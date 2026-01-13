Colombia

Investigan historial de la avioneta en la que murió el cantante Yeison Jiménez: registró una emergencia previa y el expiloto sería clave

Los organismos buscan identificar posibles errores en la operación, mantenimiento y gestión del avión, tras conocerse advertencias previas del artista sobre fallas y situaciones de riesgo en vuelos anteriores

El accidente del avión N325FA
El accidente del avión N325FA cobra la vida de Yeison Jiménez, su capitán Fernando Torres y cinco integrantes del equipo musical - crédito Montaje Infobae

El accidente aéreo en Paipa, Boyacá, que terminó con la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez y de otros tres integrantes de su equipo de trabajo llevó a las autoridades a investigar posibles fallas previas en la aeronave, mientras el país acompaña el dolor de la familia y de los seguidores del artista.

Las investigaciones se enfocan tanto en aspectos técnicos como en operaciones previas y mantenimiento, ya que antes del siniestro se habían reportado incidentes similares. La Aerocivil y la Fiscalía abrieron indagaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Uno de los datos que concentra la investigación corresponde a una emergencia declarada por el propio Jiménez durante un vuelo anterior.

Según declaraciones de personas cercanas al cantante citadas por el diario El Tiempo, el artista había advertido a su entorno sobre fallas en el avión y relató: “Yeison nos contó de la emergencia que tuvo en 2024. En ese momento estuvieron a punto de estrellarse y el entonces capitán de la aeronave, de nombre Camilo, logró maniobrar y aterrizar a pesar de que los motores fallaron. Dijeron que en el mantenimiento, una pieza (el turbo) no había quedado ajustada”.

Yeison Jiménez había alertado previamente
Yeison Jiménez había alertado previamente sobre una emergencia en un vuelo de 2024 por fallos de motor y mantenimiento deficiente. - crédito composición fotográfica -

Además, el entorno del músico describió otros dos episodios inquietantes sufridos en vuelos previos, entre ellos la supuesta pérdida del libro de trazabilidad de los vuelos y dificultades relacionadas con el suministro de gasolina.

La emergencia vivida en Medellín fue documentada por el propio Jiménez en varias entrevistas y pódcast, lo que aporta información relevante sobre el estado y los antecedentes del avión.

¿En qué va la investigación?

El Ministerio de Transporte de Colombia confirmó que la caída de una aeronave en la vereda Romita, entre Paipa y Duitama, dejó seis víctimas mortales. Según el comunicado oficial, la aeronave con matrícula N325FA solo logró ganar unos segundos de vuelo antes de descender. El informe indica que volaba a menos de 50 metros del suelo al momento del accidente.

Los investigadores examinan la pérdida
Los investigadores examinan la pérdida del libro de trazabilidad y problemas con el suministro de gasolina en la aeronave accidentada - crédito Alcaldía de Paipa

El Ministerio relató que el aparato primero impactó el terreno y “el impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”.

El accidente ocurrió a aproximadamente una milla de la cabecera de la pista del aeródromo Juan José Rondón.

Por su parte, el coronel Álvaro Bello, director de la Aeronáutica Civil explicó cómo se adelantan las pesquisas del caso. “En este momento sigue en curso la investigación con respecto a temas relacionados con aspectos operacionales, con las condiciones de la pista presentes en el momento del evento para garantizar la operación de la aeronave, el seguimiento con respecto al funcionamiento o la aeronavegabilidad de la aeronave. Ya hay documentación que nos permite a nosotros empezar a tener información factual relacionada con precisamente esa condición de operación. También, contamos ya con alguna documentación referente a la trazabilidad del entrenamiento, capacidades técnicas y el desempeño del piloto como tal", dijo en la mañana del martes 13 de enero en Noticias Caracol.

El piloto de la aeronave
El piloto de la aeronave utilizó su teléfono celular instantes antes del accidente, un hecho que es analizado por las autoridades en la investigación - crédito Instagram

En cuánto a los antecedentes del piloto y la avioneta, el coronel Bello señaló que “hace parte de investigación y seguimiento de factor humano, efectivamente se recopilan datos e información relacionada con las certificaciones, las habilitaciones, sus vigencias de actitud psicofísica, sus entrenamientos y sobre eso estamos avanzando en este momento. Estamos evaluando documentación, teniendo referencias de la parte operativa de esta empresa, precisamente para tener claridad de ese nivel de capacidades que tenía el piloto para desempeñarse técnicamente a bordo de este tipo de aeronaves”.

El experto agregó sobre la aeronave accidentada en el medio mencionado: “la información referenciada sobre este incidente sobre el 2024, precisamente hace referencia a esa disciplina que se debe tener al interior de los operadores. Es una línea que está en este momento en investigación. Es un punto que precisamente, dentro de esas hipótesis que se plantean en el desarrollo de la investigación, está sujeto a análisis y evaluación el antecedente operacional de la aeronave. Esta es una aeronave que ingresa al país, fue importada, tenemos la documentación de análisis para referenciar el ingreso al país, y seguimiento a las dos empresas que están relacionadas con el mantenimiento de esta aeronave, una que empieza desde el 24 a partir de este evento y la anterior”.

