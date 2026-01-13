Colombia

Esposa de Luis Alfonso defendió a la viuda de Yeison Jiménez tras los rumores de las supuestas amantes del cantante

El entorno cercano del músico mostró su respaldo hacia Sonia Restrepo ante las especulaciones

Las declaraciones fueron ampliamente compartidas por los internautas que piden respeto por la viuda y su familia - crédito TikTok

La reacción de Luisa Fernanda Pulgarin, esposa de Luis Alfonso, ante los rumores que circulan tras la muerte de Yeison Jiménez sobre su vida privada y las supuestas relaciones extramatrimoniales, resonó de forma contundente en las redes sociales.

Sus declaraciones fueron realizadas a través de un en vivo que fue trasmitido por sus cuentas de redes sociales personales. Allí, la compañera sentimental de uno de los artistas del género más cercanos a Yeison Jiménez, no dudó en referirse a esta situación que ha desatado polémica entre los seguidores del fallecido artista.

La transmisión se llevó a cabo en la jornada del 12 de enero de 2026, en el que Luisa Fernanda expresó: “El lugar de esposa, de la mujer que compartió con él todos esos años no se lo va a quitar absolutamente nadie a Sonia, por mucho que aparezcan 10.000 pantallazos, diez mil cosas”.

La esposa de uno de los amigos de Yeison Jiménez dio su opinión sobre el tema, sin referirse directamente a nadie - crédito Instagram

Su mensaje fue reforzado por la frase “Nadie puede lucrarse y crecer en números basado en el dolor de otra persona. Nadie edifica en lo destruido. Nadie, nadie, nadie, nadie. Y eso es el error más garrafal que pueden cometer”, teniendo en cuenta que gran cantidad de internautas afirman que estas declaraciones fueron realizadas por personas que querían ganar seguidores en medio de la tragedia.

De inmediato, la esposa de Luis Alfonso recibió elogios por parte de los usuarios de las redes sociales, pues se destacó por enfatizar el rol de la esposa y madre dentro de la familia de Yeison Jiménez.

Los comentarios de seguidores de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo resaltaron el apoyo y respeto por ella. Entre los mensajes destacados se encuentran frases como: “La esposa de Yeison Jiménez es 👑 una reina”, además, otros criticaron las versiones surgidas recientemente: “Es una falta de respeto con Sonia y con los hijos” y “La señora es la señora y fue a quien siempre admiró y mostró. Fue la mamá de los hijos, compañera y amiga y eso mas que nada se respeta por encima de cualquiera. Todo mi respeto a las señora Sonia Restrepo”.

Ella es Sonia Restrepo, la esposa del cantante, con la que tuvo dos hijos biológicos y el artista acogió a la hija de ella como propia - crédito @yeison_jimenez / Instagram

En medio de su video, Pulgarin reiteró el peso del duelo que Sonia Restrepo tiene en este momento y la importancia de no sumar más sufrimiento: “Es una mujer que hoy enfrenta el perder a su esposo, su compañero de vida, al papá de sus hijos, porque solamente nosotras sabemos lo que se siente o lo que puede pasarle por la mente... Esa situación del compañero de tu vida con quien tienes planeado criar a tus hijos y que ya no está. Entonces, con todos los sentimientos que ella pueda estar teniendo en este momento, súmale una persona que no respetó ese dolor y sale a mostrar en el momento menos indicado cualquier situación”.

Entre otras reacciones, los internautas etiquetaron a Luisa Fernanda Pulgarin como “una dama” y le dejaron mensajes como “Luisa, se tenía que decir y se dijo la Señora Sonia es toda una dama como sumercé. Dios las Bendiga”.

La muerte de Yeison Jiménez conmueve al mundo de la música popular colombiana y deja a su esposa, Sonia Restrepo, en el centro de la atención - crédito Yeison Jiménez/Instagram

La supuesta amante de Yeison Jiménez

Camila Galviz sorprendió a las redes sociales tras la muerte del artista, pues compartió una selfie que llamó la atención al estar acompañada del mensaje: “No lo creo”. La modelo publicó además una supuesta conversación en sus historias en la que supuestamente, el artista se refería a ella como “la mujer más hermosa”.

Sin embargo, tras todas las críticas recibidas, la mujer negó cualquier relación romántica y aclaró en su perfil: “Yeison para mí fue una persona especial, teníamos una amistad de hace mucho tiempo y es normal que me doliera y puse el último recuerdo como muchos lo han hecho, ya ustedes mismos se encargan de sacar conjeturas y películas… no diré nada más”.

Aunque es necesario recordar que ella no fue la única mujer en asegurar que tenía una “relación sentimental” con el fallecido artista, lo que desató toda una conversación digital.

