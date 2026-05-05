Fiscalía Penal Militar archivó investigación tras la muerte de ocho personas en un incendio en la estación de Policía de Funza

La Fiscalía Penal Militar y Policial descartó la responsabilidad de los policías en el incendio mortal de la estación de Funza, Cundinamarca - crédito Captura de pantalla redes sociales/X

La Fiscalía Penal Militar y Policial concluyó la investigación sobre el incendio que cobró la vida de ocho personas en la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, en septiembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, el incendio fue provocado al interior de las celdas como parte de un intento de fuga, descartando la intervención directa de los miembros de la fuerza pública en los hechos.

PUBLICIDAD

Así lo informó la Fiscalía en un comunicado divulgado el martes 5 de mayo, en el que se precisa que la recopilación de entrevistas, informes técnicos y protocolos de necropsia permitió reconstruir las circunstancias del siniestro.

La investigación, iniciada el mismo 16 de septiembre de 2025, fecha del incidente, analizó testimonios y material probatorio para esclarecer lo ocurrido. Según la Fiscalía 2204 Especializada, los resultados llevaron a archivar las diligencias respecto a posibles responsabilidades penales de los uniformados, remitiendo el caso a la Fiscalía General de la Nación para que identifique a los responsables de iniciar el fuego.

PUBLICIDAD

El incendio en la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, cobró la vida de ocho personas y dejó al menos cinco heridos en septiembre de 2025 - crédito Captura de pantalla redes sociales/X

Contexto del incendio y testimonios contradictorios

El incendio comenzó tras un intento de motín por parte de un grupo de privados de la libertad, que, según la versión oficial entregada por la Policía Nacional, habrían prendido fuego a un colchón dentro de las celdas. La rápida propagación de las llamas y la inhalación de humo y gases tóxicos resultaron en la muerte de ocho personas y lesiones en al menos cinco más.

El motín se originó cuando se intentó ejecutar el traslado de uno de los internos, José Fernando Rodríguez Lesmes, a la cárcel La Picota en Bogotá. Rodríguez Lesmes, condenado por delitos sexuales, se opuso al traslado, lo que desató una confrontación dentro de la estación policial.

PUBLICIDAD

Durante la pelea, otros internos resultaron heridos y uno de ellos, Yeferson Parra, logró salvarse al ser atendido fuera de las celdas antes de que se expandiera el incendio.

Entre las víctimas fatales se encuentran Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra (22 años), Juan Felipe Bernal Bernal (24), Sergio Humberto Zarta Barrero (29), Andrés Alberto Organista Ibáñez (36), Arcadio Antivia Velásquez (44), José Fernando Rodríguez Lesmes (48) y Édgar Darío Cárdenas Martínez (53).

PUBLICIDAD

La investigación determinó que el incendio fue provocado en un intento de fuga durante un motín en las celdas, según la Fiscalía 2204 Especializada - crédito @FiscaliaJPMPCol / X

Denuncias de familiares y apertura de la investigación

Tras la confirmación de las víctimas, familiares de los fallecidos presentaron denuncias sobre presunta negligencia y malas prácticas de los agentes de la Policía Nacional que se encontraban de turno.

Las familias alegaron que las celdas permanecieron cerradas de forma intencional y que no se prestó auxilio oportuno a los privados de la libertad durante la emergencia. Además, surgieron acusaciones de supuestas agresiones por parte de algunos uniformados.

PUBLICIDAD

Ante estas denuncias, la Justicia Penal Militar abrió una investigación para establecer responsabilidades y esclarecer si hubo omisión o acción indebida por parte de los policiales.

La autoridad judicial indicó en su momento que desde el inicio se recopilaron entrevistas, informes técnicos y protocolos de necropsia para determinar el origen y evolución del incendio.

PUBLICIDAD

La conflagración comenzó tras la oposición de José Fernando Rodríguez Lesmes, condenado por delitos sexuales, a su traslado a la cárcel La Picota - captura de video

Hallazgos forenses y decisión judicial

Los dictámenes forenses concluyeron que las muertes y lesiones ocurrieron por inhalación de humo, gases tóxicos y productos de la combustión, sin evidencia de intervención directa de los agentes de la fuerza pública.

Con base en estos resultados, la Fiscalía 2204 Especializada decidió archivar el proceso respecto a los uniformados y trasladar las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación. La autoridad ordinaria continuará la investigación para determinar quiénes provocaron el incendio dentro de la estación de Funza y definir eventuales responsabilidades penales.

PUBLICIDAD

En el comunicado oficial, la Fiscalía Penal Militar y Policial destacó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos humanos, respaldando la legitimidad de los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de su deber.