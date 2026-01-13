Centro Democrático radicará una denuncia ante el CNE contra ‘Matador’ por publicación contra Paloma Valencia: “Rechazamos su ataque”

La senadora Paloma Valencia se alzó con la victoria en las encuestas internas del Centro Democrático, superando a María Fernanda Cabal y Paola Holguín - crédito @CeDemocratico/X

Una caricatura publicada por Julio César González, conocido como “Matador”, generó controversia tras comparar una paloma blanca, símbolo de paz, con una fotografía de la senadora Paloma Valencia, bajo la frase: “La paloma que pides vs la paloma que te llega”.

El partido Centro Democrático, que otorgó el aval a Paloma Valencia para ser candidata presidencial tras su victoria en la consulta interna, cuestionó la publicación y dirigió fuertes críticas hacia “Matador”.

En su cuenta oficial de X, el partido Centro Democrático aseguró que es una “contradicción inaceptable” que el caricaturista sea candidato al Senado por el Pacto Histórico y que haya salido de los medios “por agresiones contra su esposa”.

“Es una contradicción inaceptable. Julio César González, conocido como ‘Matador’, cuya salida de los medios estuvo marcada por agresiones contra su esposa, es hoy candidato al Senado por el Pacto Histórico. Es difícil conciliar la bandera de la ‘defensa de las mujeres’ con la inclusión de alguien con tales antecedentes“, señaló la colectividad.

El director de la colectividad, Gabriel Vallejo, aseguró que radicará ante el Consejo Nacional Electoral una denuncia formal en contra de Matador