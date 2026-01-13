Colombia

Mientras el pasaje de TransMilenio aumenta, las puertas “anticolados” siguen sin ser instaladas por el distrito

La cabildante Diana Diago expuso que los elementos de protección debían de haber sido instalados antes del 25 de noviembre de 2025

Diana Diago expuso detalles de
Diana Diago expuso detalles de la respuesta que recibió por parte del distrito - crédito Prensa Diana Diago

A pesar de la polémica que se generó, se confirmó que la tarifa unificada de los servicios de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable en 2026 será de 3.550, lo que representa un aumento de 350 pesos.

Desde la Alcaldía de Bogotá informaron que el ajuste responde a la necesidad de tener el presupuesto suficiente para garantizar un servicio eficiente en los sistemas articulados mencionados.

A pesar de los argumentos, concejales y ciudadanos han cuestionado el incremento al indicar que no se garantiza un servicio positivo, siendo la cabildante Diana Diago una de las que más ha rechazado la confirmación de la nueva tarifa.

Al respecto, la cabildante denunció el 13 de enero que, a pesar del aumento, se mantienen los incumplimientos respecto a instalación de puertas de seguridad en las estaciones de TransMilenio, lo que pone en peligro la integridad de los ciudadanos.

Diago mencionó que la ejecución
Diago mencionó que la ejecución del contrato no superaba el 30% en noviembre de 2025 - crédito Prensa Diana Diago

En su denuncia, Diago expuso los incumplimientos en el contrato para la instalación de puertas “anticolados” en las estaciones de Transmilenio, una obra que debía contribuir organizar el sistema, reducir la evasión del pago del pasaje y mejorar la seguridad del sistema, pero que hoy presenta retrasos.

La cabildante citó información oficial de TransMilenio, que respondió un derecho de petición respecto al contrato TMSA-LP-06-2024, que inició el 25 de febrero de 2026 y que establecía un plazo de ejecución de nueve meses para la instalación total de las puertas, es decir, hasta noviembre de 2025; a pesar de ello, en enero de 2026, cuando ya ha transcurrido casi un año desde el inicio del contrato, las estaciones siguen sin ser renovadas.

En la petición realizada por la concejal, mencionó que el 4 de noviembre TransMilenio informó que habían completado una ejecución del 28% del contrato y que este se completaría antes del 25 de noviembre, lo que no se registró.

“Estamos ante un contrato que ya debería mostrar avances concretos, pero lo único cierto es que hay retrasos reconocidos por la misma entidad y ninguna claridad sobre las consecuencias para el contratista”, recriminó la concejal Diana Diago.

La cabildante cuestionó las decisiones
La cabildante cuestionó las decisiones de la Alcaldía de Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

En el inicio del 2026, Diago visitó varias de las estaciones de TransMilenio que son mencionadas en el contrato, verificando que las puertas aún no han sido instaladas. En su concepto, indicó que “Las imágenes evidencian el incumplimiento y reflejan la realidad que enfrentan a diario los usuarios del sistema: estaciones a medias, la evasión constante y con una administración que pretende justificar el alza en la tarifa sin haber cumplido primero con las obligaciones contractuales”.

De la misma forma, la cabildante cuestionó la falta de planeación que se tiene para concretar los proyectos en TransMilenio en la actual administración.

“La administración distrital prometió puertas para combatir la evasión, pero hoy no hay puertas, no hay resultados y sí hay colados y retrasos. Lo que vemos es una falta de planeación y de control contractual absolutamente inaceptable”.

Para Diago, el incremento de
Para Diago, el incremento de la tarifa en TransMilenio no justifica el servicio que reciben los ciudadanos - crédito Transmilenio / X

Sin que exista ningún tipo de respuesta por parte del distrito, Diana Diago le envió un mensaje al alcalde de Bogotá, mencionando que está utilizando el bolsillo de los ciudadanos para financiar un sistema que no tiene mejoras notables.

“Es inaceptable que el distrito pretenda tapar su negligencia metiéndole la mano al bolsillo a los bogotanos. Las puertas eran una solución parcial, pero concreta para reducir la evasión y el déficit; sin embargo, mientras la administración incumple y no entrega las puertas, sí pretende que los ciudadanos paguen más por un sistema que no mejora”, puntualizó Diago, que Carlos Fernando Galán sigue sin cumplir sus promesas sobre la seguridad en la capital.

