Hallaron sin vida a un ciudadano egipcio en hotel de Medellín: esto se sabe

Aly Osama Ibrahim Sayed Ahmed, turista egipcio de 33 años, fue hallado muerto en la habitación 302 del hotel Vento Molino en Medellín - crédito AFP

Un turista de nacionalidad egipcia, cuyo nombre era Aly Osama Ibrahim Sayed Ahmed, de 33 años, fue encontrado muerto la mañana del jueves 30 de abril en la habitación 302 del hotel Vento Molino, próximo al centro comercial Los Molinos, en el barrio Belén-La Palma de Medellín.

Las autoridades mantienen activa la investigación bajo el protocolo de “muerte por establecer”, mientras el cadáver fue trasladado a Medicina Legal para la respectiva autopsia, proceso que coordina la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con la información difundida por la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá.

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El hallazgo del cuerpo tuvo lugar a las 11:16 a. m., luego de que el personal del hotel intentara contactar al huésped para requerirle la entrega de la habitación a las 11:00 a. m., conforme a su fecha de reserva, registrada desde el 31 de marzo de 2026.

Al no obtener respuesta, los empleados accedieron a la habitación y encontraron el cuerpo de Sayed Ahmed en el suelo, sin signos vitales.

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El informe de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá describe que “la unidad investigativa del CTI realizó la inspección técnica a cadáver de Aly Osama Ibrahim Sayed Ahmed de 33 años. Mediante llamada a la línea de emergencia 123, se reportó un cuerpo sin vida dentro de una vivienda".

Imagen de referencia. Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito Fiscalía General de la Nación

Así mismo, se agrega que: “La patrulla llegó al lugar, ubicado en el edificio Vento Molino, apartamento 302, y se entrevistó con la administradora del lugar, quien manifestó que el hoy fallecido estaba hospedado desde el día 31 de marzo y debía haber entregado la habitación el día de hoy a las 11:00 horas”.

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“Al notar que no salía, verificó y encontró el cuerpo sin vida tendido en el suelo. Se solicitó apoyo del cuerpo de bomberos debido a que el cuerpo obstaculizaba la entrada al apartamento, causas de su muerte por establecer”, se añade en el informe.

Por protocolo, el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas en el lugar del hecho estuvieron a cargo del CTI y de la Fiscalía General de la Nación.

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La muerte de Sayed Ahmed y otros casos recientes

El CTI y la Fiscalía General de la Nación coordinaron el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas en la escena - crédito CTI de la Fiscalía

La muerte de Aly Osama Ibrahim Sayed Ahmed no ha podido ser esclarecida y se sigue manejando la hipótesis de causa indeterminada, mientras Medicina Legal realiza los estudios forenses correspondientes.

El caso de la extraña muerte del ciudadano egipcio es comparado por las autoridades locales con la muerte de Roy Anthony Biscarr, ciudadano estadounidense encontrado muerto en marzo de 2025 en su apartamento en el piso 18 del edificio Terra Verde, ubicado en el barrio El Poblado de Medellín.

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Biscarr, identificado con un pasaporte emitido en Estados Unidos, fue trasladado en estado crítico a la clínica Las Vegas, en la que los médicos constataron el fallecimiento.

Ambas muertes comparten el hecho de involucrar a extranjeros hallados sin vida en recintos privados dentro del área urbana de Medellín y permanecen bajo investigación para determinar las causas exactas.

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La Fiscalía y el CTI lideran la indagación y el proceso judicial con el fin de esclarecer lo ocurrido y descartar la intervención de terceros en el deceso del ciudadano egipcio.

Un ciudadano alemán muere tras caer desde la azotea de un hotel en Medellín

Un ciudadano alemán de 30 años fallece tras caer desde la azotea de un hotel en Medellín, según informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá - crédito @InfoColombia23/X

Un ciudadano alemán de 30 años, identificado como Erdinç Çakir, falleció tras caer desde la parte más alta de un hotel en Medellín mientras intentaba fumar, según información preliminar de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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El incidente ocurrió cuando la víctima, que se hospedaba en el establecimiento, presuntamente perdió el equilibrio y cayó hasta el primer piso.

El caso sigue bajo investigación para determinar si se trató de un accidente. Las autoridades detallaron que la caída habría sucedido mientras el extranjero fumaba un cigarrillo en la azotea del edificio.

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En el último trimestre, dos extranjeros más han muerto en el Valle de Aburrá en circunstancias similares. El 26 de enero, Dirk Martin, ciudadano canadiense de 43 años, falleció al caer desde un décimo piso en el barrio Castropol.

En la misma jornada, el estadounidense Jean Carlo Ramos, de 41 años, perdió la vida tras precipitarse desde un edificio de apartamentos en el municipio de Bello; en ese hecho no se encontraron responsables tras la investigación.