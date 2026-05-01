Colombia

Una reconstrucción en 3D revela inconsistencias en la versión sobre el asesinato de María Mercedes Gnecco en San Andrés

El análisis técnico del tribunal cuestiona relatos previos al confrontar posiciones, trayectorias y condiciones físicas a partir de herramientas digitales

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José Manuel Gnecco es acusado de haber perpetrado el asesinato de su esposa, María Mercedes Gnecco - crédito Fiscalía General de la Nación, Colprensa
El análisis virtual realizado por expertos evidencia inconsistencias en el relato ofrecido ante el tribunal sobre el crimen de María Mercedes Gnecco Serrano, generando dudas técnicas sobre la hipótesis del principal implicado en el caso - crédito Fiscalía General de la Nación, Colprensa

María Mercedes Gnecco Serrano, conocida por sus allegados como “Mersa”, era una docente y lingüista colombiana de 53 años. Su asesinato el 5 de octubre de 2021 en la isla de San Andrés provocó conmoción nacional y puso el foco sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

El crimen se registró durante la celebración del noveno aniversario de bodas de Gnecco con su esposo y primo hermano, el abogado José Manuel Gnecco Valencia. De acuerdo con la versión inicial ofrecida por José Manuel, dos delincuentes intentaron ingresar a la vivienda con intenciones de robo y dispararon contra María Mercedes desde el exterior, mientras él buscaba un arma para defenderse.

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La reconstrucción en 3D de la vivienda donde ocurrió el asesinato de María Mercedes Gnecco Serrano es ahora el eje central del juicio en San Andrés.

La Fiscalía presentó esta prueba realizada siguiendo letra por letra la declaración de su esposo y acusado, José Manuel Gnecco, con el fin de esclarecer contradicciones y vacíos en la versión del principal implicado, según informó Semana.

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La Fiscalía utilizó una reconstrucción en 3D basada de manera íntegra en la declaración de José Manuel Gnecco para contrastar físicamente su versión sobre el crimen de María Mercedes Gnecco Serrano en San Andrés.

Fuertes declaraciones entre la defensa de José Manuel Gnecco y el fiscal del caso, Mario Burgos - crédito montaje Infobae (Colprensa)
El escenario modelado incluyó datos sobre el entorno y el interior de la vivienda, arrojando luz sobre los instantes previos al disparo, según informaron especialistas convocados por la Fiscalía - crédito Colprensa

Peritos del CTI analizaron la trayectoria del disparo y el lugar exacto en el que se ubicaba la víctima, aportando pruebas técnicas que pusieron en entredicho la versión del acusado ante el tribunal.

El escenario analizado corresponde a una finca situada en San Andrés, rodeada de abundante vegetación y con un acceso complicado. Un equipo de peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) empleó drones para recolectar imágenes aéreas, con el propósito de documentar el entorno boscoso y el camino principal que conduce desde la finca al mar.

Al interior de la vivienda, la reconstrucción centró su atención en la cocina. Según la versión de Gnecco, su esposa se levantó de la mesa tras escuchar ruidos y percibir la silueta de un hombre, momento en el cual habría recibido un disparo.

Utilizando referencias digitales y los datos físicos de María Mercedes Gnecco Serrano, los peritos lograron determinar la posición exacta y los movimientos previos de la víctima en una secuencia visual destinada al tribunal.

La reconstrucción en 3D y las contradicciones en la declaración de Gnecco

El punto más relevante de la simulación radica en una medición precisa obtenida por los peritos: entre la ventana de la cocina y la posición de la víctima existe una distancia de 6.32 metros. De acuerdo con el relato de José Manuel Gnecco, la víctima estaba de espaldas a la ventana cuando recibió el disparo al levantarse de su silla.

Sin embargo, la reconstrucción en 3D plantea que, por la ubicación y trayectoria del disparo, resulta difícil que el proyectil, presuntamente disparado desde el exterior, haya producido las lesiones descritas con la posición relatada por el acusado.

Según la información de la Fiscalia el único orificio de bala hallado en la ventana tiene apenas 0,35 centímetros desde el borde inferior, limitando de manera considerable otras trayectorias posibles.

Collage de cuatro paneles: vista aérea de finca tropical; cocina con ventana rota y láser rojo; ventana rota; maniquí sentado en cocina con láser rojo en espalda.
El uso de tecnología avanzada permitió a los investigadores identificar fallas en la reconstrucción física proporcionada por el acusado, especialmente en torno al ángulo y al trayecto del proyectil

El informe del CTI advierte que los ensayos realizados mostraron que solo hay un número muy reducido de opciones para que el disparo siga ese trayecto.

Esta evidencia introdujo un elemento técnico nuevo, pues, según el informe del CTI y la simulación digital, persisten inconsistencias que generan más dudas sobre la versión entregada por el acusado ante el tribunal.

Los hallazgos técnicos y su impacto en el proceso judicial

Especialistas en criminalística convocados por la Fiscalía destacaron la ausencia de testigos y la posibilidad de manipulación de la escena, factores que han dificultado la investigación. La reconstrucción digital, logró suplir la falta de relatos presenciales al ofrecer un análisis físico y técnico de la escena del crimen.

Las pruebas y ensayos realizados por los peritos delimitaron claramente las posibilidades descritas en la declaración de José Manuel Gnecco. La introducción de la reconstrucción en 3D fue calificada como una herramienta innovadora al permitir establecer los hechos materiales e identificar contradicciones en el relato del acusado.

José Manuel Gnecco enfrenta cargos severos, incluido homicidio agravado por el homicidio de su esposa, María Mercedes Gnecco - crédito redes sociales
José Manuel Gnecco enfrenta cargos severos, incluido homicidio agravado por el homicidio de su esposa, María Mercedes Gnecco - crédito redes sociales

El análisis técnico concluyó que, juzgando las leyes físicas y la posición corporal de la víctima, la versión del acusado no resulta consistente con los hallazgos forenses obtenidos durante la investigación.

Según los especialistas, para que la hipótesis del acusado se sostuviera, la víctima habría tenido que situarse en una posición incompatible con su estatura y características físicas, una circunstancia que los expertos consideraron improbable en el contexto del juicio.

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