Colombia

Petro convocó Consejo de Ministros para tratar la lucha antidrogas antes de reunirse con Trump, este 13 de enero

El encuentro televisado buscará mostrar avances frente a la amenaza de descertificación internacional por parte de Estados Unidos, mientras la relación con el mandatario norteamericano todavía atraviesa un duro momento

La transmisión especial busca destacar
La transmisión especial busca destacar los logros del gobierno de Petro en materia de lucha contra el narcotráfico ante la opinión pública nacional e internacional - crédito @petrogustavo/X | @DirectorPolicia/X | @realdonaldtrump/IG | @gustavopetrourrego/IG

Los anuncios sobre la lucha contra el narcotráfico vuelven a ocupar la agenda central del Gobierno colombiano y ocupará las pantallas de la televisión nacional después que la Presidencia de la República anunciara una nueva transmisión de su Consejo de Ministros.

Según informó el Ejecutivo, en la noche del martes 13 de enero, el presidente Gustavo Petro y su equipo de ministros liderarán el encuentro televisado, en el que presentarán “todos los logros” alcanzados en esta materia.

La reunión llega en un punto de alta tensión política. El reciente arresto del exdictador venezolano Nicolás Maduro por parte de autoridades de Estados Unidos en territorio venezolano ha generado repercusiones inmediatas en Colombia.

Entre ellas, se registró una llamada directa entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump, en la que ambos mandatarios acordaron un próximo encuentro. Será la primera vez que se reúnan tras varios episodios de desencuentros diplomáticos y marcadas diferencias ideológicas.

El encuentro será transmitido por
El encuentro será transmitido por las señales públicas del país - crédito X

El regreso de los consejos de ministros televisados se produce tras más de un mes sin este tipo de actos públicos. El último tuvo lugar el 10 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno expuso el avance del Plan Nacional de Desarrollo.

Ahora, el foco está puesto en la estrategia antidrogas y en cómo comunicar los resultados ante la opinión pública y la comunidad internacional.

La administración de Petro inició desde el año pasado una campaña para visibilizar avances en la lucha contra las drogas. Esto ocurrió después de que el país enfrentara la amenaza de una descertificación total por parte de organismos internacionales, aunque finalmente se dictó solo una descertificación parcial. Ante ese escenario, el Ejecutivo intensificó sus esfuerzos para mostrar indicadores positivos en la materia.

El contexto también está marcado por la reciente inclusión de Petro, su hijo Nicolás Petro, la primera dama Verónica Alcocer y el ministro del Interior Armando Benedetti en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac).

Esta medida añadió presión y complejidad al clima político, justo cuando el Gobierno busca fortalecer su imagen y demostrar efectividad en uno de los frentes más críticos: el combate al narcotráfico.

El ministro de Defensa inició visita oficial en Estados Unidos para impulsar cooperación antidrogas

El ministro Pedro Sánchez sostendrá reuniones de alto nivel con delegados de Guerra, Justicia y Relaciones Exteriores en Washington para avanzar en cooperación binacional - crédito Ministerio Defensa

El lunes 12 de enero, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, inició su gira oficial por Estados Unidos acompañado de delegados de los Ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, con el objetivo de fortalecer la cooperación antidrogas entre Colombia y el gobierno de Donald Trump.

Como antesala al próximo viaje del presidente Gustavo Petro Urrego a Estados Unidos en febrero, la visita busca relanzar la alianza bilateral, estableciendo una hoja de ruta binacional para combatir el crimen organizado transnacional.

De acuerdo con el ministro, la agenda se estructuró tras una videoconferencia con Joseph Humire, subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Guerra, y la canciller Rosa Villavicencio, donde se fijaron tres ejes: intensificar la colaboración para enfrentar el narcotráfico, explorar oportunidades tecnológicas en inteligencia y drones, y trazar estrategias conjuntas contra amenazas que afectan a ambas naciones.

El itinerario del ministro Sánchez incluye encuentros estratégicos con funcionarios del Departamento de Guerra, senadores encargados de temas de armas e inteligencia, y asesores de la Casa Blanca, orientados a consolidar una respuesta coordinada contra las redes criminales que financian sus actividades con el narcotráfico.

Hoy establecimos una videoconferencia a través de la Embajada de Estados Unidos para hablar directamente con el subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Guerra o Defensa de los Estados Unidos, y concluimos tres prioridades importantes”, explicó el ministro, que anticipó la intención de socializar en Washington los avances de Colombia en la lucha contra las drogas.

