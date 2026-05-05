Colombia

Fiscalía Penal Militar archivó investigación tras la muerte de ocho personas en un incendio en la estación de Policía de Funza

La investigación determinó que el incendio, ocurrido en septiembre de 2025 en Cundinamarca, no fue provocado por uniformados. El caso pasa ahora a la Fiscalía General para identificar responsables

Guardar
Por este caso los familiares de las víctimas pidieron una investigación exhaustiva - crédito Captura de pantalla redes sociales/X
La Fiscalía Penal Militar y Policial descartó la responsabilidad de los policías en el incendio mortal de la estación de Funza, Cundinamarca - crédito Captura de pantalla redes sociales/X

La Fiscalía Penal Militar y Policial concluyó la investigación sobre el incendio que cobró la vida de ocho personas en la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, en septiembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, el incendio fue provocado al interior de las celdas como parte de un intento de fuga, descartando la intervención directa de los miembros de la fuerza pública en los hechos.

PUBLICIDAD

Así lo informó la Fiscalía en un comunicado divulgado el martes 5 de mayo, en el que se precisa que la recopilación de entrevistas, informes técnicos y protocolos de necropsia permitió reconstruir las circunstancias del siniestro.

La investigación, iniciada el mismo 16 de septiembre de 2025, fecha del incidente, analizó testimonios y material probatorio para esclarecer lo ocurrido. Según la Fiscalía 2204 Especializada, los resultados llevaron a archivar las diligencias respecto a posibles responsabilidades penales de los uniformados, remitiendo el caso a la Fiscalía General de la Nación para que identifique a los responsables de iniciar el fuego.

PUBLICIDAD

Intento de motín en estación de Policía de Funza - crédito Captura de pantalla redes sociales/X
El incendio en la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, cobró la vida de ocho personas y dejó al menos cinco heridos en septiembre de 2025 - crédito Captura de pantalla redes sociales/X

Contexto del incendio y testimonios contradictorios

El incendio comenzó tras un intento de motín por parte de un grupo de privados de la libertad, que, según la versión oficial entregada por la Policía Nacional, habrían prendido fuego a un colchón dentro de las celdas. La rápida propagación de las llamas y la inhalación de humo y gases tóxicos resultaron en la muerte de ocho personas y lesiones en al menos cinco más.

El motín se originó cuando se intentó ejecutar el traslado de uno de los internos, José Fernando Rodríguez Lesmes, a la cárcel La Picota en Bogotá. Rodríguez Lesmes, condenado por delitos sexuales, se opuso al traslado, lo que desató una confrontación dentro de la estación policial.

Durante la pelea, otros internos resultaron heridos y uno de ellos, Yeferson Parra, logró salvarse al ser atendido fuera de las celdas antes de que se expandiera el incendio.

Entre las víctimas fatales se encuentran Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra (22 años), Juan Felipe Bernal Bernal (24), Sergio Humberto Zarta Barrero (29), Andrés Alberto Organista Ibáñez (36), Arcadio Antivia Velásquez (44), José Fernando Rodríguez Lesmes (48) y Édgar Darío Cárdenas Martínez (53).

La investigación determinó que el incendio fue provocado en un intento de fuga durante un motín en las celdas, según la Fiscalía 2204 Especializada - crédito @FiscaliaJPMPCol / X
La investigación determinó que el incendio fue provocado en un intento de fuga durante un motín en las celdas, según la Fiscalía 2204 Especializada - crédito @FiscaliaJPMPCol / X

Denuncias de familiares y apertura de la investigación

Tras la confirmación de las víctimas, familiares de los fallecidos presentaron denuncias sobre presunta negligencia y malas prácticas de los agentes de la Policía Nacional que se encontraban de turno.

Las familias alegaron que las celdas permanecieron cerradas de forma intencional y que no se prestó auxilio oportuno a los privados de la libertad durante la emergencia. Además, surgieron acusaciones de supuestas agresiones por parte de algunos uniformados.

Ante estas denuncias, la Justicia Penal Militar abrió una investigación para establecer responsabilidades y esclarecer si hubo omisión o acción indebida por parte de los policiales.

La autoridad judicial indicó en su momento que desde el inicio se recopilaron entrevistas, informes técnicos y protocolos de necropsia para determinar el origen y evolución del incendio.

La conflagración comenzó tras la oposición de José Fernando Rodríguez Lesmes, condenado por delitos sexuales, a su traslado a la cárcel La Picota - captura de video
La conflagración comenzó tras la oposición de José Fernando Rodríguez Lesmes, condenado por delitos sexuales, a su traslado a la cárcel La Picota - captura de video

Hallazgos forenses y decisión judicial

Los dictámenes forenses concluyeron que las muertes y lesiones ocurrieron por inhalación de humo, gases tóxicos y productos de la combustión, sin evidencia de intervención directa de los agentes de la fuerza pública.

Con base en estos resultados, la Fiscalía 2204 Especializada decidió archivar el proceso respecto a los uniformados y trasladar las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación. La autoridad ordinaria continuará la investigación para determinar quiénes provocaron el incendio dentro de la estación de Funza y definir eventuales responsabilidades penales.

En el comunicado oficial, la Fiscalía Penal Militar y Policial destacó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos humanos, respaldando la legitimidad de los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de su deber.

Temas Relacionados

incendio en estación de Policía de FunzaFiscalía Penal MilitarSistema PenitenciarioPolicía NacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

El operativo dejó capturas, decenas de vehículos desarmados y evidencia de cómo operan estos puntos clave para mover piezas robadas sin dejar rastro

Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Las cafeteras quieren asegurar su cupo al Mundial de Brasil 2027 de manera directa y solo un triunfo garantizará su cuarta clasificación en toda la historia

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Las familias pueden aprovechar herramientas modernas que facilitan el aprendizaje y optimizan tareas diarias, según AMD Colombia

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

La celebración culinaria presenta un corte inédito en el país, acompañado de diferentes preparaciones y actividades, con el objetivo de crear un espacio donde la comida y la convivencia sean el centro de la experiencia durante cinco días

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”

Desde el Pacto Histórico, la senadora rafirmó que no se tolerará ningún tipo de presión electoral y que el voto debe ejercerse de manera libre y sin intimidaciones, tanto para su campaña como para otras candidaturas

María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Maca y Gero presentan su nuevo EP ‘Lo que queda en el aire’ y se preparan para iniciar un nuevo capítulo en su carrera

Carla Giraldo se refirió a su nueva relación sentimental con Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

Alexa Torrex anunció que no devolverá el anillo de compromiso y así reaccionó su expareja Jhorman Toloza: “Que se lo quede”

Deportes

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

New York Knicks vs. Philadelphia 76ers: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las semifinales del Este de la NBA

Luis Suárez denunció drama familiar que vive hace más de dos años: “¿Cuánto tiempo más seguirán... ?"

Jermein Peña armó escándalo en Junior de Barranquilla por polémico mensaje: “Tengo la conciencia tranquila”

Dylan Borrero quiere irse de América de Cali: esta son las razones y su historia en el equipo