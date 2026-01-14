Crecen las denuncias en Cartagena por niños lesionados con pistolas de hidrogel: varios han necesitado cirugía

Menores y jóvenes utilizan estos dispositivos en espacios públicos sin protección, una práctica que ha generado preocupación entre autoridades y familias. - crédito @ColombiaOscura/X

El uso de pistolas de hidrogel entre menores en Cartagena, Bolívar, está prendiendo alarmas médicas por el registro reciente de varias lesiones graves.

La preocupación aumentó durante la temporada navideña, cuando estos juguetes se popularizaron en las calles de la ciudad, según la advertencia de la clínica Casa del Niño.

Los especialistas destacan que los riesgos asociados van más allá de simples hematomas o contusiones habituales en otros juegos infantiles y pueden derivar en consecuencias médicas que requieren intervención urgente, conoció Blu Radio.

En las últimas semanas, de acuerdo con lo informado por el centro médico, cinco menores han sido atendidos tras resultar lesionados con pistolas de hidrogel.

El Hospital Infantil Casa del Niño reportó graves casos de niños lesionados por uso de las pistolas de hidrogel crédito - @casadelnino

El reporte oficial señaló que tres de los menores presentaron traumatismos oculares, mientras que dos requirieron cirugía en los oídos debido al impacto de balines.

Hernando Pinzón, director científico de la Casa del Niño, explicó en entrevista con el medio que “hemos tenido casos ya no solo de traumas en los ojos, sino también en los oídos de niños que llegan afectados por las armas de hidrogel”.

Pinzón indicó que hay registros preocupantes en otras ciudades donde el daño ocasionado alcanza una gravedad mayor, especialmente en los ojos, con lesiones que pueden incluir desprendimiento de retina, hemorragia intraocular o incluso pérdida total de la visión.

Si bien los menores atendidos hasta el momento en Cartagena no presentan daño ocular irreversible, el riesgo sigue vigente.

La ausencia de normas específicas ha permitido su uso indiscriminado, lo que ha derivado en llamados a la prudencia por parte de administraciones municipales. - crédito Carulla

Además del peligro para los ojos y los oídos, la Casa del Niño de Cartagena recalcó que la manipulación inadecuada de estos balines conlleva otros riesgos menos evidentes pero igualmente serios.

Entre ellos, citan potenciales lesiones en la nariz y la posibilidad de asfixia u obstrucción intestinal si un niño pequeño ingiere accidentalmente alguna de estas esferas de hidrogel.

“Nuestro llamado es a los padres y a los jóvenes a que eviten jugar con este tipo de cosas, porque esto no es un juego: es una amenaza para la salud de los niños y la salud en general”, exhortó Pinzón en el diálogo.

Las autoridades médicas piden vigilancia por parte de padres y cuidadores, enfatizando la importancia de evitar que los menores manipulen dichos elementos y recordando que la seguridad debe ser prioritaria en la elección de juguetes infantiles.

Fiestas navideñas peligrosas para menores: aumentó número de quemados en fin de año del 2025

Un aumento de menores lesionados por pólvora marcó las celebraciones de fin de año en Colombia, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS) con corte al 30 de diciembre de 2025.

Un total de 315 niñas, niños y adolescentes sufrieron lesiones producidas por artefactos pirotécnicos, superando los 275 casos registrados en el mismo período de 2024.

Las autoridades señalaron que la mayoría de los incidentes se produjo en entornos familiares, durante reuniones privadas, donde se minimizaron los riesgos asociados a la manipulación de pirotecnia.

Antioquia, Bogotá, Norte de Santander y Cauca lideran el número de lesionados por pólvora, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Salud - crédito INS

En varios de estos casos, los menores lesionados no manipulaban directamente la pólvora, sino que resultaron afectados como espectadores o por accidentes derivados de un uso inadecuado de los artefactos.

El llamado de alerta fue emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Policía Nacional y el sector Salud desde el Hospital Simón Bolívar en Bogotá, destacado como centro nacional de referencia para pacientes con quemaduras.

La Policía Nacional destacó que muchos accidentes están vinculados a elementos pirotécnicos calificados de bajo riesgo, como luces de bengala o totes, combinados con consumo de alcohol y falta de vigilancia adulta.

“Es la oportunidad para recordarle a las familias que, especialmente esta noche tengamos todas las preocupaciones con los niños y las niñas, porque es prioridad su cuidado e integridad...”, subrayó una vocera del sector Salud.

El INS informó que las lesiones incluyen quemaduras de primer, segundo y tercer grado, daños en manos, rostro, ojos, amputaciones y afecciones auditivas.

Además, las entidades públicas enfatizaron la importancia de la supervisión adulta y la prohibición total del uso de pólvora por parte de menores de edad, advirtiendo que la responsabilidad recae en los adultos que permiten o no supervisan estas prácticas.