Así subirá el salario de los docentes en 2026: cuánto recibirán normalistas, licenciados, especialistas, maestros y doctores

En 2025, Colombia contaba con más de 315.000 docentes de planta (permanentes y temporales) en educación básica y media, según datos del Ministerio de Educación - crédito Alcaldía de Bogotá

El aumento salarial de docentes Colombia 2026 está confirmado: los profesores y directivos de colegios públicos recibirán un incremento del 7,4% en sus salarios desde enero de 2026. El ajuste se calcula en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 2025, que se registró en 5,10%, sumado a porcentajes establecidos en acuerdos previos entre el Gobierno y los representantes sindicales del magisterio.

La fórmula para el incremento salarial integra tres componentes: el dato de inflación determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), un porcentaje adicional del 1,9% derivado de la Mesa de Negociación del Pliego Estatal Unificado y otro del 0,4% relativo al proceso de nivelación con la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). El resultado es un aumento integrado que impacta a los docentes y directivos de instituciones educativas oficiales en todo el país.

Así, el cálculo concreto corresponde a: 5,10% (IPC 2025) + 1,9% (acuerdo estatal) + 0,4% (nivelación salarial). El primer componente asegura la actualización contra la variación del costo de vida, el segundo surge de las negociaciones sindicales con el Estado y el tercero busca compensar desigualdades históricas en la remuneración docente.

El IPC de diciembre de 2025 cerró en 0,27% - crédito Dane

Para dimensionar el efecto, basta observar el siguiente ejemplo: un educador que en la actualidad percibe un salario mensual de $3.500.000 recibirá un aumento de $259.000 para 2026. El ingreso pasará a $3.759.000 mensuales. El ajuste es proporcional y será aplicado a todos los escalafones y cargos, conforme a la categoría y la formación de cada docente.

Qué contempla el acuerdo entre el magisterio y el Gobierno

El acuerdo de nivelación salarial entre magisterio y Gobierno contempla además incrementos plurianuales. Al 0,4% adicional de 2026 se suman ajustes complementarios del 1,3% para 2027 y otro 1,3% para 2028. Dichos porcentajes buscan cerrar brechas entre los que están sujetos a diferentes regímenes legales, en particular los docentes regidos por el Decreto 2277 de 1979, lo que garantiza una mejora equitativa en salario base y prestaciones asociadas.

Un aspecto relevante es el reconocimiento especial aprobado para el sector: los educadores recibirán un aumento extra de 0,5 puntos porcentuales por cada periodo de tres años desde su último ascenso, asignado de manera progresiva (17% en 2026, 40% en 2027 y 43% en 2028).

El incentivo impulsa la formación continua y favorece la permanencia en la carrera educativa.

De qué depende la estructura de remuneraciones

La estructura de remuneraciones del magisterio colombiano depende tanto del grado académico alcanzado (normalista, licenciatura, especialización, maestría o doctorado) como de la experiencia profesional y el desempeño en evaluaciones periódicas. La ubicación en el escalafón docente y los ajustes anuales por IPC, junto con las oportunidades de ascenso o reubicación, configuran el salario definitivo que cada maestro percibe.

El 65% de los docentes en Colombia son mujeres, según el Ministerio de Educación - crédito @www.mineducacion.gov.co

El escalafón docente está compuesto por grados y subniveles determinados por la formación y experiencia. Ascender en dicho sistema representa también el acceso a mejores beneficios adicionales. Los docentes con posgrados y trayectoria más extensa ocupan los peldaños superiores y disfrutan de los salarios más altos del sector.

Tabla salarial docentes 2026

Para 2026, los salarios mensuales básicos por grado y subnivel quedan establecidos así:

Grado 1 – Normalistas o sin título profesional:

1A: $3.050.390.

1A: $3.050.390.

Grado 2 – Licenciados o profesionales sin especialización:

2A: $3.839.130.

2A: $3.839.130.

Grado 2 – Con especialización:

2A: $4.172.873.

2A: $4.172.873.

Grado 2 – Con maestría:

2A: $4.415.997.

2A: $4.415.997.

Cada ascenso se traduce en mejoras salariales y en el acceso a beneficios extra - crédito Luisa González/Reuters

Grado 2 – Con doctorado:

2A: $4.990.866.

2A: $4.990.866.

Grado 3 – Con maestría:

3A: $6.425.429.

3A: $6.425.429.

Grado 3 – Con doctorado:

3A: $8.523.828.

3A: $8.523.828.

El nivel educativo acreditado es clave para el sueldo de los docentes - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Quienes se rigen por el Decreto 2277 de 1979 tienen una escala especial para 2026:

A: $1.809.274.

El monto final depende de factores claves: nivel educativo acreditado, años de servicio, desempeño demostrado en evaluaciones de competencias, posicionamiento en el escalafón y ajustes anuales aplicados. Estos elementos también definen el acceso a beneficios y bonificaciones adicionales, que se suman al ingreso base.

Proceso de ascenso o reubicación

El proceso de ascenso o reubicación salarial exige cumplir ciertos requisitos:

Acumular al menos tres años de experiencia profesional.

Estar inscrito oficialmente en el escalafón docente.

Aprobar la evaluación de competencias con mínimo el 80%.

Obtener una calificación no inferior al 60% en la evaluación anual de desempeño y presentar la certificación de títulos académicos.

Beneficios adicionales

Dentro de los beneficios adicionales estipulados por el Decreto Ley 2277 de 1979 figura un pago mensual del que solo gozan los docentes oficiales inscritos en el escalafón. Para 2026, las cifras mensuales son:

A: $13.853.

