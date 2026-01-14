Colombia

Estadounidense Timothy Alan Livingston, señalado por presunta explotación sexual de menores en Medellín, cambió su identidad: esto dijo el alcalde

El extranjero es señalado de abuso sexual tras ser hallado en un hotel en El Poblado, con dos niñas en marzo de 2024. Federico Gutiérrez advierte que continuarán persiguiendo a quienes atenten contra la niñez, incluso fuera de Colombia

Guardar
La persecución internacional contra Timothy
La persecución internacional contra Timothy Alan Livingston se intensifica, tras su cambio de identidad para evadir a las autoridades - crédito Ilustración Jesús Avilés/Infobae con fotografías de Colprensa y X

El cerco internacional sobre Timothy Alan Livingston, el turista estadounidense vinculado a un caso de explotación infantil en Medellín, se ha reforzado en las últimas semanas.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que las autoridades de Estados Unidos y Colombia sostienen una coordinación activa para localizar a extranjeros acusados de delitos sexuales contra menores en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con el mandatario local, la persecución avanza a pesar de recientes intentos del sospechoso por evadir la justicia.

Gutiérrez expuso que Livingston recurrió a un cambio de identidad en su intento de eludir a las autoridades. “Timothy Alan Livingston, que se cambió de nombre, va a caer en los próximos meses”, aseguró el alcalde a medios locales.

Timothy Alan Livingston es señalado
Timothy Alan Livingston es señalado por presunta explotación sexual de menores de edad tras su detención en marzo de 2024 - crédito X

Fico destacó el compromiso de las instituciones para impedir que estos delitos queden sin castigo: “Creen que por cambiarse el nombre, estos actos contra nuestros niños y niñas van a quedar en la impunidad. Vamos detrás de todos ellos”, sentenció.

Aunque no se revelaron detalles adicionales sobre los nuevos indicios recopilados por los investigadores, el alcalde insistió en que la vigilancia se mantiene sobre quienes han ingresado a Medellín con fines ilícitos.

¿En qué va la investigación?

Las decisiones de la Procuraduría General de la Nación en el 2025 sobre el caso de Timothy Alan Livingston, el ciudadano extranjero encontrado en un hotel de El Poblado, Medellín, junto a menores de edad en marzo de 2024.

La entidad confirmó que formuló cargos disciplinarios contra dos miembros de la Policía Nacional, señalando posibles irregularidades en el manejo del procedimiento. Según el Ministerio Público, los señalados son Gustavo Ernesto Lasso Pedraza, comandante de la patrulla de vigilancia de la estación de Policía de El Poblado, y Andrés Felipe Montenegro Moreno, comandante del CAI El Poblado.

“Los uniformados habrían incurrido en faltas disciplinarias en el cumplimiento de sus funciones”, indicó la Procuraduría, al explicar que los hechos investigados incluyen omisiones tanto en la detención y judicialización de Livingston, como en la “preservación de la escena y del material probatorio”.

Operativos en Medellín

El alcalde Gutiérrez advierte que
El alcalde Gutiérrez advierte que continuarán persiguiendo a quienes atenten contra la niñez, incluso fuera de Colombia - crédito Alcaldía Medellín

La Alcaldía de Medellín intensificó sus acciones contra la explotación sexual comercial de menores, logrando en el último año la captura de seis extranjeros vinculados a este delito, según el más reciente informe de rendición de cuentas.

El alcalde Federico Gutiérrez encabezó el sábado 10 de enero un megaoperativo en el Parque Lleras, en el que participaron más de 300 integrantes de la Policía Nacional, el Ejército, Migración Colombia y el Icbf.

El despliegue permitió la suspensión de actividades comerciales en varios locales, la incautación de armas y drogas, así como el traslado de menores en situación de riesgo.

En el balance oficial, Gutiérrez detalló que los resultados incluyeron la imposición de 44 comparendos y la inmovilización de ocho vehículos. “La determinación es muy clara, no nos sirve la reducción de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, nos sirve es erradicar el fenómeno”, afirmó el alcalde a los medios.

Las cifras de la administración municipal muestran que, durante el año pasado, se realizaron 131 capturas por explotación sexual comercial de menores y se inadmitieron 62 ciudadanos extranjeros mediante el sistema Angel Watch, “equivalentes a un 52% más en comparación con 2024”, según informó la Alcaldía.

