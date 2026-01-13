Congresista rechazó la muerte del hijo de 11 años del director de la cárcel de Neiva tras sufrir un atentado: “Desalmados”

El congresista Andrés Forero rechazó el atentado contra el director de la cárcel de Neiva, que terminó con la muerte de un menor de 11 años - crédito @AForeroM/X

La muerte del hijo de 11 años del director de la cárcel de Neiva, Édgar Rodríguez, generó conmoción y rechazo inmediato en la política nacional; el menor falleció tras resultar gravemente herido durante un ataque dirigido contra las directivas del penal, hecho que fue calificado como una acción “cruel”.

El congresista Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático y aspirante al Senado en las elecciones de 2026, no ocultó su indignación frente a este episodio.

A través de sus redes sociales, el legislador uribista expresó de manera contundente: “Mataron a un niño. Desalmados”. Con estas palabras, aunque breves en su mensaje, generaron el mismo rechazo entre sus seguidores, que no comprendieron las responsabilidades del Gobierno para controlar la inseguridad, la violencia y otros problemas en Colombia

El representante Andrés Forero rechazó el atentado contra el director de la cárcel de Neiva, en la que resultó muerto su hijo de 11 años - crédito @AForeroM/X

Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), los hechos se produjeron a las 6:53 a. m. del 13 de enero de 2026, cuando el director de la cárcel, acompañado de su hijo y del subdirector coronel (r) Renato Solano Osorio, transitaba en un vehículo particular por la ruta 45, entre Neiva y Rivera (Huila).

En ese momento, un motociclista interceptó el automóvil y disparó aproximadamente seis veces, provocando heridas graves en el menor y en el subdirector, mientras que el director y el conductor resultaron ilesos.

El comunicado oficial detalla: “El subdirector de la Cárcel recibió dos impactos de arma de fuego, uno a la altura del abdomen y otro del tórax. El menor de edad e hijo del Director recibió un impacto de bala en la cabeza. En los mismos hechos, el director y el conductor salieron ilesos. Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la capital huilense, quienes reciben atención médica a esta hora”.

El Inpec reveló que un motociclista interceptó el vehículo del director de la cárcel de Neiva y disparó seis veces; su hijo de 11 años recibió un impacto en la cabeza y falleció - crédito @INPEC_Colombia/X

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los móviles del atentado y dar con los responsables materiales e intelectuales.

De esta manera, el corto mensaje del congresista buscó visibilizar la gravedad de la situación y la urgencia de proteger a quienes se ven expuestos a ataques por su labor en la administración penitenciaria.

Con su mensaje se hizo visible la situación y permitió que los usuarios de redes sociales tomaran conciencia del hecho, al mismo tiempo que escribieron en ellas al rechazar las acciones violentas en Colombia, que no solo afectan a las autoridades y sus mandos, sino que destruyen hogares, familias y la vida de inocentes.

Autoridades continúan buscando responsables materiales e intelectuales del ataque contra el director de la cárcel de Neiva - crédito @INPEC_Colombia/X

Ocho días después de asumir como director de la cárcel, Edgar Rodríguez sufrió el atentado en el que perdió a su hijo

A penas ocho días después de asumir oficialmente como director del centro penitenciario del municipio de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz fue víctima de un atentado que dejó como consecuencia la muerte de su hijo.

El 6 de enero, Rodríguez había asumido el cargo tras un proceso de evaluación y capacitación liderado por el Inpec, en el que se destacó por su experiencia y compromiso con la gestión carcelaria.

En una entrevista que había concedido a Caracol Radio Neiva cuando asumió el cargo, el funcionario había asegurado que su objetivo era fortalecer la seguridad del establecimiento y mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, al reconocer los desafíos históricos que enfrenta la institución.

Edgar Enrique Rodríguez, director de la cárcel de Neiva, asumió su cargo y a lo ocho días fue víctima de un atentado - crédito redes sociales

Rodríguez comentó, en su momento, la necesidad de trabajo en equipo y de implementar acciones que permitan mejorar la gestión administrativa y la seguridad del centro penitenciario.

Sin embargo, la tragedia golpeó a la familia del funcionario apenas días después de su posesión; las autoridades locales confirmaron que se investiga el atentado, aunque aún no se conoce detalles sobre los responsables ni las motivaciones del ataque.