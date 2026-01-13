Colombia

Paloma Valencia agradeció la solidaridad en redes sociales tras la polémica publicación de ‘Matador’: “A parar los maltratos de mujeres”

La aspirante a la Presidencia de la República por el Centro Democrático y que hará parte de la Gran Consulta señaló que “son millones de mujeres las que son agredidas en sus propios hogares”

Valencia se refirió a este
Valencia se refirió a este caso recordando que miles de mujeres en Colombia son víctimas de violencia en sus hogares - créditos @matador000/IG | @PalomaValenciaL/X

La candidata presidencial y senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció tras el episodio del que fue víctima recientemente.

Esto ocurrió después de una publicación realizada por el caricaturista y aspirante al Senado por el Pacto Histórico, Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, la noche del lunes 12 de enero de 2026, en un hecho calificado por algunos dirigentes e internautas como un caso de “violencia política”, incluida la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia.

El episodio se originó tras la difusión de una imagen en la que Matador comparó una paloma blanca con una fotografía de la senadora Paloma Valencia, acompañando la publicación con el texto: “La paloma que pides vs la paloma que te llega”.

Además, sumó una frase haciendo alusión al fallecido humorista Jaime Garzón: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”.

Este fue el mensaje del
Este fue el mensaje del caricaturista que causó controversia - crédito @Matador000/X

La publicación fue interpretada por varios sectores sociales y políticos como una burla basada en la apariencia física de la congresista, y esto provocó una ola de críticas y cuestionamientos en torno a los límites del humor político y la violencia simbólica en Colombia.

Al respecto, y luego de los miles de mensajes que circularon en la red social X, misma en la que Matador compartió la publicación, Valencia salió a agradecer las muestras de apoyo luego de este suceso que empaña la carrera presidencial en 2026.

“Agradezco todos los mensajes de solidaridad, me llenan el corazón. Muestran que estamos dispuestos a parar los maltratos de mujeres”, inicia el mensaje que la senadora y candidata presidencial dejó en su perfil minutos antes del mediodía del martes 13 de enero.

La congresista dejó en sus palabras lo que ha sido su propio testimonio a lo largo de su carrera en el Senado, dejando claro que esta no es la primera vez que le sucede algo parecido.

Valencia se refirió a la
Valencia se refirió a la publicación de 'Matador' y dijo que no es la primera vez a que recibe esta clase de publicaciones a lo largo de su carrera política - crédito @PalomaValenciaL/X

“Como política he recibido muchos, pero son millones de mujeres las que son agredidas en sus propios hogares”, señaló Valencia.

En la parte final de su mensaje, la senadora dijo que “como la primera candidata mujer de mi partido, el Centro Democrático, y con el favor de los colombianos la Primera Mujer Presidente asumiré como una causa la defensa de nuestras mujeres y niños, y la reivindicación de los hombres que las honran y las respetan y que cuidan su familia como padres presentes y cumplidos”.

Centro Democrático anunció acciones legales en contra de Matador: esto dice el comunicado

El partido Centro Democrático anunció que presentará una denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por la publicación que realizó en redes sociales en la que compara a la senadora Paloma Valencia con una paloma blanca.

La agrupación política calificó la imagen como un acto de violencia política y discriminación de género, y expresó su rechazo a lo que consideran un ataque personal hacia su congresista y candidata presidencial.

En un comunicado difundido la noche del lunes 12 de enero, el Centro Democrático señaló que la publicación de Matador trasciende la crítica política y se convierte en una agresión basada en la apariencia física, lo que a juicio del partido constituye una forma de violencia simbólica y estigmatización contra la mujer en la política.

El Centro Democrático compartió este
El Centro Democrático compartió este mensaje desde su cuenta de X luego de lo ocurrido con su candidata presidencial la noche del lunes 12 de enero de 2026 - crédito @CeDemocratico/X

“Rechazamos categóricamente el ataque del caricaturista Matador, que constituye violencia política y discriminación de género contra Paloma Valencia”, afirmó la colectividad.

La denuncia que será radicada ante el CNE busca que el organismo electoral investigue si la publicación vulnera los derechos políticos de las mujeres y si se configura una falta en el marco del proceso electoral.

El partido también pidió a las autoridades electorales y de control que adopten medidas para prevenir y sancionar hechos similares de cara lo que resta de carrera presidencial y que finalizará con los comicios de primera vuelta a finales de mayo.

El hecho generó una ola de críticas y reacciones tanto de figuras políticas como de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que señalaron que este tipo de expresiones contribuyen a perpetuar la violencia y el acoso político de género.

El Centro Democrático reiteró su llamado a la defensa de la participación de las mujeres en la vida pública sin discriminación ni ataques personales, y solicitó a los líderes de opinión y medios de comunicación un compromiso con el respeto y la equidad en el debate político.

