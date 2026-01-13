Colombia

Detienen en Antioquia a colombiano buscado por España con circular roja de Interpol por delito sexual

El operativo evidencia la efectividad de la cooperación internacional en la localización de fugitivos y consolida a Medellín como un punto clave en la captura de criminales transnacionales

Guardar
En un operativo coordinado por la Policía Nacional de Colombia y la Interpol, se logró la captura de un hombre que era buscado internacionalmente. El sujeto fue detenido en el departamento de Antioquia - crédito Policía de Antioquia

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, ejecutó en el municipio de Bello la captura de William de Jesús Álvarez Restrepo, un ciudadano colombiano requerido internacionalmente tras la emisión de una circular roja por parte de las autoridades de España.

El operativo forma parte de una amplia ofensiva que ha permitido a Medellín consolidarse como epicentro de la detección y detención de fugitivos extranjeros durante 2025, gracias al despliegue de estrategias focalizadas en la región del Valle de Aburrá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En este contexto, las estadísticas oficiales recopiladas por la Policía Metropolitana y Migración Colombia muestran que, en los primeros diez meses de 2025, se llevaron a cabo más de 30 capturas de individuos con circular roja de Interpol en la capital antioqueña.

Según las autoridades locales, más del 50 % de los criminales transnacionales detenidos en Medellín han sido interceptados desde que la ciudad cuenta con sede de la agencia internacional, lo que ha reducido la posibilidad de que la zona funcione como refugio para quienes intentan evadir la justicia de sus países de origen.

Operativo en Bello forma parte
Operativo en Bello forma parte de la estrategia de Medellín para impedir que la ciudad funcione como refugio de fugitivos internacionales - crédito Policía de Antioquia

El proceso que llevó a la retención de Álvarez Restrepo tiene origen en un episodio ocurrido en 2020, en la provincia de Valencia, España, donde —según el expediente judicial del caso— habría accedido sexualmente a una víctima que se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo que, de acuerdo con la jurisdicción europea, agrava la tipificación del delito.

Tras su localización, las autoridades colombianas activaron el procedimiento habitual para iniciar su extradición hacia territorio español.

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, destacó el valor de la coordinación internacional en la lucha contra estos delitos, enfatizando: “Este resultado reafirma el compromiso de la Policía Nacional y la cooperación internacional para que ningún delito quede en la impunidad, sin importar las fronteras”, según publicó en su cuenta oficial.

La circular roja de Interpol, solicitada en este caso por el sistema judicial español, no constituye una orden de captura directa, sino un requerimiento a las policías de los 196 países miembros para localizar y detener provisionalmente a individuos a la espera de extradición o entrega judicial.

La Policía Nacional capturó a
La Policía Nacional capturó a William de Jesús Álvarez Restrepo en Bello, Antioquia, tras la emisión de una circular roja de Interpol solicitada por España - crédito Policía de Antioquia

Su operatividad depende de una orden judicial del país solicitante y su intención es impedir que las personas acusadas crucen fronteras en busca de impunidad, favoreciendo la cooperación policial inmediata en el ámbito internacional.

Desde la instalación de la sede de la agencia internacional en Medellín, las fuerzas del orden identificaron un giro en la dinámica de los delitos transnacionales.

Especialmente, se detectó la utilización de hoteles y zonas turísticas de la ciudad como posible refugio de personas procedentes de México, Italia, Estados Unidos y otras nacionalidades, en fuga de sentencias penales en sus lugares de origen.

El saldo de las recientes detenciones en Bello y el resto del Valle de Aburrá refuerza la afirmación de las autoridades acerca de que la región ha dejado de ser un escondite para quienes buscan eludir la aplicación de la ley internacional.

El caso de William de Jesús Álvarez Restrepo se da después de otras operaciones exitosas de cooperación internacional en Colombia, como la retención de Vik Ntominik Gioel en Santa Marta y la captura del exconcejal ecuatoriano Miguel Morocho Rodríguez en Cúcuta.

Las autoridades colombianas comprobaron que
Las autoridades colombianas comprobaron que Gioel obtuvo documentación irregular en el país para dificultar su rastreo - crédito Policia Nacional

Al igual que Álvarez, Gioel y Morocho estaban requeridos por las autoridades de sus países de origen a través de circulares rojas de Interpol, lo que evidencia la importancia de los mecanismos de alerta internacional y el trabajo conjunto entre las policías de distintos Estados.

En los tres casos, la coordinación entre organismos nacionales e internacionales fue clave para localizar a fugitivos que intentaban evadir la justicia mediante identidades falsas, documentación adulterada o desplazamientos transfronterizos.

Mientras Álvarez Restrepo fue localizado en el Valle de Aburrá tras investigaciones de la Policía Nacional y la OCN de Interpol, Gioel permaneció meses oculto bajo múltiples documentos falsos, y Morocho fue interceptado al intentar cruzar hacia Venezuela.

Temas Relacionados

William de Jesús ÁlvarezPolicía NacionalAbuso sexualCircular rojaInterpolCapturado InterpolColombia-Noticias

Más Noticias

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

En sus redes sociales, el cabecilla de esta organización armada denunció que estarían usando su imagen para causar no solo intimidaciones contra el mandatario nacional sino contra la población civil

Polémica por supuestas amenazas de

Chontico Día: los números ganadores este martes 13 de enero de 2026

Conoce los resultados de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día: los números ganadores

Así era como Japón veía a Colombia, según un mapa pictórico japonés de Sudamérica de 1932

La ilustración de Shishido Sagyō revela cómo la mirada nipona de la época transformó la identidad colombiana en iconos visuales, reflejando juegos de poder globales y disputas por recursos

Así era como Japón veía

Daniel Briceño le recordó a ‘Matador’ las investigaciones que tiene por maltrato: “Ataca de forma rastrera a Paloma Valencia”

El exconcejal de Bogotá señaló que el caricaturista obtiene pagos del Ejecutivo de Petro y aseguró que mantiene investigaciones por presunto maltrato a sus parejas

Daniel Briceño le recordó a

Cómo sobrellevar el malestar emocional al volver al trabajo después de las vacaciones: recomendaciones clave

Uno de los consejos principales es considerar enero como una etapa de transición, en la que es fundamental reorganizar hábitos y las expectativas

Cómo sobrellevar el malestar emocional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Caída de ‘Santiago’, uno de

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

ENTRETENIMIENTO

Diego El Cigala regresa a

Diego El Cigala regresa a Colombia con una gira especial que celebra aniversario de ‘Lágrimas Negras’, el álbum que transformó la música en español

Rating Colombia: ‘La casa de los famosos’ y ‘El Desafío’ se enfrentan por la audiencia en el horario ‘prime’

Creador de contenido español realizó video sobre ‘Stranger Things’ y usó curioso artículo colombiano con el que causó todo tipo de comentarios

Jhonny Rivera habló sobre los homenajes que rindieron sus colegas tras la muerte de Yeison Jiménez

BTS desata la ilusión de sus fans en Colombia: crecen los rumores de un posible concierto en Bogotá

Deportes

Adidas relanza la mítica camiseta

Adidas relanza la mítica camiseta de la selección Colombia usada en el Mundial de Fútbol de Italia 90: esto vale la indumentaria

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

“Falcao lo que quiere es la selección”: el motivo del regreso del delantero a Millonarios, según Carlos Antonio Vélez

Dirigente de San Lorenzo lanzó fuerte comentario en contra de Jhohan Romaña, que presiona para salir a River Plate: “Es un mal tipo”