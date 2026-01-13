Colombia

Patrullero de Cali murió en accidente de tránsito: cámaras de seguridad registraron el momento del choque

El siniestro también dejó herido a otro uniformado, mientras las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho

Cámaras de seguridad captaron el instante en que una moto de la Policía colisiona con una camioneta en el barrio San Nicolás, dejando un patrullero fallecido y otro herido. - crédito @YaCelacanto/X

Un patrullero de la Policía Nacional perdió la vida en Cali tras un accidente de tránsito que involucró a una motocicleta oficial y un vehículo particular, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad del sector. El siniestro ocurrió en la esquina de la calle 23 con carrera 3, en el barrio San Nicolás, en el centro de Cali, aproximadamente a las 11:30 p. m. del viernes 9 de enero de 2026.

Según datos oficiales, Andrés Felipe Castañeda, de 25 años, se movilizaba en una motocicleta institucional de la Policía Nacional junto a su compañero Juan Diego Girón Pulecio cuando colisionaron contra una camioneta Renault Duster de color gris. El impacto fue captado por una cámara de seguridad ubicada en un establecimiento comercial cercano, donde se observa el momento exacto de la colisión y la posterior reacción de los vehículos involucrados.

Después del choque, las motocicletas y sus dos ocupantes quedaron en la vía, mientras que el vehículo particular se estrelló contra un poste de energía, causando que cables eléctricos quedaran a baja altura y generaran un riesgo adicional en el área. La víctima, oriunda de Tumaco, Nariño, llevaba dos años de servicio en la Policía Metropolitana de Cali.

Andrés Felipe Castañeda, patrullero de la Policía Nacional y oriundo de Tumaco, falleció tras colisionar en motocicleta contra una camioneta en el centro de Cali. - crédito captura de video y Policía

Perfil del patrullero y estado de los heridos

Andrés Felipe Castañeda se encontraba regresando a su lugar de residencia tras finalizar labores de patrullaje en la ciudad. Juan Diego Girón Pulecio, quien lo acompañaba en la motocicleta, resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato a la Clínica Cali, donde permanece bajo observación médica y recibe atención especializada para estabilizar su condición.

En el vehículo particular viajaban dos mujeres, una de ellas identificada como una joven de 18 años. Ambas fueron llevadas a centros asistenciales para recibir atención médica por lesiones menores y más tarde dadas de alta. Las autoridades confirmaron que al conductor del vehículo se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa.

Investigación y declaraciones oficiales

De acuerdo con información proporcionada por el coronel Andrés Buitrago, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, las circunstancias del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

“Es un siniestro vial ocurrido el pasado 9 de enero que cobró la vida del patrullero y, de acuerdo con la información preliminar, el uniformado ya se encontraba regresando a su lugar de residencia cuando ocurrió el hecho, en un cruce vial, en circunstancias que son materia de investigación. El accidente se registró mientras se realizaban intervenciones policiales en la ciudad”, señaló el oficial según Blu radio.

El siniestro, ocurrido en la calle 23 con carrera 3 - crédito captura de video

Tanto la Secretaría de Movilidad de Cali como la Seccional de Tránsito de la Policía han iniciado las diligencias correspondientes para establecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades. Se espera que tanto la conductora del vehículo como el patrullero Girón Pulecio sean citados para rendir su versión de los hechos.

Imágenes de las cámaras como evidencia clave

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se han convertido en elemento central de la investigación, ya que permiten analizar la dinámica del accidente y las acciones de los involucrados antes y después del impacto. Estos registros servirán de base para las investigaciones técnicas y legales que llevan a cabo las autoridades.

La Policía Metropolitana de Cali y la Secretaría de Movilidad continúan con las labores de recolección de pruebas, revisión de videos y toma de declaraciones. El objetivo es esclarecer las circunstancias exactas del accidente y definir responsabilidades.

El accidente involucró a uniformados que regresaban a su residencia tras cumplir labores policiales. - crédito Policía Nacional

La institución policial ha expresado su solidaridad con la familia de Andrés Felipe Castañeda y ha reiterado su compromiso con la seguridad vial y el bienestar de sus integrantes.

El accidente que cobró la vida de Castañeda ocurrió poco más de un mes después de un hecho similar en la vía Yumbo–Dapa, donde dos uniformados de la Policía fallecieron tras salirse de la carretera en circunstancias que también permanecen bajo investigación.

Gustavo Petro convoca a nuevas

Resultados del Baloto y Revancha

Decreto sobre vivienda social tras

Pilas: Así rotará el pico

Publicación de Matador sobre Paloma
