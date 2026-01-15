Colombia

Enrique Peñalosa se une a la Gran Consulta por Colombia tras aval de Oxígeno para competir por la candidatura presidencial

El exalcalde se incorpora al bloque de centroderecha que ahora suma nueve precandidatos, consolidando un esfuerzo por presentar una alternativa unificada de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá,
Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, confirmó su participación en la Gran Consulta por Colombia para definir al candidato presidencial - crédito Alcaldía de Bogotá

La Gran Consulta por Colombia se fortalece con la incorporación del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien competirá por ser el candidato presidencial del bloque de centroderecha.

La decisión se produce tras recibir el aval del partido Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt, y refuerza la estrategia de presentar una alternativa unificada frente a la primera vuelta de mayo.

Infobae Colombia logró confirmar con Enrique Peñalosa su inscripción en la Gran Consulta por Colombia para definir al candidato presidencial de la centroderecha.

El anuncio oficial de la Gran Consulta fue respaldado por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien destacó en sus redes sociales la importancia de la unidad dentro del bloque.

“Estamos convencidos que de aquí saldrá la persona que será presidente en 2026. Nuestro propósito principal es Colombia, por encima de los egos y las diferencias”, declaró Valencia.

Valencia señaló que el principal objetivo es Colombia, por encima de los egos y diferencias, y que el próximo 8 de marzo serán los ciudadanos quienes elijan la mejor opción para competir en la primera vuelta con posibilidades reales de ganar la presidencia y liderar un buen gobierno.

Con la inclusión de Peñalosa, la Gran Consulta cuenta ahora con nueve aspirantes: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán y el exalcalde. Según La Silla Vacía, estos precandidatos reúnen cerca del 15 % de la intención de voto.

La postulación de Peñalosa se concretó gracias al respaldo formal de Juan Carlos Pinzón, también promovido por Oxígeno, quien gestionó la autorización que hasta ese momento impedía la inscripción del exalcalde. Antes de obtener el aval, Peñalosa había manifestado su interés en participar y sostenido conversaciones con otros aspirantes, pero carecía de un partido que respaldara oficialmente su candidatura.

La dinámica interna de la Gran Consulta ha estado marcada por debates sobre la inclusión de nuevos integrantes y el perfil de quienes aspiran a sumarse. Sectores del Centro Democrático han expresado su disposición de apoyar a Abelardo de la Espriella si Paloma Valencia no logra pasar a la segunda vuelta, mientras otros miembros insisten en mantener candidatos vinculados a partidos establecidos.

Medios como Caracol Radio y La FM indican que el exministro Daniel Palacios también ha solicitado unirse al proceso, lo que podría modificar nuevamente la configuración del bloque.

Noticia en desarrollo...

