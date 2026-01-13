Rigoberto Urán dedicó unas emotivas palabras a Yeison Jiménez tras su muerte: “Gracias por la alegría que regalaste”

Rigoberto Urán dedicó unas sentidas palabras a la memoria de Yeison Jiménez tras su muerte - crédito @yeison_jimenez/G

El ciclista Rigoberto Urán se sumó al homenaje que han rendido los famosos tras la muerte de Yeison Jiménez, compartiendo un mensaje cargado de dolor y gratitud que ha impactado profundamente en redes sociales.

Su publicación no solo reflejó la conmoción ante la ausencia del artista, sino que puso en evidencia la conexión cercana que mantenía con él, reconociendo lo irreemplazable de su partida para los círculos familiares y de amistad.

El pedalista dedicó unas sentidas palabras al artista como a su equipo que lo acompañaba el día del accidente - crédito @igobertouran/IG

En el mensaje difundido, Urán incluyó un video que mostró momentos vividos durante uno de los conciertos de Yeison Jiménez. Las imágenes lo captaron entre el público, cantando, sonriendo y compartiendo instantes de celebración junto al cantante.

Este testimonio audiovisual fue acompañado por palabras que expresaron el vacío que deja la desaparición del intérprete:

“Brindamos por la vida sin saber que ese momento iba a quedar para siempre. Hoy ese recuerdo duele. Elevo una oración por Yeison Jiménez y por su familia, por los que quedan con el vacío y el silencio. Gracias por la alegría que regalaste, por tu música y por lo que fuiste. Descansa en paz”.

El artista con cinco acompañantes fallecieron - crédito Yeison Jiménez

Además, Urán dedicó su oración a otras personas, mencionando en su homenaje los nombres de Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, resaltando así el alcance del dolor ante la pérdida.

Este gesto no se limitó al mensaje escrito. El ciclista también publicó en sus historias de Instagram una fotografía al lado de Yeison Jiménez, reiterando el mensaje de fuerza para la familia del artista y recordando el profundo impacto que tiene su partida en quienes pierden no solo a una figura pública, sino a un padre, esposo, hijo, hermano y amigo.

La pronta respuesta de los seguidores fue notoria, pues en los comentarios destacaron la honestidad y la sensibilidad del homenaje, subrayando la identificación personal que provocó en quienes han seguido la música de Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez tenía previsto cumplir una presentación en Marinilla, Antioquia, la noche del fatal suceso - crédito elpollolopez688/Instagram

Entre los mensajes de los seguidores de Urán y Jiménez, destacan: “Rigo qué lindas palabras”; “no deja de doler su partida, sin importar el día y la hora en que leas el mensaje”; “el niño que vendía aguacates en Corabastos cumplió su sueño finalmente”, entre otros.

Dónde será velado Yeison Jiménez

El país despedirá a Yeison Jiménez, figura destacada de la música popular colombiana, en una ceremonia pública celebrada el 13 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.

Según información que ha sido revelada por los familiares, el evento reunirá a miles de seguidores, familiares y colegas, quienes acudieron para rendir homenaje al artista tras su fallecimiento en un accidente aéreo en Boyacá. El acceso sería abierto al público, reflejando la magnitud del aprecio por su legado musical.

Con una velatón en el Campín, seguidores de Yeison Jiménez honraron su memoria el domingo 11 de enero - crédito Arley Gutiérrez Chicu/Facebook

Durante la jornada, el recinto se transformó en una cámara ardiente, donde sonaron sus canciones más conocidas y se proyectaron imágenes de sus presentaciones.

De acuerdo con fuentes cercanas al cantante, el ambiente estuvo marcado por muestras de afecto y respeto, tanto dentro como fuera del Movistar Arena, donde se congregaron personas con velas y mensajes de despedida.

Lugar: Movistar Arena de Bogotá

Fecha: Martes 13 de enero de 2026

Hora: Desde las 10:00 de la mañana

Acceso: Abierto al público, con ingreso permitido para fanáticos y seguidores

El Movistar Arena se convertirá en una cámara ardiente masiva, donde se espera la asistencia de miles de personas que acompañaron la carrera del artista desde sus inicios y que hoy lamentan su partida.

La familia y el equipo de Jiménez anunciaron la intención de organizar un homenaje oficial adicional, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.