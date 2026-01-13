FNA aprobó 44.000 créditos de vivienda por $6,4 billones en 2025 y superó en 133 % su meta anual

- crédito FNA

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) reportó que al cierre de 2025 aprobó más de 44.000 créditos de vivienda, por un valor total de $6,4 billones, resultado con el que superó en 133 % la meta establecida para la vigencia.

El balance fue presentado por la entidad como parte de su informe de gestión anual.

De acuerdo con el FNA, el comportamiento registrado durante el año estuvo asociado al modelo que permite a los trabajadores utilizar sus cesantías como instrumento de acceso directo al crédito hipotecario, integrando el ahorro y la financiación dentro de una misma entidad estatal.

Según la información divulgada, el traslado de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro fue uno de los factores que incidieron en el volumen de aprobaciones. Este mecanismo permitió que trabajadores formales eliminaran la necesidad de reunir una cuota inicial por fuera del sistema, una de las principales barreras de entrada al crédito de vivienda.

El modelo del FNA se diferencia del sistema bancario tradicional en que otorga créditos directos con respaldo en las cesantías administradas por la entidad. Esto, explicó el fondo, facilita el acceso a financiación en condiciones distintas a las ofrecidas por otras entidades financieras.

“Estas aprobaciones por $6,4 billones permiten que más de 44 mil familias colombianas accedan a una vivienda digna y reflejan la confianza de los trabajadores en el modelo del Fondo Nacional del Ahorro”, afirmó Laura Roa Zeidán, presidenta de la entidad, al referirse a los resultados obtenidos en 2025.

La entidad indicó que, además de los trabajadores con cesantías, el esquema también contempla alternativas para personas que no cuentan con una relación laboral formal. En estos casos, el acceso al crédito se realiza a través del ahorro voluntario, un mecanismo diseñado para ampliar la cobertura del financiamiento habitacional.

Para los trabajadores independientes o informales, el FNA estableció un monto mínimo de ahorro de $2’112.000, equivalente a un aporte mensual aproximado de $176.000. Con este esquema, los usuarios pueden construir un historial de ahorro que posteriormente les permite solicitar un crédito de vivienda.

Desde el fondo se explicó que este modelo busca ampliar la inclusión financiera y facilitar el acceso al crédito a segmentos de la población que tradicionalmente enfrentan mayores dificultades para ingresar al sistema financiero formal.

“Somos el único fondo administrador de cesantías que presta directamente para la adquisición de vivienda propia. Con 57 años de experiencia, sabemos lo que significa para un colombiano alcanzar el sueño de tener hogar, por eso invitamos a todos a trasladarlas al FNA”, señaló Roa Zeidán.

El portafolio de productos del Fondo Nacional del Ahorro incluye compra de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda, compra de cartera y leasing habitacional, entre otras modalidades. Estas opciones están disponibles tanto para quienes trasladan sus cesantías como para quienes acceden mediante ahorro voluntario.

Según el reporte institucional, la combinación de estas líneas de financiación permitió atender diferentes perfiles de hogares durante 2025, en un contexto marcado por ajustes en las condiciones económicas y financieras del país.

El FNA también resaltó que el uso de las cesantías como herramienta de acceso al crédito permitió reducir costos asociados al financiamiento, al concentrar en una sola entidad la administración del ahorro y la aprobación del préstamo.