizaron videos de
Las autoridades analizaron videos de seguridad que muestran los últimos momentos de Laura Valentina en Chiquinquirá junto al principal sospechoso, que resultó aceptando cargos - crédito Captura pantalla/Cámara de seguridad

Entre 2019 y 2025, la entidad inició 137.607 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (Pard) por hechos de violencia contra menores de 18 años, de los que 111.488 correspondieron a víctimas femeninas.

El informe detalla que las mujeres menores de edad sufren distintos tipos de violencia, entre ellas sexual, física, psicológica, trata y explotación sexual comercial (Escnna), así como violencia feminicida.

La violencia sexual constituye la principal causa de ingreso a los procesos de restablecimiento de derechos: en el periodo señalado se registraron 97.494 ingresos, lo que representa el 85,7 % de las niñas y adolescentes mujeres atendidas.

