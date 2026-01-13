Creador de contenido español realizó video sobre ‘Stranger Things’ y usó curioso artículo colombiano con el que causó todo tipo de comentarios

Influenciador usó elemento colombianos para recrear escena que causó comentarios - crédito @sensillocons/IG

A través de un video publicado en sus cuentas de Instagram y TikTok el español, creador de contenido digital, Edgard, más conocido en las redes sociales como Sencillo con S, compartió un clip en el que recreó una de las situaciones más comunes de la serie Stranger Things con un elemento colombiano con el que causó varias reacciones.

El influenciador trató de mostrar lo que él haría con los poderes que tiene el personaje de Eleven en la producción de Netflix, si pudiera usarlos dentro de la cotidianidad de su vida.

“Si yo estuviese en Stranger Things”, escribió Edgard, mientras realizaba su actuación.

En el video, el creador de contenido español aparece vestido como la protagonista de la serie en la primera temporada, con una peluca mona, vestido rosado y chaqueta de Jean, mientras hacía la actuación de cómo manejaría el poder de la telequinesis.

Creador de contenido español recreó escena de Stranger Things para indicar lo que él haría con los poderes de Eleven - crédito captura de video

De acuerdo con las imágenes, Sencillo con S usaría los poderes que tiene el personaje para movilizar utensilios sencillos y servirse un shot de licor y no para combatir a los monstruos como sucede en la trama.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la reproducción fue que usó al aguardiente antioqueño para hacer la demostración en indicar que eso es lo que le gustaría beber, pues con su mente y a la distancia muestra que mueve una copa, luego una botella del trago colombiano, finalmente lo sirve y se muestra feliz tras cumplir con su misión.

Como era de esperarse, la situación causó cientos de comentarios entre los internautas, especialmente los colombianos que siguen en las redes sociales el español, los cuales expresaron lo que sienten con respecto al elemento que decidió usar el influenciador para su video y también con respecto a lo que ellos harían suponiendo que pudiera estar en la serie, tal como lo hizo Edgard.

“Si es antioqueño sabe mejor”, “El producto colombiano es el mejor”, “Nada como un guaro de mi Colombia”, “Nunca nadie usó tan bien ese poder jaja”, “Yo usaría los poderes para limpiar la casa jajajaja y después de tanto limpiar me sirvo un aguardiente... jajajajajja”, “Yo no lo juzgo porque sería igual”, “Un aguardiente mejora a cualquiera, es lo que necesitaba Eleven en Stranger Things”, dicen algunas de las reacciones que le dejaron al español.

Así usó Sencillo con S el aguardiente antioqueño para sus videos - crédito @sensillocons/IG

Quién es Edgard, el español conocido como Sencillo con S

Sensillo con S, Edgard, el verdadero nombre del influencer y originario de Málaga, ha mostrado su consolidación en redes: cuenta con 7,7 millones de seguidores en TikTok y 3,2 millones en Instagram, lo que evidencia el alcance que ha conseguido con sus contenidos humorísticos basados en escenas cotidianas y la interacción directa.

Sin embargo, el influencer ha reconocido en varias oportunidades que todavía se asombra del salto que tuvo entre grabar videos en su habitación y convertirse en una figura de alcance internacional.

“Es algo que todavía no asimilo, es algo que yo hago desde mi habitación y salir a la calle y que la gente me reconozca, coger un vuelo de 10 horas y venir a Colombia y que la gente te reconozca, es como: ‘¿Cómo es posible si no soy colombiano?’. Yo lo hago por hobbie y que tenga este resultado para mí es una maravilla”, relató a Vea.

La historia de Edgard no siempre estuvo orientada a la fama en redes sociales, pues inicialmente subía videos que él mismo define como “horribles”, hecho que lo llevó a abandonar las plataformas tras un comentario de su hermano sobre la calidad de su contenido, pero fue la pandemia la que propició su regreso, esta vez con una propuesta diferente y, a la postre, exitosa.

La historia de Sencillo con S - crédito @sensillocons/IG

El creador de contenido antes de la fama llevaba una vida conectada a diversas disciplinas artísticas y deportivas: tocaba el violín, fue campeón de esgrima en Andalucía y siempre sintió inclinación por el periodismo. De hecho, trabajaba como periodista en televisión en programas de entretenimiento, hasta que tomó la decisión de dedicarse exclusivamente a la creación de contenido digital.