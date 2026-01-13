Colombia

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 12 de enero

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Guardar
La Caribeña Noche es una
La Caribeña Noche es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar (Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Caribeña, de presencia nacional, es una favorita entre quienes buscan premios en los sorteos nocturnos. Cada noche, desde las 22:00 horas, se generan altas expectativas entre los jugadores por los posibles resultados.

Participar solo requiere elegir una combinaciónde cuatro cifras del 0000 al 9999 y decidir cuánto apostar. Los billetes pueden encontrarse en puntos de venta habilitados, indicados en la web oficial.

A continuación le ofrecemos los números ganadores correspondientes al 12 de enero. Si fue premiado, su boleto es el único comprobante válido para retirar el premio, por lo que debe conservarlo cuidadosamente.

Todos los números ganadores del 12 de enero

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 9505

Quinta: 3

Cómo se juega la Lotería Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae]

Origen de la lotería en Colombia

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

Lotería Caribeña NocheColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

FNA aprobó 44.000 créditos de vivienda por $6,4 billones en 2025 y superó en 133 % su meta anual

El Fondo Nacional del Ahorro informó que durante 2025 aprobó más de 44.000 créditos de vivienda por $6,4 billones, superando en 133 % su meta anual, con cesantías y ahorro voluntario como principales mecanismos de acceso

FNA aprobó 44.000 créditos de

“#VictimasDeLaSaludDePetro”: asociación de pacientes responde a Petro por críticas al sistema de EPS privadas

Un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre las EPS privadas provocó la reacción de una asociación de pacientes, que lo acusó de desconocer el sistema de salud y responsabilizó al Gobierno por la crisis y la atención a los usuarios

“#VictimasDeLaSaludDePetro”: asociación de pacientes responde

Resultados Super Astro Luna: números ganadores de hoy lunes 12 de enero de 2026

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de la noche de hoy

Resultados Super Astro Luna: números

Confirman la muerte de ‘El Diablo’ tras violento ataque con arma de fuego en el norte de Neiva

Jorge Paredes Ramírez falleció la clínica después de haber sido herido de gravedad en la cabeza durante un ataque perpetrado en el barrio Falla Bernal. Las autoridades investigan el caso como un presunto sicariato y buscan a los responsables del hecho

Confirman la muerte de ‘El

Santander: estos son los cortes de la luz de este 13 de enero

Toma precauciones y conoce cuáles se llevarán a cabo los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen millonaria recompensa por alias

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Ya se estrenó ‘La casa

Ya se estrenó ‘La casa de los famosos Colombia’: con peleas, estrategias y alianzas, así se vivió el primer día del reality

Tensión en el ‘Desafío Siglo XXI’: intenso choque entre Kevyn y Rata desató un debate sobre el juego limpio

Marcela Reyes sorprende con su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’ y protagoniza su primer enfrentamiento: “Dímelo en la cara”

El gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ estuvo marcado por las peleas entre Gamma y Neos

Yeison Jiménez reveló el nombre de la actriz colombiana que le parecía una “mamacita”

Deportes

Luis Díaz brilla en el

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich: Harry Kane lo elogia y la Bundesliga lo premia

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Así fue el intento de Alberto Gamero para fichar a Falcao García en el Deportivo Cali, antes de su llegada a Millonarios

Millonarios: novedades sobre Hernán Torres, el futuro del ‘Gato’ Pérez y quién iba a ser el reemplazo de David González

Junior afina detalles para el fichaje de Luis Fernando Muriel: fecha y lugar de la presentación del delantero