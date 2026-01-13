Gustavo Petro pidió que entidades públicas no hagan despidos masivos, en época electoral, en medio de polémica por ‘feria de contratos corbata’

El mandatario pidió que no se realicen despidos masivos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías - crédito Presidencia de Colombia

En las recientes jornadas han salido a la luz denuncias sobre una presunta “feria de contratos ‘corbata’” en algunos ministerios —como el de Salud, de acuerdo a la denuncia del representante a la Cámara, Andrés Forero— que estarían realizando contrataciones millonarias y masivas, en el inicio de la época electoral.

Sin embargo, se conoció que desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se emitió una circular por instrucción del presidente Gustavo Petro, en la que advierte que no se pueden realizar desvinculaciones laborales masivas sin causa justa.

Incluso, en el mes de octubre de 2025, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, denunció despidos masivos —661.000 contratos— en varias entidades de la Rama Ejecutiva, antes de que se reportaran las nuevas contrataciones que ahora despiertan el interés del país político.

La circular 100-002-2026 del Dapre fue emitida el 9 de enero de 2026, y aunque se divulgó en la mañana del 13 de enero, está ubicada en la página web del Departamento Administrativo de Función Pública.

Esta es la circular Externa 100-002-2026 del Dapre - crédito Función Pública

Allí se lee que, en vísperas del congelamiento de la nómina por la Ley de Garantías Electorales, el Gobierno de Gustavo Petro busca frenar los despidos masivos en el sector público y exige a las entidades actuar con medida.

La advertencia toma relevancia a pocos días del 31 de enero, fecha en la que entrará en vigor la restricción mencionada y en medio de crecientes tensiones políticas de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

Textualmente, el documento indica: “Por instrucción del señor presidente de la República se exhorta a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional a actuar con especial prudencia, consideración y responsabilidad en la gestión del talento humano, previo al inicio del periodo de aplicación de la Ley de Garantías Electorales, previsto para el 31 de enero de 2026, evitando la adopción de decisiones generalizadas o masivas de desvinculación de personal, especialmente aquellas que no se encuentren debidamente sustentadas en causas objetivas, necesidades reales del servicio o en procedimientos legalmente establecidos”.

Durante los últimos compases antes del inicio de la Ley de Garantías, numerosas entidades han acelerado procesos internos para modificar su estructura laboral, guiadas no solo por la dinámica electoral, sino también por el uso tradicional de los empleos públicos como plataforma política.

Ante esto, la circular oficial recuerda que el empleo público debe proteger la dignidad humana, la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores, e instruyó a los jefes de cada organismo a ser especialmente estrictos en cualquier cambio en la nómina.

La comunicación oficial establece que toda decisión vinculada a despidos o cambios contractuales debe “responder a criterios técnicos, objetivos y verificables, y no a consideraciones coyunturales”.

El documento también exige que cualquier determinación relevante en este campo esté debidamente sustentada, consultada con la máxima autoridad y respetando siempre la autonomía de las entidades.

Por su parte, el documento no hace mención de nuevos contratos masivos en instituciones del Ejecutivo.