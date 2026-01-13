Detienen en Antioquia a colombiano buscado por España con circular roja de Interpol por delito sexual

En un operativo coordinado por la Policía Nacional de Colombia y la Interpol, se logró la captura de un hombre que era buscado internacionalmente. El sujeto fue detenido en el departamento de Antioquia - crédito Policía de Antioquia

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, ejecutó en el municipio de Bello la captura de William de Jesús Álvarez Restrepo, un ciudadano colombiano requerido internacionalmente tras la emisión de una circular roja por parte de las autoridades de España.

El operativo forma parte de una amplia ofensiva que ha permitido a Medellín consolidarse como epicentro de la detección y detención de fugitivos extranjeros durante 2025, gracias al despliegue de estrategias focalizadas en la región del Valle de Aburrá.

En este contexto, las estadísticas oficiales recopiladas por la Policía Metropolitana y Migración Colombia muestran que, en los primeros diez meses de 2025, se llevaron a cabo más de 30 capturas de individuos con circular roja de Interpol en la capital antioqueña.

Según las autoridades locales, más del 50 % de los criminales transnacionales detenidos en Medellín han sido interceptados desde que la ciudad cuenta con sede de la agencia internacional, lo que ha reducido la posibilidad de que la zona funcione como refugio para quienes intentan evadir la justicia de sus países de origen.

Operativo en Bello forma parte de la estrategia de Medellín para impedir que la ciudad funcione como refugio de fugitivos internacionales - crédito Policía de Antioquia

El proceso que llevó a la retención de Álvarez Restrepo tiene origen en un episodio ocurrido en 2020, en la provincia de Valencia, España, donde —según el expediente judicial del caso— habría accedido sexualmente a una víctima que se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo que, de acuerdo con la jurisdicción europea, agrava la tipificación del delito.

Tras su localización, las autoridades colombianas activaron el procedimiento habitual para iniciar su extradición hacia territorio español.

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, destacó el valor de la coordinación internacional en la lucha contra estos delitos, enfatizando: “Este resultado reafirma el compromiso de la Policía Nacional y la cooperación internacional para que ningún delito quede en la impunidad, sin importar las fronteras”, según publicó en su cuenta oficial.

La circular roja de Interpol, solicitada en este caso por el sistema judicial español, no constituye una orden de captura directa, sino un requerimiento a las policías de los 196 países miembros para localizar y detener provisionalmente a individuos a la espera de extradición o entrega judicial.

La Policía Nacional capturó a William de Jesús Álvarez Restrepo en Bello, Antioquia, tras la emisión de una circular roja de Interpol solicitada por España - crédito Policía de Antioquia

Su operatividad depende de una orden judicial del país solicitante y su intención es impedir que las personas acusadas crucen fronteras en busca de impunidad, favoreciendo la cooperación policial inmediata en el ámbito internacional.

Desde la instalación de la sede de la agencia internacional en Medellín, las fuerzas del orden identificaron un giro en la dinámica de los delitos transnacionales.

Especialmente, se detectó la utilización de hoteles y zonas turísticas de la ciudad como posible refugio de personas procedentes de México, Italia, Estados Unidos y otras nacionalidades, en fuga de sentencias penales en sus lugares de origen.

El saldo de las recientes detenciones en Bello y el resto del Valle de Aburrá refuerza la afirmación de las autoridades acerca de que la región ha dejado de ser un escondite para quienes buscan eludir la aplicación de la ley internacional.

El caso de William de Jesús Álvarez Restrepo se da después de otras operaciones exitosas de cooperación internacional en Colombia, como la retención de Vik Ntominik Gioel en Santa Marta y la captura del exconcejal ecuatoriano Miguel Morocho Rodríguez en Cúcuta.

Las autoridades colombianas comprobaron que Gioel obtuvo documentación irregular en el país para dificultar su rastreo - crédito Policia Nacional

Al igual que Álvarez, Gioel y Morocho estaban requeridos por las autoridades de sus países de origen a través de circulares rojas de Interpol, lo que evidencia la importancia de los mecanismos de alerta internacional y el trabajo conjunto entre las policías de distintos Estados.

En los tres casos, la coordinación entre organismos nacionales e internacionales fue clave para localizar a fugitivos que intentaban evadir la justicia mediante identidades falsas, documentación adulterada o desplazamientos transfronterizos.

Mientras Álvarez Restrepo fue localizado en el Valle de Aburrá tras investigaciones de la Policía Nacional y la OCN de Interpol, Gioel permaneció meses oculto bajo múltiples documentos falsos, y Morocho fue interceptado al intentar cruzar hacia Venezuela.