BTS llega a Colombia: la banda de K-Pop tendrá dos presentaciones en Bogotá en 2026

BTS confirmó dos presentaciones en Bogotá, de acuerdo con información de su gira mundial - crédito Agencias de Prensa

El regreso de BTS a la escena musical luego de cuatro largos años de ausencia para sus seguidores, fue una de las noticias con las que los fans del K-Pop cerraron el 2025, tras cuatro años de pausa, es una de las noticias con las que cerró 2025.

La reconocida agrupación se vio obligada a hacer un alto en su carrera debido a las leyes de Corea del Sur que les exigían presentarse para prestar el servicio militar obligatorio. Sin embargo, con su regreso, el público colombiano se emocionó con el anuncio de una nueva gira a nivel mundial.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La banda de K-Pop confirmó dos fechas en Bogotá - crédito Redes Sociales/X

Así las cosas, de acuerdo con información difundida en la página web oficial de la agrupación coreana Colombia se encuentra en la lista de países que visitarían en octubre de 2026. De acuerdo con el portal, las presentaciones se llevarían a cabo el 2 y 3 de octubre, seguido de países como Chile, Argentina, Brasil, México y Perú.

Por ahora, los seguidores de la agrupación en Colombia estarían atentos a los anuncios con las fechas de la venta de la boletería, así como los precios y el lugar en el que se presentarían.

Para la Army en Colombia, el anuncio de sus presentaciones se veía venir desde el día en el que Tikctetmaster comenzó a seguir las cuentas oficiales de la agrupación. Este detalle fue una chispa de entusiasmo. Muchos interpretaron el seguimiento como una señal de que podría haber conversaciones avanzadas para un posible concierto del grupo coreano en el país.

Army, fan club de BTS en Colombia, se pronunció en redes sociales tras la confirmación de su gira en Latinoamérica - crédito @BTSFondosARMYCo/X

La historia del K-Pop en Colombia

El interés por el K-Pop en Colombia es fruto de una evolución que lleva más de una década. Desde la llegada de U-KISS en 2012, como parte del Evento 40, el género fue sumando seguidores y consolidando una base de fanáticos a pesar de la escasa presencia en las emisoras nacionales.

El regreso de U-KISS en 2013 y las posteriores visitas de TEENTOP, Dreamcatcher, K.A.R.D. y M.O.N.T. confirmaron que la audiencia no era algo pasajero.

El año 2023 resultó un punto de inflexión: tres actos surcoreanos —NCT 127 en el Movistar Arena, ATEEZ en el Coliseo Medplus y The Rose en el Festival Estéreo Picnic— evidenciaron que la demanda por ver artistas del país asiático iba en aumento.

Estas presentaciones, a las que se sumaron las de Rocky (ex-ASTRO) y A.C.E. en octubre de 2024, configuraron un calendario cada vez más nutrido para los seguidores del K-Pop.

Katseye fue uno de los grupos de K-Pop que durante la última década visitó Colombia y aportó para consolidar el país como un destino habitual para dichos grupos - créditO REUTERS/Mario Anzuoni

El surgimiento de la Army en Colombia se dio en un entorno adverso: las emisoras nacionales apenas difunden música coreana y, en ocasiones, han protagonizado episodios de burla hacia BTS, lo que provocó reacciones enérgicas de la comunidad de fans. A pesar de estos obstáculos, la expansión del género en el país no se detuvo, apoyada por la difusión en redes sociales y plataformas de streaming.

Actualmente, la agenda de conciertos surcoreanos en Colombia sigue creciendo. La confirmación de la llegada de KATSEYE para marzo de 2026 muestra que el interés por el género no es una moda pasajera. Al concretarse la visita de BTS, el país vería coronado un proceso de apertura y consolidación que, durante años, fue impulsado por la persistencia de una comunidad que nunca dejó de soñar con ver a sus ídolos en vivo.

Para quienes han seguido de cerca este fenómeno, la posibilidad de un concierto de BTS no solo representa un espectáculo más, sino la validación del trabajo de una generación de fanáticos y promotores que lograron abrir las puertas de un mercado tradicionalmente marcado por el pop latino y el género urbano. La señal de Ticketmaster podría ser, para muchos, el preludio de un acontecimiento largamente esperado.