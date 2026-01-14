Aida Victoria asistió al homenaje a Yeison Jiménez y envió sentidas palabras a su esposa: “Usted es una potra”

Aída Victoria, conocida creadora de contenido, no pudo evitar mostrar su dolor por la pérdida de Yeison Jiménez - crédito @aidavictoria - @yeison_jimenez/Instagram

El 14 de enero de 2026, el Movistar Arena se convirtió en el escenario de un emotivo homenaje a Yeison Jiménez, el icónico cantante de música popular que perdió la vida trágicamente en un accidente aéreo el 10 de enero en Boyacá.

En un evento cargado de emociones, miles de seguidores, familiares y colegas se reunieron para despedir a un hombre que dejó una huella indeleble en la música colombiana.

Aida Victoria, una de las figuras más reconocidas de las redes sociales, fue una de las asistentes al homenaje. La creadora de contenido se hizo presente en un momento tan significativo, no solo para recordar al artista, sino para transmitir su cariño y apoyo a la familia de Yeison Jiménez.

El homenaje fue un acto de unidad, donde no solo se recordó a Yeison Jiménez, sino a sus compañeros de trabajo, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora: y el piloto del avión, que perdieron la vida en el mismo accidente - crédito @yeison_jimenez/Instagram

En su cuenta de Instagram, Aida compartió una fotografía que mostraba los cinco ataúdes dispuestos simbólicamente en el centro del Movistar Arena, en honor a Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora, el piloto Hernando Torres y el propio cantautor, rodeados por una multitud que rendía tributo a todos. Junto a la imagen, la empresaria y creadora de contenido escribió un mensaje que conmovió a todos los que lo leyeron.

“Parece mentira, se nos fue el rockstar…”, comenzó Aida Victoria en su publicación.

“Dios los reciba a todos en su santa gloria, fuerza a los familiares. Y a Sonia, SU SEÑORA, mi amor, usted es una potra y ese caballero le va a dar la fuerza para pararse durísimo y honrar la vida”, expresó con gran sinceridad, un sentimiento que reflejaba el dolor por la partida de Yeison Jiménez y de sus compañeros de trabajo, que también perdieron la vida en el mismo accidente.

Aida Victoria se despidió de Yeison Jiménez con un sentido mensaje para su esposa y familiares - crédito @aidavictoria/Instagram

Aida Victoria, conocida por su cercanía con su audiencia y su manera tan particular de expresarse, mostró un lado muy humano durante este homenaje. Las palabras que compartió en su historia fueron un claro reflejo del amor y respeto que sentía por el cantante y su familia, en un momento tan doloroso para todos los colombianos.

El acto conmemorativo en el Movistar Arena

El homenaje a Yeison Jiménez fue un acto que reunió a numerosos artistas y figuras del ámbito musical colombiano. En la ceremonia se rindió tributo no solo al cantante, sino a sus compañeros de trabajo, quienes también perdieron la vida en el accidente.

Los cinco ataúdes fueron colocados en el centro del escenario, rodeados por fotografías de los fallecidos, con flores, y por mensajes llenos de cariño y admiración; cantaron Arelys Henao, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Francy, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Paola Jara, Ciro Quiñonez, entre otros artistas.

En medio de las lágrimas, la familia, amigos y seguidores de Yeison Jiménez rindieron un homenaje a su legado - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

La emoción estuvo a flor de piel durante todo el acto; el público se mostró conmovido por las intervenciones de los familiares, que dedicaron palabras de despedida al cantante y sus colaboradores. En uno de los momentos más tristes, la madre de Yeison Jiménez y la pequeña hija del cantautor, Thaliana, compartieron sus sentimientos con todos los asistentes, arrancando lágrimas a más de uno de los presentes.

Luz Mery Galeano, madre del artista dijo: “Quiero que sepan que mi hijo se fue al cielo a servirle a Dios y siempre se fue diciendo: ‘mi mamá es una guerrera, mi mamá es una guerrera, mi mamá es una berraca, mi mamá nunca nos acostó con hambre’”.

Comentó que, aunque pensaba que no tendría la fuerza necesaria para enfrentarse a la multitud y despedir a su hijo, dejó claro que lo consiguió y pudo decir adiós a Yeison: “Con orgullo le digo, hijo mío, vuela tranquilo, porque aquí está tu heroína, acá está tu mamá”.

Thaliana Jiménez se despidió de su papá con unas sentidas palabras - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Cuando llegó el momento de Thaliana, el ambiente se llenó de un silencio profundo, pero también de un gran orgullo por la madurez que mostró la pequeña al enfrentar la pérdida de su padre. A pesar de tener solo siete años, dijo: “El sueño de mi papá era vernos crecer; no pudo hacerlo en vida, pero sé que lo hará desde el cielo”.