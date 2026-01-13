Confirman homenaje público al cantante Yeison Jiménez: esta es la fecha y en lugar en donde se realizará

El homenaje a Yeison Jiménez reunirá a sus fans para una emotiva despedida - crédito X

La familia del cantante Yeison Jiménez confirmó que el miércoles 14 de enero de 2026 se realizará un homenaje en el Movistar Arena de Bogotá para despedir al cantante, poco después de que las autoridades entregaron su cuerpo tras el accidente aéreo que le costó la vida.

Este tributo público se está preparando mientras sus seres cercanos se encuentran en las ceremonias privadas de despedida y en medio de la conmoción generada por el siniestro, cuyas causas continúan bajo investigación.

El equipo de trabajo del artista, mediante un comunicado oficial difundido por Paola España Comunicaciones, su gerente administrativo y su representante legal, informó que este encuentro tendrá lugar en uno de los escenarios considerados fundamentales en la carrera de Jiménez.

En el documento se precisa: “Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena”.

Yeison Jiménez será despedido con un tributo especial tras el trágico accidente aéreo que conmocionó a sus fans - crédito Paola España Comunicaciones

En cuanto a la hora, la información sobre el acceso y cómo se realizará el evento, la oficina de prensa del fallecido y el equipo administrativo del fallecido artista aseguró que en las próximas horas indicarán todo lo necesario.

“Los detalles oficiales de este encuentro e ingreso serán confirmados en el transcurso de la mañana de hoy martes 13, a través de los canales autorizados”, escribieron en el comunicado.

A la par de este anuncio, la familia aprovechó el espacio para agradecer las muestras de apoyo recibidas y solicitó respeto por los espacios de despedida íntimos.

El comunicado señala: “la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y del mundo. El cariño del público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor. Agradecemos, de manera especial, el respeto y la comprensión frente a los espacios privados y familiares de despedida, que se están llevando a cabo de forma íntima, tal como ha sido solicitado por sus seres queridos”.

Familia de Yeison Jiménez agradece el apoyo y confirma detalles del homenaje público a su legado musical - crédito @yeison_jimenez/Instagram - redes sociales

Finalmente, el equipo de Yeison Jiménez se digirió a la opinión pública y a los medios de comunicación para aclarar que el homenaje programado será totalmente gratuito, pues la organización fue enfática en señalar que no existe ningún tipo de boletería oficial ni mecanismos de venta asociados al evento, por lo que el ingreso no tendrá costo para los asistentes.

La aclaración surge luego de que fueran alertados sobre la presencia de personas inescrupulosas que estarían ofreciendo supuestos boletos para el homenaje, una información que fue desmentida categóricamente.

“Esto es falso”, indicaron, al tiempo que advirtieron que no hay intermediarios autorizados y que el acceso será libre hasta completar el aforo permitido del recinto, razón por la cual recomendaron no realizar pagos ni compartir datos personales.

Entrada al homenaje a Yeison Jiménez no tendrá costo - crédito @yeison_jimenez/IG

Qué pasó con Yeison Jiménez

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez ocurrió en la tarde del 10 de enero de 2026, después de que la avioneta en la que iba a viajar desde Paipa para Medellín, con motivo de la presentación que daría esa noche en Marinilla, se accidentara pocos minutos después del despegue, ya que no alcanzó la altitud necesaria para el vuelo y luego de algunas maniobras, se precipitó a tierra y se incendió.

En la aeronave se encontraban seis personas: el capitán Hernando Torres, junto a Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio (manager del cantante), Weisman Mora y Yeison Jiménez. Horas antes del accidente, el cantante brindó su último espectáculo en Málaga, Santander.

El domingo 11 de enero el Ministerio de Transporte publicó un documento con los primeros detalles oficiales en los cuales indicaban los avances en el análisis de las causas del siniestro, como por ejemplo que, la aeronave N325FA perdió el control cuando se encontraba a baja altura y se aproximaba a la pista y que algunos testigos consultados relataron que el avión se desplazaba a aproximadamente 50 metros del suelo.

Además, el primer contacto de la aeronave con el terreno no fue definitivo, ya que la estructura rebotó antes de regresar al suelo, momento en el cual la cola se fracturó, una secuencia fue confirmada por los registros oficiales y por quienes presenciaron el incidente.

Medicina Legal confirmó a través de sus cuentas oficiales que el cuerpo del cantante fue entregado a la familia el lunes 12 de enero, hecho que dio paso a los actos de despedida descritos. Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente, mientras la comunidad artística y numerosos seguidores se preparan para acudir a la ceremonia homenaje en Bogotá.