Autoridades locales realizaron operativos para
Autoridades locales realizaron operativos para erradicar la explotación a menores de edad en la ciudad - crédito Alcaldía Medellín

El operativo en el Parque Lleras incluyó requisas, verificación de antecedentes y revisión detallada de los permisos de funcionamiento de los establecimientos. Estas intervenciones, explicaron las autoridades, tienen como propósito “recuperar el orden y reforzar la percepción de seguridad para turistas y residentes en el sector”.

Fico Gutiérrez enfatizó la prioridad de la administración: “Lo primero, la protección de los menores. Además, todo el mundo es bienvenido a Medellín, pero no es bienvenido quien quiere venir a explotar sexualmente a nuestros niños y nuestras niñas y abusar de nuestras mujeres”.

El alcalde anunció la continuidad de estos operativos en otras zonas de la ciudad. “Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir este operativo no solo en el Lleras, sino en diferentes zonas de la ciudad”, aseguró Gutiérrez.

Durante las inspecciones, se suspendió la actividad comercial de más de 60 establecimientos y se intervinieron más de 40 viviendas turísticas, como parte de una estrategia integral para combatir las redes de trata de personas.

La administración local reiteró que estos controles buscan garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a la población más vulnerable frente a quienes intentan aprovecharse de las niñas, niños y adolescentes en Medellín.

Temas Relacionados

Abuso sexual menores MedellínTimothy Alan LivingstonTurista estadounidenseCambio de identidadEvasión autoridadesAlcalde de MedellínFederico GutiérrezMedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Marcelo Cezán reveló que uno de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le coqueteó

El presentador aseguró que gracias a los retoques que se ha realizado está logrando llamar la atención de nuevas personas en su vida, sin dejar de lado el humor que lo caracteriza

Marcelo Cezán reveló que uno

Jessica Cediel reaparece en redes sociales para defenderse de nuevo ante las críticas por el duelo de su papá: “Es muy personal”

En medio de mensajes de apoyo y una fuerte polémica por la publicación de fotos junto al ataúd de su padre, la presentadora pidió respeto y comprensión, afirmando que el duelo es un proceso íntimo y personal

Jessica Cediel reaparece en redes

Petro priorizaría asuntos personales sobre temas nacionales en su encuentro con Trump, según Marta Lucía Ramírez: “Ese no es el escenario”

La exvicepresidenta colombiana advirtió que existe la posibilidad de que la agenda del presidente colombiano en EE. UU. se centre en el restablecimiento de su visa estadounidense y en su exclusión de la lista Clinton

Petro priorizaría asuntos personales sobre

Revelan el papel clave y discreto de Jorge Lemus, jefe de inteligencia, en la estrategia de paz total de Petro

Como director supervisa traslados de cabecillas criminales, gestiona alianzas entre bandas y refuerza la seguridad presidencial, mientras la inteligencia estatal amplía su participación en procesos clave vinculados a la paz y la protección del Estado

Revelan el papel clave y

EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez: empiezan a ingresar al recinto los seguidores del artista para despedirlo en el escenario

El encuentro se lleva a cabo hoy, 14 de enero de 2026, en el Movistar Arena de la capital del país, donde miles de fanáticos buscan reunirse para hacer un homenaje en torno a lo que fue su carrera artística

EN VIVO | Homenaje a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Cezán reveló que uno

Marcelo Cezán reveló que uno de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le coqueteó

Jessica Cediel reaparece en redes sociales para defenderse de nuevo ante las críticas por el duelo de su papá: “Es muy personal”

EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez: empiezan a ingresar al recinto los seguidores del artista para despedirlo en el escenario

Yeferson Cossio contó los detalles de cómo va su salud y se refirió a los procedimientos médicos a los que debe someterse

Valentino Lázaro aclaró por qué pensó que Sara Uribe y Manuela Gómez eran arrogantes: “Lo somos”

Deportes

Palmeiras avanza en la contratación

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

Jhon Jader Durán será investigado en Turquía por conducta antideportiva durante la celebración del título de Superliga con Fenerbahce