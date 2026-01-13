Colombia

Ministerio de las Culturas anunció la convocatoria ‘Encuentros 2026′ para proyectos audiovisuales

La nueva edición de la iniciativa busca impulsar propuestas de ficción y animación en Colombia y América Latina, ofreciendo actividades de capacitación y oportunidades de vinculación al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias

El Ministerio de las Culturas
El Ministerio de las Culturas lanza convocatoria Encuentros 2026 para fortalecer la ficción y animación audiovisual de Colombia y América Latina - crédito Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes anunció a través de una de sus divisiones, la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, la apertura de la convocatoria Encuentros 2026 para fortalecer proyectos de ficción y animación en el sector cinematográfico de Colombia y América Latina.

Las actividades asociadas a la convocatoria incluyen clases magistrales, asesorías personalizadas y reuniones con aliados estratégicos, culminando con una breve presentación del proyecto abierta al público, en el que participarán agentes nacionales e internacionales de amplia trayectoria.

La iniciativa contempla dos modalidades. La primera es el 21° Encuentro Internacional de Productores - Ficción, dirigido a quienes presenten su primer o segundo largometraje en desarrollo, garantizando un cupo mínimo para integrantes de grupos étnicos de Colombia.

La agenda de Encuentros 2026
La agenda de Encuentros 2026 contempla actividades virtuales del 6 al 10 de abril y encuentros presenciales durante el Festival de Cine de Cartagena - crédito Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Por otra parte, se desarrolla el 3° Encuentro Nacional de Productores - Animación, que convoca proyectos colombianos de largometrajes y cortometrajes en etapa de desarrollo, con énfasis en propuestas dirigidas a público infantil y participación. De ambos encuentros se elegirán un total de 16 proyectos audiovisuales, ocho por encuentro.

Para Diana Díaz Soto, directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, Encuentros “se configura como un espacio de formación, de intercambio y de conocimiento, que sigue evolucionando a partir de las exploraciones y aportes que se vienen haciendo desde Minculturas y desde el sector”.

La iniciativa del Ministerio incluye
La iniciativa del Ministerio incluye clases magistrales, asesorías y reuniones estratégicas para impulso de proyectos de cine colombiano - crédito Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

También destacó que el programa busca que “los proyectos crezcan no solo en sus elementos intrínsecos, sino que también se integren a la perspectiva de un perfil de espectadores, enfoques de género, accesibilidad y sostenibilidad, entre otros insumos que estamos aportando a la cinematografía nacional”.

Los directores y productores interesados podrán postularse hasta el 18 de enero de 2026, en . La programación para esta iniciativa se desarrollará en modalidad virtual del 6 al 10 de abril de 2026 y de forma presencial del 13 al 17 de abril, en el contexto del 65º Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci).

Las bases completas y el formulario de inscripción están disponibles en la página oficial del Ministerio de las Culturas.

Representantes de comunidades étnicas cuentan
Representantes de comunidades étnicas cuentan con cupos garantizados en ambas categorías de la convocatoria Encuentros 2026 - crédito Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Lo que se sabe de la edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena

La edición número 65 del evento que congrega lo mejor del cine colombiano y latinoamericano se llevará a cabo entre el 14 y el 19 de abril de 2026, poniendo a La Heroica de nuevo en el epicentro de la industria audiovisual y acogiendo cineastas, creadores, críticos, investigadores y más que esperan proyectar y analizar el presente y futuro del sector.

La visión artística para esta nueva versión será liderada por Ansgar Vogt, que viene cumpliendo con ese rol desde abril de 2024 y previamente ejercía como director de programación. La organización dio a conocer que durante la edición de 2025 se firmó una carta de intención con la Secretaría de Cultura del Estado de Rio Grande do Sul (Brasil), con lo que se sentaron las bases para lo que sería una colaboración cultural binacional que podría verse reflejada en una participación destacada del cine brasileño en la futura edición”.

De acuerdo con lo expresado en un comunicado de prensa, “el Festival continúa su compromiso con la juventud creadora, las nuevas miradas del cine latinoamericano y la diversidad como principio curatorial y estético. La exploración de formas híbridas, la inclusión de perspectivas femeninas, la conexión con el territorio y la apuesta por el cine como experiencia colectiva siguen marcando el rumbo de este espacio cinematográfico que evoluciona sin perder su esencia”.

“Cartagena es el alma del Festival, una ciudad que respira cine, memoria y encuentro. En 2026 volveremos a celebrar esa magia que se crea cada vez que una película inicia, que una historia conmueve y que una comunidad se reconoce frente a la pantalla”, manifestó Margarita Díaz, directora general del Ficci.

Cabe señalar que la edición 2025 del Ficci tuvo la posibilidad de expandirse más allá de Cartagena, celebrando eventos en los municipios bolivarenses de Santa Cruz de Mompox, Calamar y Córdoba Tetón; así como en Medellín y Bogotá.

