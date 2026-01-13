Colombia

Centro Democrático radicará una denuncia ante el CNE contra ‘Matador’ por publicación contra Paloma Valencia: “Rechazamos su ataque”

El partido Centro Democrático aseguró que es una “contradicción inaceptable” que el caricaturista sea candidato al Senado por el Pacto Histórico

Guardar
La senadora Paloma Valencia se
La senadora Paloma Valencia se alzó con la victoria en las encuestas internas del Centro Democrático, superando a María Fernanda Cabal y Paola Holguín - crédito @CeDemocratico/X

Una caricatura publicada por Julio César González, conocido como “Matador”, generó controversia tras comparar una paloma blanca, símbolo de paz, con una fotografía de la senadora Paloma Valencia, bajo la frase: “La paloma que pides vs la paloma que te llega”.

El partido Centro Democrático, que otorgó el aval a Paloma Valencia para ser candidata presidencial tras su victoria en la consulta interna, cuestionó la publicación y dirigió fuertes críticas hacia “Matador”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta oficial de X, el partido Centro Democrático aseguró que es una “contradicción inaceptable” que el caricaturista sea candidato al Senado por el Pacto Histórico y que haya salido de los medios “por agresiones contra su esposa”.

“Es una contradicción inaceptable. Julio César González, conocido como ‘Matador’, cuya salida de los medios estuvo marcada por agresiones contra su esposa, es hoy candidato al Senado por el Pacto Histórico. Es difícil conciliar la bandera de la ‘defensa de las mujeres’ con la inclusión de alguien con tales antecedentes“, señaló la colectividad.

El director de la colectividad, Gabriel Vallejo, aseguró que radicará ante el Consejo Nacional Electoral una denuncia formal en contra de Matador

Temas Relacionados

Paloma ValenciaCentro DemocráticoMatadorViolencia políticaCríticas a MatadorViolencia contra la mujerColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Los Diablos Rojos jugarán su primer partido amistoso de la pretemporada 2026, mientras que el conjunto albo terminará su preparación en territorio vallecaucano de cara al inicio de la Liga BetPlay I-2026

EN VIVO América de Cali

Gremios advierten que déficit del sector salud colombiano superará los $10 billones en 2026

Una revisión del incremento para la Unidad de Pago por Capitación evidencia percepciones de insuficiencia, especialmente en el régimen contributivo, lo que incrementa la dificultad para equilibrar las obligaciones de pago

Gremios advierten que déficit del

Treinta niños quedaron sin aulas en zona rural de Nechí, Antioquia: incendio incineró la única escuela de un caserío

La pérdida total de la Institución Educativa Rural Trinidad Arriba por un siniestro eléctrico dejó a los menores del caserío de Malanoche sin acceso inmediato a sus clases

Treinta niños quedaron sin aulas

Laura Sarabia calificó de “violencia política” la publicación del caricaturista Matador contra Paloma Valencia: “El debate es de ideas, no de cuerpos”

La diplomática se suma a varias dirigentes políticas y aspirantes a la Presidencia de la República que cuestionaron al candidato al Senado por el Pacto Histórico

Laura Sarabia calificó de “violencia

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

América de Cali anunció al jugador con el que cerraría su periodo de traspasos, mientras que Junior sigue sin acordar los pormenores con Luis Muriel para reforzar su delantera

EN VIVO - Mercado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen millonaria recompensa por alias

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

⁠Los mejores memes que dejó

⁠Los mejores memes que dejó el estreno del primer capítulo de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’

Rigoberto Urán dedicó unas emotivas palabras a Yeison Jiménez tras su muerte: “Gracias por la alegría que regalaste”

Así funcionan los poderes de los participantes y del líder semanal en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Ya se estrenó ‘La casa de los famosos Colombia’: con peleas, estrategias y alianzas, así se vivió el primer día del reality

Tensión en el ‘Desafío Siglo XXI’: intenso choque entre Kevyn y Rata desató un debate sobre el juego limpio

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich: Harry Kane lo elogia y la Bundesliga lo premia

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Así fue el intento de Alberto Gamero para fichar a Falcao García en el Deportivo Cali, antes de su llegada a Millonarios