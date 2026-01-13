Colombia

FNA aprobó 44.000 créditos de vivienda por $6,4 billones en 2025 y superó en 133 % su meta anual

El Fondo Nacional del Ahorro informó que durante 2025 aprobó más de 44.000 créditos de vivienda por $6,4 billones, superando en 133 % su meta anual, con cesantías y ahorro voluntario como principales mecanismos de acceso

Guardar
- crédito FNA
- crédito FNA

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) reportó que al cierre de 2025 aprobó más de 44.000 créditos de vivienda, por un valor total de $6,4 billones, resultado con el que superó en 133 % la meta establecida para la vigencia.

El balance fue presentado por la entidad como parte de su informe de gestión anual.

De acuerdo con el FNA, el comportamiento registrado durante el año estuvo asociado al modelo que permite a los trabajadores utilizar sus cesantías como instrumento de acceso directo al crédito hipotecario, integrando el ahorro y la financiación dentro de una misma entidad estatal.

- crédito FNA
- crédito FNA

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la información divulgada, el traslado de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro fue uno de los factores que incidieron en el volumen de aprobaciones. Este mecanismo permitió que trabajadores formales eliminaran la necesidad de reunir una cuota inicial por fuera del sistema, una de las principales barreras de entrada al crédito de vivienda.

El modelo del FNA se diferencia del sistema bancario tradicional en que otorga créditos directos con respaldo en las cesantías administradas por la entidad. Esto, explicó el fondo, facilita el acceso a financiación en condiciones distintas a las ofrecidas por otras entidades financieras.

“Estas aprobaciones por $6,4 billones permiten que más de 44 mil familias colombianas accedan a una vivienda digna y reflejan la confianza de los trabajadores en el modelo del Fondo Nacional del Ahorro”, afirmó Laura Roa Zeidán, presidenta de la entidad, al referirse a los resultados obtenidos en 2025.

La entidad indicó que, además de los trabajadores con cesantías, el esquema también contempla alternativas para personas que no cuentan con una relación laboral formal. En estos casos, el acceso al crédito se realiza a través del ahorro voluntario, un mecanismo diseñado para ampliar la cobertura del financiamiento habitacional.

Para los trabajadores independientes o informales, el FNA estableció un monto mínimo de ahorro de $2’112.000, equivalente a un aporte mensual aproximado de $176.000. Con este esquema, los usuarios pueden construir un historial de ahorro que posteriormente les permite solicitar un crédito de vivienda.

- crédito FNA
- crédito FNA

Desde el fondo se explicó que este modelo busca ampliar la inclusión financiera y facilitar el acceso al crédito a segmentos de la población que tradicionalmente enfrentan mayores dificultades para ingresar al sistema financiero formal.

“Somos el único fondo administrador de cesantías que presta directamente para la adquisición de vivienda propia. Con 57 años de experiencia, sabemos lo que significa para un colombiano alcanzar el sueño de tener hogar, por eso invitamos a todos a trasladarlas al FNA”, señaló Roa Zeidán.

El portafolio de productos del Fondo Nacional del Ahorro incluye compra de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda, compra de cartera y leasing habitacional, entre otras modalidades. Estas opciones están disponibles tanto para quienes trasladan sus cesantías como para quienes acceden mediante ahorro voluntario.

Según el reporte institucional, la combinación de estas líneas de financiación permitió atender diferentes perfiles de hogares durante 2025, en un contexto marcado por ajustes en las condiciones económicas y financieras del país.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El FNA también resaltó que el uso de las cesantías como herramienta de acceso al crédito permitió reducir costos asociados al financiamiento, al concentrar en una sola entidad la administración del ahorro y la aprobación del préstamo.

Temas Relacionados

Fondo Nacional del AhorroFNACréditos de viviendaCesantíasAhorro voluntarioColombia -Noticias

Más Noticias

“#VictimasDeLaSaludDePetro”: asociación de pacientes responde a Petro por críticas al sistema de EPS privadas

Un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre las EPS privadas provocó la reacción de una asociación de pacientes, que lo acusó de desconocer el sistema de salud y responsabilizó al Gobierno por la crisis y la atención a los usuarios

“#VictimasDeLaSaludDePetro”: asociación de pacientes responde

Resultados Super Astro Luna: números ganadores de hoy lunes 12 de enero de 2026

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de la noche de hoy

Resultados Super Astro Luna: números

Confirman la muerte de ‘El Diablo’ tras violento ataque con arma de fuego en el norte de Neiva

Jorge Paredes Ramírez falleció la clínica después de haber sido herido de gravedad en la cabeza durante un ataque perpetrado en el barrio Falla Bernal. Las autoridades investigan el caso como un presunto sicariato y buscan a los responsables del hecho

Confirman la muerte de ‘El

Santander: estos son los cortes de la luz de este 13 de enero

Toma precauciones y conoce cuáles se llevarán a cabo los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Alcaldía de Bogotá defiende alza de TransMilenio y responde a críticas del Gobierno por tarifa del transporte

La Alcaldía de Bogotá respondió a los cuestionamientos del Ministerio de Transporte por el aumento de la tarifa de TransMilenio. Miguel Silva Moyano afirmó que el ajuste se aplicó en todo el país y está ligado a costos laborales

Alcaldía de Bogotá defiende alza
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen millonaria recompensa por alias

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Ya se estrenó ‘La casa

Ya se estrenó ‘La casa de los famosos Colombia’: con peleas, estrategias y alianzas, así se vivió el primer día del reality

Tensión en el ‘Desafío Siglo XXI’: intenso choque entre Kevyn y Rata desató un debate sobre el juego limpio

Marcela Reyes sorprende con su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’ y protagoniza su primer enfrentamiento: “Dímelo en la cara”

El gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ estuvo marcado por las peleas entre Gamma y Neos

Yeison Jiménez reveló el nombre de la actriz colombiana que le parecía una “mamacita”

Deportes

Luis Díaz brilla en el

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich: Harry Kane lo elogia y la Bundesliga lo premia

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Así fue el intento de Alberto Gamero para fichar a Falcao García en el Deportivo Cali, antes de su llegada a Millonarios

Millonarios: novedades sobre Hernán Torres, el futuro del ‘Gato’ Pérez y quién iba a ser el reemplazo de David González

Junior afina detalles para el fichaje de Luis Fernando Muriel: fecha y lugar de la presentación del delantero