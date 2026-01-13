Hombre de 22 años que salió de la cárcel fue sorprendido por las autoridades con una escopeta, en Bogotá

El ciudadano capturado había salido previamente de prisión por hechos similares y tiene antecedentes por tráfico de armas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La captura de un hombre de 22 años en el sur de Bogotá se convirtió en uno de los más recientes golpes contra el tráfico ilegal de armas en la capital del país.

Uniformados de la estación de policía Rafael Uribe interceptaron al joven tras recibir la alerta de un ciudadano que notó su actitud sospechosa en el barrio Quiroga.

Al intentar escapar de las autoridades, el individuo fue alcanzado por los agentes y sometido a un registro, durante el cual se le encontró un arma de fuego tipo escopeta.

Después de su detención, tanto el capturado como el arma incautada quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Durante el operativo, la policía incautó una escopeta que estaba en poder del detenido - crédito Policía Bogotá

Un juez de la República impuso una medida de aseguramiento sobre el joven, quien, según datos de la Policía Metropolitana de Bogotá, había salido de prisión hace pocos meses por el mismo delito: tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.

El historial penal del detenido revela antecedentes reiterados por esta conducta.

Las cifras oficiales indican que, durante los primeros días del 2026, los diferentes planes preventivos y de control desplegados en la ciudad han permitido la detención de 325 personas por varios delitos y la incautación de siete armas de fuego.

Las autoridades insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana para identificar situaciones sospechosas y contribuir a la reducción de los delitos relacionados con armas en la capital.

El detenido intentó huir de la policía de Rafael Uribe y fue interceptado tras una persecución en la zona - crédito Policía Bogotá

Cayó hombre que portaba un revólver cargado en plena calle de Bogotá: el sujeto tenía brazalete del Inpec

La detención de un hombre de 24 años con un brazalete electrónico del Inpec generó inquietud en las autoridades de Bogotá a comienzos de diciembre de 2025.

El individuo, capturado en el sur de la ciudad, ya enfrentaba vigilancia judicial por un proceso de falsedad marcaria.

El arresto se produjo en el sector conocido como barrio Grupos, en la localidad de Ciudad Bolívar. Los patrulleros del CAI Arborizadora Alta detectaron la presencia del sujeto durante un patrullaje rutinario en la transversal 37 con transversal 36D, cuando su comportamiento les pareció sospechoso.

Al realizarle un registro personal, los agentes hallaron un revólver oculto con cinco cartuchos, según informaron las autoridades. Al verificar su identidad, los uniformados constataron que el hombre portaba un brazalete electrónico, dispositivo que el Inpec utiliza para monitorear a personas sometidas a procesos judiciales.

La Policía confirmó que la medida de vigilancia electrónica obedecía a un proceso por falsedad marcaria. Además, el individuo ya contaba con antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y por fuga de presos en 2025, lo que motivó su traslado inmediato para enfrentar nuevos cargos.

El caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, que abrió una nueva investigación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Un juez de la República examinó el expediente y ordenó una medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario para el capturado.