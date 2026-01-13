‘Cómo perderlo todo’, la nueva serie de Netflix basada en la obra del escritor y periodista colombiano Ricardo Silva Romero

Un conjunto de realizadores y actores destacados participa en la adaptación de la novela de Ricardo Silva Romero para Netflix, que explora los vínculos afectivos en el contexto del debate social de 2016 y la influencia de las redes digitales - crédito Netflix Colombia

La producción de la serie Cómo perderlo todo inició en Colombia. Esta adaptación de Netflix se basa en la novela homónima de Ricardo Silva Romero y tiene como protagonista a Víctor Mallarino, con dirección de Mateo Stivelberg y Fabio Rubiano. El rol de showrunner y productor ejecutivo está en manos de Dago García.

El rodaje ya está en marcha en territorio colombiano. García lidera la adaptación del texto junto al propio Silva Romero, quien participa activamente en convertir su obra a formato audiovisual.

La dirección recae en Stivelberg y Rubiano, ambos con amplio recorrido en cine y televisión.

Dago García define la serie como “una radiografía de las relaciones sentimentales actuales” en la que, según sus palabras recogidas por la misma producción, el humor ácido y la incredulidad sirven para explorar el matrimonio y la convivencia.

La historia presenta al profesor Horacio Pizarro, interpretado por Víctor Mallarino, quien enfrenta un cambio drástico en su vida después de una publicación desafortunada en redes sociales.

La trama se sitúa en el complejo año 2016, marcado por el plebiscito por la paz en Colombia, el Brexit y la elección de Donald Trump. Estos acontecimientos sirven de contexto para una narración sobre conflictos personales y familiares detonados por las redes sociales.

Como precisa la reseña editorial de Penguin Random House, la historia del libro, examina los dramas matrimoniales y el papel central de las redes sociales en los laberintos sentimentales contemporáneos. La editorial destaca el estilo de Silva Romero y su capacidad para mostrar la complejidad de la vida cotidiana y las contradicciones del amor.

El elenco cuenta con Angie Cepeda, Cristina Umaña, Katherine Vélez, Nicolás Montero y Ramiro Meneses, además de Mallarino en el papel principal. Cada uno interpreta personajes clave en el desarrollo de la historia.

Netflix refuerza así su apuesta por las adaptaciones literarias colombianas, añadiendo Cómo perderlo todo a un catálogo donde figuran títulos como Cien años de soledad y Delirio, según el Magazine Cultural de El Espectador.

El proyecto cuenta además con el respaldo de Caracol Televisión y Dago García Producciones, lo que potencia su alcance y solidez.

En el ámbito del financiamiento, la serie fue aprobada para recibir el incentivo Cina, que consiste en un descuento tributario del 35% para producciones audiovisuales en Colombia, gestionado por Proimágenes. Esta medida estimula la inversión y el crecimiento de la industria local.

La trayectoria de Ricardo Silva Romero, novelista, guionista y colaborador en prensa, se considera clave para la fidelidad de la adaptación, como destaca Penguin Random House.

El escritor es reconocido por un estilo que equilibra la ironía, la sensibilidad y una mirada crítica de la condición humana. Su novela Cómo perderlo todo cuenta con amplio reconocimiento en la escena literaria contemporánea colombiana.

Por el momento, la serie no tiene fecha oficial de estreno en Netflix. Su propuesta se centra en examinar los límites del amor y los retos de la convivencia en una época atravesada por las redes sociales y la polarización social.

A través de sus personajes y situaciones, la serie invita a reflexionar sobre el asombroso hecho de que, pese a las crisis y los conflictos, muchas relaciones persisten y encuentran sentido en la cotidianidad.