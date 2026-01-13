Atentaron contra directivos del Inpec en Neiva en la madrugada del 13 de enero: un menor de 11 años falleció

Los hechos ocurrieron durante la mañana del martes en una vía cercana al cementerio Los Olivos, donde dos personas resultaron lesionadas tras ser interceptadas por agresores en moto mientras viajaban en un automóvil oficial - crédito Redes Sociales / X

Un atentado armado impactó la seguridad de Neiva, al sur de Colombia, en la mañana del martes 13 de enero, tras un ataque dirigido contra directivos de la cárcel de Neiva.

El hecho se produjo alrededor de las 6:48 a. m. en la vía que conecta la capital del Huila con el municipio de Rivera, en el sector del cementerio Los Olivos, también identificado como Jardines del Paraíso.

El ataque inicialmente dejó el subdirector del penal, Renato Solano Osorio, y un menor de 11 años, hijo del director, mientras que el director, Édgar Rodríguez, resultó ileso.

Siendo las 10:11 a. m., por medio de un comunicado oficial del Inpec se confirmó el fallecimiento del menor.

El incidente ocurrió cuando los funcionarios y el menor se desplazaban en un vehículo que fue interceptado por dos agresores en moto.

Los sicarios dispararon varias veces contra el automóvil y alcanzaron al subdirector y al menor, según confirmaron tanto el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como la Policía Nacional.

Las autoridades investigan el ataque perpetrado por sicarios en moto que dejó a dos personas gravemente heridas y desplazó recursos forenses, mientras distintos sectores sociales expresan inquietud ante la repetición de estos hechos violentos - crédito captura de pantalla / X

El coronel retirado Renato Solano Osorio fue llevado a un centro médico especializado, donde permanece bajo atención. El menor, identificado como hijo del director Rodríguez, sufrió una herida de bala en la cabeza e ingresó de urgencia a una clínica. Ambos permanecen bajo observación médica. Según ambos medios, el director Rodríguez no tuvo lesiones.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, confirmó la gravedad del ataque y el inicio de las investigaciones, conforme a lo difundido oficialmente.

Distintos sectores locales manifestaron rechazo y preocupación. Darbinson Andrés, vicepresidente del Consejo de Juventudes del Huila, expresó en la red X: “Rechazamos el atentado contra el director de la cárcel de Rivera. Toda nuestra solidaridad con nuestro amigo Edgar Rodríguez, quien se movilizaba junto a su hijo”, recogió.

Las autoridades desplegaron personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que está revisando grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables, según ambas fuentes.

El Inpec trabaja con la Policía Nacional para esclarecer los móviles, sin descartar que el atentado esté relacionado con las funciones penitenciarias de las víctimas o se trate de un intento de hurto.

El ataque armado contra autoridades carcelarias y sus familias evidencia la vulnerabilidad de los funcionarios penitenciarios y abre interrogantes sobre la capacidad estatal para garantizar el orden y la protección de servidores públicos en la región - crédito John Paz/Colprensa

El mando de la cárcel de Neiva cambió de dirección recientemente con la llegada de Edgar Rodríguez. La región suma incidentes previos de violencia contra funcionarios penitenciarios, lo que ha puesto en debate la seguridad institucional en Huila, de acuerdo con ambas publicaciones.

A medida que los heridos siguen en tratamiento y la investigación prosigue, el ataque resalta la exposición de los funcionarios del sistema carcelario y coloca bajo presión a las autoridades, en medio de una creciente alerta por la seguridad en la región.

