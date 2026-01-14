Colombia

Carlos Carrillo celebró la salida de Angie Rodríguez como directora del Dapre: “Espero que el siguiente sí cuide de verdad a Petro”

El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres recordó que la funcionaria había sido notificada de su renuncia del cargo desde el 2025 por orden del presidente Gustavo Petro

Carlos Carrillo defendió su gestión
Carlos Carrillo defendió su gestión en el Fondo Adaptación y aseguró que los cuestionamientos de Angie Rodríguez tienen un trasfondo político - crédito Ungrd y Dapre

En la madrugada del miércoles 14 de enero de 2026, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, que se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), presentó su renuncia irrevocable al cargo en cuestión.

En la misiva dirigida al presidente Gustavo Petro, la saliente funcionaria aseguró que la decisión fue tomada por iniciativa propia y de manera voluntaria. No obstante, Rodríguez había estado en centro de polémicas por su disputa contra Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), en relación con presuntas irregularidades en la contratación pública del Fondo Adaptación, entidad a la que llegará a ser como gerente en propiedad.

Tras conocerse la salida de una de las funcionarias más importantes del mandatario nacional, las reacciones no se hicieron esperar.

Una de ellas fue la del mismo director de la Ungrd que, en diálogo con Caracol Radio W, sostuvo que fue una decisión que ya había sido pedida expresamente por el jefe de Estado, alertando que, de no haber oficializado su salida, se iba a mantener en el Dapre hasta el final del mandato de Petro.

“Yo creo que aquí se hizo lo que el presidente pidió. Él ya le había pedido la renuncia el año pasado (2025). Eso se sabía y empezó ese proceso de atrincheramiento en el cargo, pues que tuvo dentro de ese proceso de atrincheramiento, pues esa serie de acusaciones maledicentes hacia mí. Eso es una buena noticia”, manifestó el funcionario al citado medio de comunicación.

Incluso, Carrillo hizo una solicitud expresa para hacer un seguimiento riguroso a quien reemplace a Rodríguez en la dirección del Dapre.

“Es fundamental para todo el Gobierno que haya armonía desde la Secretaría General de la Presidencia y desde el Palacio con los distintos sectores. Y espero que se nombre ahí en propiedad a una persona leal al presidente, una persona leal a nuestro proyecto político y una persona que cuide al presidente y que no se dedique a cuidar su propia agenda”, comentó.

No obstante, el director de la Ungrd cuestionó la misiva enviada por Angie Rodríguez en la que solicita su salida irrevocable de la entidad oficial.

“Ese trino que pone a las 2:00 a.m., desde la cuenta del Dapre, pues arranca con una falsedad y es que ella dice que renunció ‘de manera libre y voluntaria’, cuando claramente la señora se quería quedar hasta el último día del gobierno atrincherada en Palacio”, arremetió.

Sin embargo, Carlos Carrillo advirtió que estará dispuesto a reunirse con la entrante gerente del Fondo de Adaptación, para evaluar los proyectos y estrategias para las poblaciones del país.

“Yo estoy listo para reunirme con ella. Hay muchos proyectos conjuntos que deben avanzar y, pues si es nombrada (en propiedad), tendremos que sentarnos a trabajar por los colombianos y particularmente por La Mojana”, enfatizó.

