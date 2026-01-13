Enrique Peñalosa recibió el aval del Partido Oxígeno para su candidatura presidencial tras el respaldo público de Juan Carlos Pinzón

Enrique Peñalosa, Ingrid Betancourt y Juan Carlos Pinzón - - crédito Alcaldía de Bogotá/Luisa González/REUTERS/Juan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

Enrique Peñalosa confirmó haber recibido el aval del Partido Verde Oxígeno para postularse como candidato presidencial, un hecho que contó con el respaldo explícito de Juan Carlos Pinzón y el apoyo de Ingrid Betancourt.

La decisión se dio a conocer a través de mensajes publicados por los protagonistas en la red social X, en la que expusieron las razones de este acuerdo político y sus expectativas para las próximas elecciones.

Juan Carlos Pinzón expresó su iniciativa en X al declarar: “He pedido al Partido Verde Oxígeno entregar aval a Enrique Peñalosa quien ha sido un servidor ejemplar al país, y así pueda participar en las elecciones presidenciales”.

Juan Carlos Pinzón pidió que Verde Oxígeno entregue el aval a Enrique Peñalosa - crédito @PinzonBueno/X

Con este mensaje, Pinzón destacó su respaldo a la postulación al exalcalde de Bogotá y su convicción sobre el valor del servicio público en la trayectoria del exalcalde.

Además, Pinzón añadió: “El futuro de Colombia y la democracia deben estar por encima de cualquier interés político o partidista”, enfatizando la importancia de priorizar el bien común sobre los intereses particulares en el proceso electoral.

Por su parte, Ingrid Betancourt, líder del Partido Verde Oxígeno, reaccionó a la propuesta con un mensaje en el que reconoció la iniciativa de Pinzón: “Bienvenida esta generosa iniciativa de Juan Carlos Pinzón. La grandeza, inteligencia y corazón de Juan Carlos, aliada a la visión, sabiduría y experiencia de Enrique Peñalosa, nos honran y fortalecen la unión de todos los mejores para servirle a Colombia. Seguimos construyendo la victoria”.

Ingrid Betancourt otorgó el aval Enrique Peñalosa tras el pedido de Juan Carlos Pinzón - crédito @IBetancourtCol/X

Betancourt resaltó el valor de la colaboración política y la unión de figuras con trayectorias relevantes.

Enrique Peñalosa agradeció el respaldo recibido señalando: “Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la unión nacional, demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos. Así mismo doy las gracias de corazón a Ingrid Betancourt por extenderme el aval del partido Verde Oxígeno que acepto con gratitud”.

Con estas palabras, Peñalosa puso de relieve la importancia del apoyo de ambas figuras y la confianza depositada en su candidatura por parte de la colectividad.

Enrique Peñalosa agradeció a Juan Carlos Pinzón e Ingrid Betancourt por aval del partido Verde Oxígeno - crédito @EnriquePenalosa/X

Gran Consulta por Colombia

El 13 de enero de 2026 se confirmó la incorporación de Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia a la Gran Consulta por Colombia. Ambos dirigentes se unieron a un grupo de seis precandidatos que ya formaban parte de la contienda interna para definir la candidatura presidencial de la coalición.

Asimismo, se definió que los ocho aspirantes se enfrentarán en una consulta programada para el 8 de marzo de 2026. De este proceso saldría el candidato único que representará a la coalición en las elecciones presidenciales de 2026.

Juan Carlos Pinzón se integró a la Gran Consulta por Colombia el 7 de enero de 2026, una coalición de centro-derecha que agrupa a varias figuras políticas de relevancia nacional.

El 13 de enero de 2026 se confirmó la incorporación de Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia a la Gran Consulta por Colombia - crédito Juan Carlos Pinzón /Facebook

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de David Luna, exsenador y candidato dentro de la alianza, quien resaltó la importancia del diálogo sostenido entre los miembros para definir el rumbo del país.

Pinzón expresó su intención de participar en la consulta prevista para el 8 de marzo de 2026 y subrayó su compromiso con los principios de unidad. También aseguró que respaldará a quien resulte ganador en la primera vuelta presidencial, fortaleciendo así el sentido de cohesión dentro del grupo.

La coalición suma, además de Pinzón, a candidatos como Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria. Todos buscan consolidar una propuesta fuerte y aumentar sus opciones dentro de una contienda electoral que se anticipa altamente disputada.

Pinzón, exministro de Defensa en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, enfoca su campaña en la seguridad democrática. La coalición pretende evitar la permanencia de un gobierno de izquierda y aspira a presentar una candidatura única que dispute la presidencia en 2026.